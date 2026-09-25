Xúc động hình ảnh tiễn biệt nhân viên y tế Bệnh viện Xanh Pôn hiến tạng cứu 3 người

ANTD.VN - Sau 33 năm gắn bó với Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Hà Nội, bà B.H.A. qua đời và được xác định chết não, người nhà quyết định hiến tạng, giúp ba người bệnh có thêm cơ hội sống.

Chiều 24/9, tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn diễn ra lễ tri ân đặc biệt dành cho bà B.H.A. trước khi ca phẫu thuật lấy tạng được tiến hành. Bà B.H.A. (52 tuổi), công tác tại Phòng Hành chính Quản trị của bệnh viện. Trong suốt 33 năm công tác, bà được đồng nghiệp nhớ đến là người tận tụy, trách nhiệm và gắn bó với bệnh viện.

Ngày 20/9, bà nhập viện trong tình trạng sốt, hoa mắt, chóng mặt và buồn nôn. Bà có tiền sử dị dạng mạch máu não thể hang và từng điều trị Gamma Knife cách đây 3 năm.

Dù được các bác sĩ tích cực điều trị, tình trạng của bà diễn biến xấu. Hội đồng chuyên môn tiến hành đánh giá chết não theo quy định. Sau ba lần kiểm tra vào 23h ngày 23/9, 5h và 11h ngày 24/9, các chuyên gia xác định bệnh nhân đã chết não không hồi phục.

Trong khoảnh khắc đau thương khi phải đối diện với sự chia ly vĩnh viễn, người thân của bà B.H.A. đã nén dòng nước mắt để đưa ra một quyết định cao cả: Đồng ý hiến tặng mô, tạng của bà để hồi sinh những cuộc đời khác.

Trước ca phẫu thuật lấy tạng, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn tổ chức lễ tri ân, tôn vinh nghĩa cử cao đẹp ấy. Hàng trăm cán bộ, y bác sĩ, nhân viên các khoa, phòng cùng có mặt, tiễn biệt người đồng nghiệp đã gắn bó với bệnh viện hơn ba thập kỷ.

Bác sĩ Nguyễn Đức Long, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, cho hay đây là ca hiến tạng thứ 6 từ người cho chết não tại bệnh viện. Điều đặc biệt lần này là người hiến đang công tác tại chính bệnh viện, khiến tập thể nhân viên nơi đây đều xúc động và trân trọng.

Lãnh đạo bệnh viện cho biết đơn vị sẽ chăm lo chu đáo các thủ tục hậu sự cho bà, đồng thời tiếp tục đồng hành, quan tâm gia đình bà. Bệnh viện cũng sẽ đồng hành, hỗ trợ và định hướng công việc cho hai người con của bà.

Ngay sau lễ tri ân, ca phẫu thuật lấy - ghép đa tạng được thực hiện với sự phối hợp của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người.

Hai quả thận của bà được ghép cho hai người bệnh suy thận giai đoạn cuối tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn. Gan được bảo quản, vận chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để ghép cho một người bệnh nguy kịch. Nguồn tạng từ bà đã được trao cho ít nhất ba người bệnh, giúp họ có thêm cơ hội duy trì sự sống.