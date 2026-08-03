Bangladesh ban bố lệnh cảnh giác an ninh mức cao nhất trên toàn quốc

ANTD.VN - Nhà chức trách Bangladesh yêu cầu toàn bộ lực lượng cảnh sát nước này trong tình trạng cảnh giác cao nhất trước nguy cơ xảy ra các vụ tấn công và phá hoại nhân dịp kỷ niệm sự kiện ngày 5-8.

Cảnh sát Bangladesh được tăng cường để đối phó với nguy cơ bạo lực

Gần hai năm sau làn sóng biểu tình quy mô lớn dẫn tới sự sụp đổ của chính phủ Thủ tướng Sheikh Hasina, tình hình an ninh tại Bangladesh vẫn tiềm ẩn nhiều bất ổn.

Theo chỉ thị khẩn do Bộ Chỉ huy Cảnh sát Bangladesh ban hành, tất cả đơn vị cảnh sát trên cả nước được yêu cầu tăng cường các biện pháp bảo vệ phương tiện, trụ sở và lực lượng làm nhiệm vụ sau khi cơ quan tình báo cảnh báo nguy cơ các nhóm cực đoan, phần tử quá khích tiến hành các hoạt động phá hoại nhằm vào lực lượng thực thi pháp luật.

Tại Thủ đô Dhaka, lực lượng chức năng đã thiết lập các chốt kiểm tra tại 48 vị trí trọng yếu, đồng thời tăng cường bảo vệ gần 800 cơ sở, công trình quan trọng và các mục tiêu nhạy cảm nhằm ngăn chặn nguy cơ bạo lực.

Bangladesh vẫn chưa thoát khỏi những hệ lụy của cuộc khủng hoảng chính trị năm 2024

Động thái này phản ánh những lo ngại kéo dài về tình hình an ninh sau cuộc khủng hoảng chính trị năm 2024. Ngày 5-8 cách đây 2 năm, làn sóng biểu tình do sinh viên khởi xướng đã nhanh chóng lan rộng trên toàn quốc, biến thành các cuộc đụng độ bạo lực khiến hàng trăm người thương vong và buộc Thủ tướng Sheikh Hasina phải rời khỏi đất nước, chấm dứt hơn 15 năm cầm quyền.

Các cơ quan chức năng cảnh báo nguy cơ các tổ chức bị cấm và những nhóm có liên quan lợi dụng dịp kỷ niệm để tổ chức tuần hành, tụ tập đông người hoặc tiến hành các hoạt động phá hoại, làm gia tăng bất ổn.

Giới chức Bangladesh cho biết lực lượng an ninh sẽ duy trì tình trạng sẵn sàng cao trong suốt tháng 8, đồng thời tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các khu vực trọng điểm nhằm ngăn chặn các hành vi gây rối và bảo đảm an ninh, trật tự trên phạm vi cả nước.