Vì sao Mỹ can thiệp thị trường ngoại hối, hỗ trợ đồng yên Nhật Bản?

ANTD.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2-8 xác nhận Washington đã phối hợp với Nhật Bản can thiệp vào thị trường ngoại hối nhằm hỗ trợ đồng yên, đồng thời khẳng định đây là "tín hiệu của tình hữu nghị" giữa hai đồng minh và sẽ mang lại lợi ích cho cả kinh tế Mỹ lẫn kinh tế toàn cầu.

Ông Trump: Mỹ hỗ trợ đồng yên là "tín hiệu của tình hữu nghị" với Nhật Bản

Phát biểu trên chuyên cơ Air Force One, ông Trump cho biết quyết định hỗ trợ đồng yên xuất phát từ mối quan hệ đồng minh chặt chẽ giữa hai nước.

"Chúng tôi có mối quan hệ rất tốt với Nhật Bản. Động thái này sẽ mang lại lợi ích về tài chính cho Mỹ và cũng có lợi cho kinh tế thế giới. Trên hết, đây là tín hiệu của tình hữu nghị", ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ cho biết đồng yên đang suy yếu và Tokyo mong muốn nhận được sự hỗ trợ từ Washington. Ông nhấn mạnh Mỹ luôn sẵn sàng sát cánh với Nhật Bản.

Đồng yên Nhật Bản đã xuống mức thấp nhất gần 40 năm qua

Trước đó, Financial Times đưa tin, Bộ Tài chính Mỹ và Bộ Tài chính Nhật Bản đã lần đầu tiên trong gần 3 thập kỷ phối hợp can thiệp để hỗ trợ đồng yên. Theo nguồn tin, Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York đã bán đồng euro để mua đồng yên thay mặt Bộ Tài chính Mỹ.

Động thái này diễn ra sau khi đồng yên giảm xuống mức 163,24 yên đổi 1 USD trong tháng trước - mức thấp nhất kể từ năm 1986.

Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Satsuki Katayama phát biểu trước báo giới về sự phối hợp giữa Mỹ và Nhật Bản can thiệp thị trường ngoại hối

Tại Tokyo, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Satsuki Katayama cũng xác nhận hai nước đã phối hợp can thiệp thị trường ngoại hối. Theo bà, hành động chung này nhằm kiềm chế những biến động quá mức và tình trạng mất trật tự trên thị trường tiền tệ trong thời gian gần đây.

Bộ trưởng Katayama khẳng định Nhật Bản sẽ không ngần ngại tiếp tục phối hợp với Mỹ nếu cần thiết để ổn định thị trường.

Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết các biện pháp can thiệp phối hợp hôm 31-7 đã góp phần khắc phục tình trạng biến động bất thường của đồng yên, đồng thời nhấn mạnh Washington sẵn sàng tham gia các đợt can thiệp tiếp theo vì lợi ích an ninh kinh tế và quan hệ đồng minh Mỹ - Nhật.

Theo ước tính của các chuyên gia, quy mô can thiệp của phía Nhật Bản có thể lên tới khoảng 8.450 tỷ yên (tương đương 52,8 tỷ USD), trong khi báo Nikkei ước tính con số này dao động từ 6.000-7.000 tỷ yên.