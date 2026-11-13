Siết chặt xe tải “độ, chế” đèn, còi trên những cung đường cửa ngõ Thủ đô

ANTD.VN - Tình trạng xe tải tự ý “độ, chế” đèn chiếu sáng, lắp còi hơi công suất lớn vẫn xuất hiện trên nhiều tuyến đường của Hà Nội vào ban đêm. Qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng CSGT CATP Hà Nội đã phát hiện, xử lý nhiều phương tiện vi phạm, đồng thời yêu cầu tháo dỡ các thiết bị được lắp đặt trái quy định.

Đèn trợ sáng, còi hơi tiềm ẩn nguy cơ tai nạn

Thực tế cho thấy, không ít xe tải lưu thông ban đêm được chủ phương tiện lắp thêm đèn LED, đèn trợ sáng công suất lớn hoặc thay đổi hệ thống còi nguyên bản bằng còi hơi. Một số lái xe cho rằng việc này giúp quan sát tốt hơn trên những tuyến đường tối hoặc cảnh báo các phương tiện khác.

Tuy nhiên, việc tự ý thay đổi hệ thống chiếu sáng, còi xe có thể gây nguy hiểm cho những người cùng tham gia giao thông.

Tình trạng "độ, chế" đèn LED và còi hơi ở nhiều xe tải gây nguy cơ tai nạn giao thông

Tại các tuyến đường ngoại thành, nơi hệ thống chiếu sáng chưa đồng bộ, khi xe tải bật đèn trợ sáng cường độ lớn, ánh sáng chiếu trực diện có thể khiến người điều khiển phương tiện đi ngược chiều bị chói, lóa, giảm khả năng quan sát. Đặc biệt với người đi xe máy, việc bất ngờ đối diện với luồng sáng mạnh trong điều kiện đường tối có thể khiến họ giật mình, mất phương hướng, đánh lái hoặc phanh gấp, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm.

Trong khi đó, tại khu vực nội thành, nơi mật độ phương tiện đông, khoảng cách giữa các xe gần, tiếng còi hơi phát ra đột ngột có thể khiến người điều khiển xe máy giật mình, phản ứng thiếu chính xác, từ đó dẫn tới tai nạn. Việc bấm còi hơi inh ỏi vào ban đêm tại khu dân cư còn gây ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân.

Hành vi này thời gian qua đã được lực lượng CSGT Thủ đô ghi nhận, đánh giá và từ đó triển khai các tổ công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nhằm răn đe, đồng thời đảm bảo TTATGT, nhất là tại các tuyến ngoại thành hoặc khu vực giáp ranh - nơi có nhiều phương tiện xe tải lưu thông.

Những chiếc còi hơi được "độ, chế" có thể khiến người đi đường giật mình, gây phản xạ bất ngờ, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông

Đây cũng là những tuyến xuyên trục, xuyên tâm kết nối với các khu công nghiệp, công trình xây dựng, bến bãi và khu vực tập kết vật liệu. Vào ban đêm, xe tải chở đất, cát, bùn và nguyên vật liệu xây dựng hoạt động với mật độ cao. Cùng với những vi phạm về tải trọng, kích thước thành thùng, che chắn hàng hóa, rơi vãi vật liệu, tình trạng tự ý “độ, chế” đèn, còi cũng được lực lượng CSGT phát hiện.

Từ thực tế này, Phòng CSGT – CATP Hà Nội đã chỉ đạo các đội địa bàn tăng cường tuần tra vào ban đêm, tập trung kiểm tra các phương tiện có dấu hiệu vi phạm.

Ghi nhận của phóng viên An ninh Thủ đô đêm 12-11, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 10, Phòng CSGT CATP Hà Nội tổ chức tuần tra, kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 6 - Ba La - Quang Trung. Đây là tuyến đường kết nối với nhiều khu vực đang có công trình xây dựng, lượng xe tải chở bùn đất, vật liệu xây dựng lưu thông khá lớn.

Đáng chú ý, khu vực quanh Bến xe Yên Nghĩa thường xuyên có mật độ phương tiện cao, bụi từ hoạt động vận tải ảnh hưởng đến việc đi lại. Trong quá trình tuần tra, lực lượng CSGT tập trung kiểm tra các phương tiện xe tải hoạt động về đêm, nhất là những trường hợp có dấu hiệu sử dụng còi hơi, đèn trợ sáng trái quy định.

Lực lượng Cảnh sát giao thông đã lập biên bản các trường hợp vi phạm

Chỉ trong ca tuần tra, tổ công tác đã phát hiện, xử lý 7 xe tải sử dụng còi hơi và lắp đèn trợ sáng trái quy định. Một trường hợp bị xử lý là anh P.C.N. (SN 2004, trú tại Thanh Oai, Hà Nội). Làm việc với CSGT, tài xế này cho biết, bản thân chỉ là người lái thuê, còn còi hơi và đèn trợ sáng đã được chủ xe lắp sẵn.

Theo quy định, hành vi lắp thêm đèn trợ sáng trái quy định có thể bị xử phạt 1,5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe; hành vi sử dụng còi hơi trong trường hợp không được phép cũng bị xử lý theo quy định.

Không chỉ lập biên bản xử lý, lực lượng CSGT yêu cầu chủ phương tiện hoặc người điều khiển tháo dỡ các thiết bị “độ, chế”, đưa phương tiện về trạng thái đúng quy định trước khi tiếp tục lưu thông.

Ngăn chặn nguy cơ từ sớm, từ xa

Không riêng Đội CSGT số 10, thời gian qua, các đội CSGT số 6, 7 phụ trách những tuyến cửa ngõ, địa bàn giáp ranh cũng tăng cường xử lý xe tải vi phạm liên quan đến việc tự ý thay đổi hệ thống chiếu sáng, sử dụng còi hơi và để vật liệu xây dựng rơi vãi.

Thực tế công tác xử lý cho thấy, “độ, chế” đèn, còi chỉ là một trong nhiều vi phạm cần được kiểm soát đối với xe tải. Những phương tiện này còn tiềm ẩn nguy cơ chở hàng quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng, chở bùn đất không che chắn, để vật liệu rơi vãi xuống đường.

Một xe chở quá tải, cơi nới thành thùng có thể làm thay đổi trọng tâm, ảnh hưởng đến khả năng phanh và điều khiển. Vật liệu rơi vãi gây trơn trượt, cản trở giao thông; trong khi đèn trợ sáng gây chói, còi hơi gây giật mình, trực tiếp tác động đến khả năng quan sát và phản ứng của người đi đường.

Kiên quyết xử lý để răn đe

Phòng CSGT CATP Hà Nội cho biết sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra lưu động, nhất là vào ban đêm tại các tuyến cửa ngõ, địa bàn ngoại thành, giáp ranh và khu vực xung quanh các công trình xây dựng. Các hành vi chở quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng, chở bùn đất để rơi vãi, tự ý “độ, chế” đèn chiếu sáng, còi hơi… sẽ được tập trung phát hiện, xử lý nghiêm.

Cùng với xử lý người điều khiển, lực lượng chức năng sẽ yêu cầu chủ phương tiện khắc phục vi phạm, tháo bỏ các thiết bị lắp đặt trái quy định. Các cơ sở đăng kiểm cũng được yêu cầu kiểm soát chặt tình trạng kỹ thuật phương tiện, không để những xe tự ý thay đổi kết cấu, hệ thống chiếu sáng, còi xe không đúng quy định tiếp tục lưu thông.

Việc siết chặt hoạt động của xe tải, nhất là vào ban đêm, được xác định là giải pháp quan trọng nhằm phòng ngừa nguy cơ tai nạn từ sớm, bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông trên các tuyến đường cửa ngõ và toàn địa bàn Thủ đô.