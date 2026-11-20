ANTD.VN - Ngày 20-11-2026, Công an phường Xuân Đỉnh, Hà Nội phối hợp với Đội CSGT đường bộ số 6, Phòng CSGT CATP tổ chức Hội nghị triển khai ‘Chiến dịch bồi dưỡng kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn’ nhằm nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng lái xe vì an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

Đối tượng tham gia chương trình là người dân đã được cấp giấy phép lái xe trong độ tuổi từ 30 đến 50 tuổi và người đã được cấp trên 3 năm. Cũng trong chương trình, Công an phường Xuân Đỉnh, Đội CSGT đường bộ số 6 và Công ty Honda đã tổ chức cho người dân thực hành trên sa hình thực địa.

Trung tá Hoàng Ngọc Diệp, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 6 về an toàn giao thông

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Đồng, Trưởng Công an phường Xuân Đỉnh, thông qua việc triển khai Chiến dịch bồi dưỡng kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn trên địa bàn, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông và kỹ năng điều khiển xe mô tô, xe gắn máy an toàn cho người dân.

Đại úy Phạm Văn Dương, cán bộ Công an phường Xuân Đỉnh trao đổi về chương trình khảo sát kỹ năng lái xe an toàn

Đồng thời tạo chuyển biến rõ nét về ý thức chấp hành pháp luật, kỹ năng tham gia giao thông an toàn của người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông từ gốc, kéo giảm tai nạn giao thông và vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông liên quan đến xe mô tô, xe gắn máy trên địa bàn thành phố.

Hướng dẫn nhân dân tham gia khảo sát kỹ năng lái xe an toàn

Chiến dịch nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, chính quyền địa phương, cơ sở giáo dục, doanh nghiệp và các tổ chức chính trị - xã hội tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên; gắn trách nhiệm cụ thể đối với từng tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ thực hiện kế hoạch theo nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền”.

Hướng dẫn nhân dân tham gia khảo sát kỹ năng lái xe an toàn

Tổ chức triển khai chiến dịch đồng bộ, thống nhất, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, tạo sức lan tỏa sâu rộng, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, từng bước xây dựng phong trào học tập, rèn luyện kỹ năng lái xe an toàn trong toàn dân.

Hướng dẫn nhân dân tham gia khảo sát kỹ năng lái xe an toàn

Thông qua việc triển khai chiến dịch, từng bước duy trì thường xuyên hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật và bồi dưỡng, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy tại địa bàn cơ sở, góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn, lấy người dân làm trung tâm, chuyển mạnh từ “xử lý vi phạm” sang “chủ động phòng ngừa TNGT”.

Tại Hội nghị, Trung tá Hoàng Ngọc Diệp, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 6 đã tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông tại khu vực đô thị, đưa ra thông điệp an toàn khi điều khiển phương tiện giao thông.

Tặng mũ bảo hiểm cho người dân tham gia chương trình

Trung tá Hoàng Ngọc Diệp đã tập trung phân tích, đánh giá từ hình ảnh, video clip các vụ tai nạn giao thông liên quan đến từng nhóm đối tượng cụ thể; các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ; tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố 9 tháng đầu năm 2026; các hành vi vi phạm phổ biến, các lỗi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông liên quan đến xe mô tô, xe gắn máy như không chú ý quan sát, chuyển hướng không bảo đảm an toàn, không nhường đường khi đi từ đường nhánh ra đường chính, đi không đúng phần đường, làn đường, vi phạm tốc độ, vi phạm nồng độ cồn, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, tránh, vượt không đúng quy định, điều khiển phương tiện khi chưa có giấy phép lái xe, lang lách, đánh võng... và các hành vi nguy hiểm khác.

Hướng dẫn nhân dân tham gia thực hành kỹ năng lái xe an toàn

Cũng trong Hội nghị đã diễn ra chương trình khảo sát nhận thức kỹ năng lái xe an toàn do Cục CSGT, CATP Hà Nội phát động.

Một số hình ảnh trong chương trình: