Mỹ Tâm "chốt" ngày bán vé, dành nhiều bất ngờ cho "See The Light - Day 2"

ANTD.VN - Sau nhiều ngày hé lộ, Mỹ Tâm đã chính thức chốt thời điểm mở bán vé live-concert "See The Light - Day 2". Thông tin nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Sau thời gian liên tục hé lộ thông tin về "See The Light - Day 2", Mỹ Tâm đã công bố thời điểm mở bán vé cho đêm diễn tại TP.HCM. Theo đó, vé sẽ được mở bán sớm vào 11h ngày 15-10 và mở bán chính thức vào 11h ngày 21-10-2026 trên nền tảng CTicket.

Theo chia sẻ từ nữ ca sĩ, "See The Light - Day 2" sẽ diễn ra ngày 21-11 tới tại Khu đô thị Vạn Phúc, TP.HCM. Đây là lần trở lại với một đêm nhạc riêng quy mô lớn của Mỹ Tâm sau "See The Light" tổ chức tại SVĐ Mỹ Đình, Hà Nội vào tháng 12-2025, thu hút khoảng 40.000 khán giả. Đêm nhạc kéo dài gần 4 giờ với hơn 30 ca khúc, được đầu tư lớn về sân khấu, âm thanh và ánh sáng. Chương trình cũng đánh dấu một trong những live-concert có quy mô lớn nhất trong hành trình biểu diễn của Mỹ Tâm.

Màn trình diễn của Mỹ Tâm trên sân khấu "See The Light" được tổ chức tại SVĐ Mỹ Đình vào tháng 12-2025

Sau đêm diễn tại Hà Nội, việc Mỹ Tâm tiếp tục thực hiện "See The Light" tại TP.HCM nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ. Cuối tháng 9 vừa qua, giọng ca "họa mi tóc nâu" lần đầu hé lộ cụm từ “Day 2" trước khi chính thức xác nhận địa điểm và thời gian tổ chức. Từ đó, câu hỏi được khán giả quan tâm nhất là khi nào vé xem chương trình này được mở bán.

Đến khi lịch bán vé được công bố, sự chờ đợi nhanh chóng chuyển thành tâm lý chuẩn bị. Trên mạng xã hội, nhiều khán giả chia sẻ kinh nghiệm "săn" vé, bàn cách lựa chọn hạng vé, chuẩn bị phương thức thanh toán và thậm chí lập nhóm để cùng mua vé. Với khán giả ở Hà Nội và các tỉnh, việc di chuyển vào TP.HCM cũng bắt đầu được tính đến. Không ít người đã lên kế hoạch máy bay, tàu xe, khách sạn từ trước với tâm lý “săn được vé rồi tính tiếp”. Chính vì vậy, dù đêm diễn còn hơn một tháng mới diễn ra, không khí chờ vé đã sớm "nóng" lên.

Mỹ Tâm sẽ có dàn dựng nhiều tiết mục riêng cho Day 2

Sức hút của Day 2 còn đến từ việc chương trình không được giới thiệu như một bản sao của đêm diễn tại Hà Nội. Theo những thông tin được êkip của Mỹ Tâm hé lộ, bên cạnh các tiết mục đã tạo dấu ấn ở "See The Light" tổ chức tại Hà Nội, Mỹ Tâm sẽ có thêm những phần trình diễn được chuẩn bị riêng cho đêm diễn tại TP.HCM.

Điều này khiến Day 2 được chờ đợi không chỉ bởi những khán giả từng có mặt ở SVĐ Mỹ Đình mà còn bởi những người đã bỏ lỡ live-concert này. Với nhóm khán giả từng xem Day 1, một chương trình có những thay đổi về nội dung là lý do để họ tiếp tục chờ đợi. Còn với những người chưa từng trải nghiệm "See The Light" trực tiếp, đêm diễn tại TP.HCM trở thành cơ hội để họ có mặt trong không gian âm nhạc này.

Hiện giá vé, sơ đồ chỗ ngồi và quyền lợi cụ thể của từng hạng vé sẽ là những thông tin tiếp theo được khán giả quan tâm trước thời điểm mở bán. Với việc hai mốc 15/10 và 21/10 đã được xác định, cuộc đua sở hữu tấm vé See The Light Day 2 tại TP.HCM cũng chính thức bắt đầu.

Một số hình ảnh ấn tượng của Mỹ Tâm trong "See The Light" đầu tiên tổ chức tại Hà Nội vào tháng 12-2025: