Xây dựng Công an cơ sở chính quy, tinh nhuệ, gần dân, vì nhân dân phục vụ

ANTD.VN - Ngày 11/11/2026, được sự đồng ý của Đảng ủy, UBND phường - Công an phường Vĩnh Tuy, Hà Nội tổ chức hội nghị đánh giá tình hình ANTT trên địa bàn, lắng nghe ý kiến đóng góp của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị và nhân dân đối với trách nhiệm của lực lượng Cảnh sát khu vực trong công tác bảo đảm ANTT năm 2026.

Tham dự hội nghị có bà Phùng Bích Nga – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Vĩnh Tuy; ông Vũ Văn Hoạt - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Vĩnh Tuy; Thượng tá Phan Văn Bốn – Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an phường Vĩnh Tuy; cùng các đồng chí trong Ban Chỉ huy Công an phường, cán bộ Cảnh sát khu vực, Bí thư chi bộ, Tổ trưởng dân phố, Tổ an ninh cơ sở tại các địa bàn dân cư cùng đại diện các cơ quan, doanh nghiệp, đoàn thể và đông đảo nhân dân trên địa bàn.

Toàn cảnh hội nghị

Trung tá Vũ Hoàng Trọng – Phó Trưởng Công an phường Vĩnh Tuy trình bày báo cáo kết quả công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn năm 2026

Tại hội nghị, Trung tá Vũ Hoàng Trọng – Phó Trưởng Công an phường Vĩnh Tuy trình bày báo cáo kết quả công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn năm 2026, đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Trong đó, tập trung làm rõ vai trò, trách nhiệm của lực lượng cảnh sát khu vực trong công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, quản lý nhân khẩu, tiếp nhận và giải quyết kiến nghị của nhân dân, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật.

Dưới sự chủ trì, điều hành của đồng chí Vũ Văn Hoạt – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường và Thượng tá Phan Văn Bốn – Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an phường Vĩnh Tuy, hội nghị đã tiến hành thảo luận, lấy ý kiến góp ý. Với tinh thần dân chủ, cởi mở và trách nhiệm, các đại biểu đã thẳng thắn trao đổi, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực về tình hình ANTT tại cơ sở, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ và hiệu quả công tác của lực lượng cảnh sát khu vực; đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý địa bàn, chủ động phòng ngừa, giải quyết các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng Công an với nhân dân.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tá Phan Văn Bốn trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tham dự và những ý kiến đóng góp thẳng thắn, trách nhiệm, tâm huyết của các đồng chí lãnh đạo, đại diện các địa bàn dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, đoàn thể và nhân dân. Đồng chí khẳng định đây là những ý kiến quý báu, giúp Công an phường nhìn nhận khách quan những kết quả đã đạt được, thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế để kịp thời rút kinh nghiệm, chấn chỉnh và khắc phục.

Thượng tá Phan Văn Bốn – Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an phường Vĩnh Tuy phát biểu tại hội nghị

Đồng chí đề nghị toàn thể cán bộ, chiến sĩ, đặc biệt là lực lượng cảnh sát khu vực, nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp; tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động nắm chắc tình hình, sâu sát địa bàn, gần dân, trọng dân, lắng nghe và giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của nhân dân. Qua đó, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo đảm ANTT ngay từ cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hội nghị là dịp quan trọng để Công an phường Vĩnh Tuy phát huy tinh thần cầu thị, trách nhiệm, tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa lực lượng Công an với nhân dân; đồng thời khẳng định quyết tâm xây dựng lực lượng Công an cơ sở chính quy, tinh nhuệ, gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ, góp phần giữ vững ANTT, xây dựng phường Vĩnh Tuy ngày càng bình yên, văn minh, an toàn.