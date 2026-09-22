Yêu cầu cấp thiết tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý liên quan đến Bộ luật Hình sự và Bộ luật Tố tụng hình sự

Toàn cảnh Hội thảo

Dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo các khoa thuộc Học viện An ninh nhân dân, Học viện Cảnh sát nhân dân; Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội; Ban Chỉ huy các phòng chức năng và Công an một số xã, phường thuộc CATP.

Hoàn thiện pháp luật từ yêu cầu thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm

Phát biểu khai mạc, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc CATP khẳng định, Bộ luật Hình sự và Bộ luật Tố tụng hình sự là những văn bản pháp luật đặc biệt quan trọng, được áp dụng thường xuyên trong công tác điều tra, xử lý tội phạm. Việc sửa đổi, bổ sung hai Bộ luật có ý nghĩa trực tiếp đối với hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng, đồng thời tạo hành lang pháp lý thống nhất, minh bạch, khả thi trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.

Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội phát biểu khai mạc Hội thảo

Đồng chí Phó Giám đốc cho biết xác định đây là các dự án luật quan trọng, CATP đã tổ chức nhiều đợt nghiên cứu, đóng góp ý kiến đối với các Dự thảo. Qua 3 đợt đóng góp ý kiến trước đó, CATP đã tham gia góp ý đối với hơn 40 điều của Bộ luật Hình sự và 20 điều của Bộ luật Tố tụng hình sự; nhiều ý kiến đã được cơ quan soạn thảo nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh sửa trong các bản Dự thảo trước.

Đại tá Nguyễn Đức Long nhấn mạnh, Hội thảo lần này tiếp tục là dịp để các đơn vị trao đổi, làm rõ những vấn đề còn có cách hiểu khác nhau, nhận diện khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn thi hành và đánh giá tính khả thi của các quy định khi áp dụng vào thực tế.

Đại tá Trần Thanh Tùng, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố điều hành nội dung thảo luận

Điều hành phần thảo luận, Đại tá Trần Thanh Tùng, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP đã định hướng một số nội dung trọng tâm, đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu, trao đổi thẳng thắn, trên cơ sở lý luận và thực tiễn công tác.

Làm rõ quy định để bảo đảm tính khả thi của Bộ luật Hình sự

Đối với Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi), các đại biểu tập trung trao đổi về việc gộp, điều chỉnh một số tội danh có khách thể và chủ thể tương đồng; quy định liên quan đến hình phạt tử hình; các tình tiết tăng nặng, hệ quả pháp lý của hành vi phạm tội và việc sử dụng thống nhất các thuật ngữ pháp lý.

Đại diện các đơn vị góp ý các nội dung liên quan Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)

Các ý kiến cơ bản thống nhất với nhiều nội dung đã được nghiên cứu, góp ý, đồng thời đề nghị tiếp tục làm rõ, cụ thể hóa một số quy định về tội danh và chủ thể của tội phạm, bảo đảm tính thống nhất trong áp dụng pháp luật. Bên cạnh đó, các đại biểu đề nghị tiếp tục đánh giá đầy đủ tình hình tội phạm và yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm tại Việt Nam, bảo đảm hài hòa giữa nguyên tắc nhân đạo, bảo vệ quyền con người với yêu cầu phòng ngừa, răn đe và xử lý nghiêm các hành vi nguy hiểm cho xã hội.

Hội thảo cũng tập trung góp ý các quy định về loại trừ trách nhiệm hình sự, tạm hoãn truy cứu trách nhiệm hình sự, miễn trách nhiệm hình sự, không áp dụng thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, các tội danh cụ thể và Dự thảo Nghị quyết thi hành Bộ luật Hình sự. Những nội dung này được xem xét từ cả góc độ pháp lý và thực tiễn điều tra, xử lý vụ án, hướng tới xây dựng môi trường pháp lý an toàn, minh bạch, nhân văn và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.

Tháo gỡ vướng mắc trong tố tụng, đáp ứng yêu cầu đấu tranh với tội phạm mới

Đối với Dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi), đại diện lãnh đạo, chỉ huy các đươn vị tập trung trao đổi về việc điều chỉnh, giao thẩm quyền cho Điều tra viên; quy định về giải quyết khiếu nại; thời hạn xử lý vụ việc; phân loại tội phạm và một số khái niệm cần được quy định cụ thể, thống nhất nhằm hạn chế cách hiểu khác nhau, tránh phát sinh tranh chấp trong quá trình tố tụng.

Các đại biểu phát biểu góp ý Dự thảo Bộ luật Tố tụng Hình sự (sửa đổi)

Đáng chú ý, Hội thảo cũng đã dành nhiều thời gian thảo luận về công tác bảo quản, xử lý vật chứng; mở rộng phạm vi đối tượng bị tịch thu tài sản và các quy định liên quan đến tài sản số, tài sản mã hóa, ví điện tử, dòng tiền và hoạt động trên môi trường số. Đây là những vấn đề ngày càng đặt ra rõ nét trong thực tiễn đấu tranh với tội phạm công nghệ cao và các loại tội phạm mới phát sinh.

Gắn hoàn thiện thể chế với yêu cầu công tác Công an trong tình hình mới

Phát biểu kết luận Hội thảo, Đại tá Nguyễn Đức Long trân trọng cảm ơn đại diện lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố, Học viện An ninh nhân dân, Học viện Cảnh sát nhân dân và các đơn vị đã tham dự, đóng góp ý kiến. Đồng chí đánh giá cao công tác chuẩn bị khoa học, nghiêm túc, bảo đảm tiến độ; các ý kiến được nghiên cứu sâu, bám sát cả lý luận và thực tiễn công tác phòng, chống, đấu tranh với tội phạm.

Đại tá Nguyễn Đức Long phát biểu kết luận Hội thảo

Đặc biệt, thực tiễn Công an thành phố Hà Nội thời gian qua trong đấu tranh với tội phạm công nghệ số và các loại tội phạm mới cho thấy yêu cầu cấp thiết phải tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý, nhất là các quy định liên quan đến xác minh dòng tiền, tài sản và hoạt động trên không gian mạng. Các ý kiến tại Hội thảo góp phần bảo đảm tính khả thi của pháp luật, đồng thời thể hiện yêu cầu nhân văn, phù hợp với quan điểm của Đảng và xu thế hội nhập quốc tế.

Đại tá Nguyễn Đức Long đề nghị đơn vị chủ trì khẩn trương tổng hợp đầy đủ kết quả Hội thảo, hoàn thiện báo cáo gửi các Cục chức năng của Bộ Công an đúng tiến độ, qua đó góp phần hoàn thiện thể chế pháp luật, tạo cơ sở pháp lý đồng bộ, thống nhất, phục vụ hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.