ANTD.VN - Thực hiện Kế hoạch 332 của UBND thành phố, thời gian qua, Công an xã Đại Xuyên, Hà Nội đã triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp, nhằm chấn chỉnh tình trạng vi phạm, góp phần bảo đảm trật tự đô thị và trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Xã Đại Xuyên cách trung tâm Hà Nội 40km, được thành lập trên cơ sở sáp nhập 7 xã gồm Bạch Hạ, Khai Thái, Minh Tân, Phúc Tiến, Quang Lãng, Tri Thủy và Đại Xuyên, có diện tích 51,66km² với dân số hơn 74.000 người. Cùng với những điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội cũng tạo áp lực không nhỏ đối với công tác quản lý trật tự đô thị.

Với lối kinh doanh manh mún, nhỏ lẻ, làng xã, trên địa bàn trước đây tồn tại nhiều điểm chợ cóc, chợ tạm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Tuy nhiên với sự vào cuộc quyết liệt của Công an xã, tình trạng vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn xã đã giảm hẳn.

Mới đây, Công an xã Đại Xuyên đã chủ động tham mưu UBND xã tổ chức hội nghị giao ban, triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian cuối năm 2026 và dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027. Hội nghị tập trung đánh giá tình hình, kết quả thực hiện thời gian qua, đồng thời xác định những vấn đề cần tập trung giải quyết, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng lực lượng, đơn vị và địa bàn phụ trách.

Công an xã Đại Xuyên đã chủ động tham mưu UBND xã tổ chức hội nghị giao ban, triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian cuối năm 2026 và dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027

Báo cáo tại hội nghị cho thấy thời gian qua, Công an xã Đại Xuyên đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự đô thị, trật tự công cộng và vệ sinh môi trường, bước đầu đạt nhiều kết quả tích cực. Lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm tra, rà soát những tuyến đường, khu vực thường xuyên phát sinh vi phạm; tập trung xử lý tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, buôn bán, họp chợ trái phép, dừng đỗ phương tiện không đúng quy định và quảng cáo, rao vặt gây mất mỹ quan. Công tác kiểm tra được triển khai gắn với tuyên truyền, nhắc nhở, hướng dẫn người dân chấp hành các quy định của pháp luật, từng bước nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc giữ gìn không gian công cộng.

Thiếu tá Lương Văn Kiên, Trưởng Công an xã báo cáo tại hội nghị

Thời gian qua, toàn xã đã giải tỏa 8/8 điểm chợ cóc, chợ tạm; xử phạt 175 trường hợp vi phạm trật tự đô thị với tổng số tiền 56,2 triệu đồng; tháo dỡ hơn 1.000 biển quảng cáo, rao vặt trái phép. Công tác tổng vệ sinh môi trường được duy trì tại 23/23 thôn, góp phần cải thiện cảnh quan và nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh chung trong cộng đồng.

Công an xã Đại Xuyên xử lý vi phạm trật tự đô thị

Để ngăn ngừa tình trạng tái vi phạm, tái lấn chiếm, một trong những giải pháp được địa phương chú trọng là phát huy hiệu quả hệ thống 290 mắt camera an ninh. Thông qua hệ thống camera, lực lượng chức năng có thêm công cụ hỗ trợ nắm tình hình, theo dõi các khu vực trọng điểm, phát hiện những hành vi vi phạm và phục vụ công tác kiểm tra, xử lý. Việc kết hợp giữa giám sát bằng công nghệ với tuần tra, kiểm tra trực tiếp được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả quản lý, hạn chế tình trạng vi phạm tái diễn.

Với những giải pháp đồng bộ, quyết liệt cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng và sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân, xã Đại Xuyên đang từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh, sạch đẹp. Đây không chỉ là nhiệm vụ trước mắt nhằm phục vụ người dân vui Xuân, đón Tết Đinh Mùi 2027 an toàn, lành mạnh mà còn là nền tảng để địa phương nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, giữ vững an ninh, trật tự, vì cuộc sống bình yên và chất lượng sống ngày càng tốt hơn của nhân dân.