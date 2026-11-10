Việt Nam - Nam Phi thúc đẩy hợp tác trên lĩnh vực thực thi pháp luật

ANTD.VN - Ngày 10-11-2026, tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có buổi hội đàm với Thứ trưởng Bộ Cảnh sát Nam Phi Cassel Charlie Mathale. Cùng dự có Đại sứ Nam Phi Vuyiswa Tulelo.

Chào mừng Thứ trưởng Cassel Charlie Mathale và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Cảnh sát Nam Phi thăm và làm việc tại Việt Nam, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long bày tỏ vui mừng gặp lại ngài Thứ trưởng tại Hà Nội sau chuyến thăm Nam Phi tháng 05/2026 và gửi lời cảm ơn về sự đón tiếp trọng thị và những tình cảm quý báu mà ngài Thứ trưởng Bộ Cảnh sát Nam Phi đã dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam trong suốt chuyến thăm.

Quang cảnh buổi hội đàm.

Điểm lại các nội dung hai Bên đã trao đổi trong cuộc gặp tại Johannesburg vào tháng 5 vừa qua, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long nhấn mạnh cuộc gặp lần này là cơ hội quý báy để hai Bên thống nhất những định hướng hợp tác giữa Bộ Công an và Bộ Cảnh sát Nam Phi trong thời gian tới nhằm tăng cường hợp tác trên lĩnh vực thực thi pháp luật.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long đề nghị hai Bên thúc đẩy sớm ký kết Hiệp định về hợp tác phòng chống tội phạm và tội phạm giữa hai Chính phủ để tạo cơ sở pháp lý cho các hoạt động hợp tác trong thời gian tới.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long phát biểu tại hội đàm.

Hai Thứ trưởng cũng thống nhất tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp để tìm hiểu nhu cầu, tiềm năng và thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực thực thi pháp luật và phòng chống tội phạm xuyên quốc gia. Thứ trưởng Nguyễn Văn Long cho biết, từ nay đến cuối năm 2026, Bộ Công an có kế hoạch cử 02 đoàn công tác sang Nam Phi để trao đổi kinh nghiệm, tìm hiểu mô hình tổ chức, công tác đào tạo nhân lực phục vụ hoạt động đấu tranh phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép động vật hoang dã…

Thứ trưởng Bộ Cảnh sát Nam Phi Cassel Charlie Mathale phát biểu tại hội đàm.

Bên cạnh đó, hai Bên sẽ nghiên cứu tổ chức Hội thảo về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia liên quan đến động vật hoang dã giữa Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Bộ Công an Việt Nam với đơn vị liên quan của Bộ Cảnh sát Nam Phi và một cuộc làm việc, trao đổi kinh nghiệm trong chuyển đổi số công tác cảnh sát giữa hai Bộ trong năm 2027.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long và Thứ trưởng Cassel Charlie Mathale.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long đề nghị phía Nam Phi nghiên cứu tổ chức chương trình đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ chiến sĩ của Bộ Công an trong các lĩnh vực là thế mạnh của phía Nam Phi như khoa học hình sự, phòng chống khủng bố, phòng chống tội phạm ma túy, đồng thời cho biết Bộ Công an Việt Nam sẵn sàng tổ chức chương trình tập huấn, bồi dưỡng chuyên đề cho cán bộ thực thi pháp luật của Nam Phi, nhất là đào tạo, tập huấn cho cán bộ làm công tác kiểm soát xuất nhập cảnh, phòng chống các loại tội phạm nghiêm trọng, tội phạm xuyên biên giới, tội phạm mua bán người, di cư bất hợp pháp, tội phạm an ninh mạng và khủng bố để nâng cao năng lực điều tra, phân tích, xử lý thông tin phục vụ công tác chuyên môn.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long trao quà lưu niệm tặng Thứ trưởng Cassel Charlie Mathale.

Về phần mình, Thứ trưởng Bộ Cảnh sát Nam Phi Cassel Charlie Mathale trân trọng cảm ơn Thứ trưởng Nguyễn Văn Long và Bộ Công an Việt Nam đã dành cho Đoàn đại biểu Bộ Cảnh sát Nam Phi sự đón tiếp trọng thị, chu đáo, chân tình.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Đồng tình với những phương hướng thúc đẩy hợp tác do Thứ trưởng Nguyễn Văn Long đề xuất, Thứ trưởng Cassel Charlie Mathale khẳng định Bộ Cảnh sát Nam Phi sẽ tích cực thúc đẩy việc ký kết, thực hiện các thỏa thuận hợp tác, đồng thời tăng cường phối hợp với Bộ Công an Việt Nam trong đảm bảo an ninh quốc gia của mỗi nước, góp phần đưa quan hệ hợp tác Việt Nam – Nam Phi ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả.