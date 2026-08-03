Tổng thống Trump: Các bên đã tiến gần thỏa thuận chấm dứt xung đột với Iran

ANTD.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã quyết định hoãn tiến hành đợt không kích quy mô lớn nhằm vào Iran sau khi nhận được đề nghị từ các đồng minh vùng Vịnh, đồng thời khẳng định các bên đã đạt được những điều kiện nền tảng cho một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 5 tháng qua.

Tổng thống Trump phát biểu với phóng viên trên chuyên cơ Air Force One

Theo Tổng thống Trump, quân đội Mỹ đã chuẩn bị sẵn sàng cho một chiến dịch tấn công mà ông gọi là "lớn nhất kể từ Chiến tranh Thế giới thứ hai".

Tuy nhiên, sau các cuộc trao đổi với Thái tử Ảrập Xêút Mohammed Bin Salman cùng lãnh đạo Qatar và Các Tiểu vương quốc Ảrập Thống nhất (UAE), Washington quyết định tạm dừng phương án quân sự để tạo thêm cơ hội cho các nỗ lực ngoại giao.

Phát biểu trên chuyên cơ Air Force One ngày 2-8, ông Trump cho biết các nhà lãnh đạo vùng Vịnh đều mong muốn đạt được một thỏa thuận hơn là chứng kiến xung đột leo thang, bởi không ai có thể lường trước hậu quả của một cuộc tấn công quy mô lớn.

Trước đó một ngày, ông Trump đã bày tỏ thất vọng với tiến trình đàm phán và cảnh báo quân đội Mỹ có thể giáng đòn mạnh vào Iran.

Tuy nhiên, ngày 2-8, nhà lãnh đạo Mỹ bất ngờ thông báo trên mạng xã hội rằng các đồng minh tại Trung Đông đã đạt được những tham số cơ bản cho một thỏa thuận chấm dứt chiến sự.

Theo ông Trump, thỏa thuận đang được xúc tiến sẽ bao gồm việc khôi phục hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz đồng thời giải quyết những quan ngại của Mỹ liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran.

Một giao lộ giữa Thủ đô Tehran, Iran gày 1-8-2026

Tuy nhiên, phía Iran chưa phát đi tín hiệu cho thấy sẽ sớm mở lại tuyến hàng hải quan trọng này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei khẳng định eo biển Hormuz "sẽ không quay trở lại trạng thái như trước ngày 28-2", thời điểm xung đột bắt đầu.

Theo ông Baghaei, Tehran đang trao đổi với Oman về vấn đề vận tải qua eo biển nhưng hiện chưa có kế hoạch mở cửa trở lại.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Iran tuyên bố nước này vẫn duy trì trạng thái cảnh giác cao trước các mối đe dọa từ Mỹ, nhấn mạnh Tehran "không bất ngờ cũng không thụ động" trước các tuyên bố của Washington.

Một quan chức khu vực tham gia hoạt động trung gian hòa giải tiết lộ, đề xuất mới hướng tới việc đưa Mỹ và Iran trở lại bàn đàm phán, tiến tới giải quyết các vấn đề còn tồn tại.

Theo nguồn tin này, thỏa thuận dự kiến bao gồm việc mở lại eo biển Hormuz, chấm dứt các cuộc tấn công trong khu vực, kể cả từ các lực lượng được Iran hậu thuẫn tại Iraq nhằm vào các nước Ảrập vùng Vịnh và Jordan.

Đổi lại, Mỹ sẽ chấm dứt phong tỏa hải quân đối với Iran và cho phép Tehran nối lại hoạt động xuất khẩu dầu mỏ theo các điều khoản trong dự thảo ngừng bắn. Tuy nhiên, quan chức này nhấn mạnh các bên hiện chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng và các nỗ lực hòa giải vẫn đang được tiếp tục.

Theo Tổng thống Trump, Israel cũng tham gia tiến trình hướng tới chấm dứt xung đột thông qua việc thực hiện thỏa thuận ngừng bắn đạt được hồi tháng 6, song phía Israel hiện chưa đưa ra bình luận chính thức về thông tin này.