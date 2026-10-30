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Trật tự đô thị

Trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết cho cán bộ và người dân phường Bồ Đề

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Ngọc Tiến

ANTD.VN - Ngày 30/10, tại Công ty Cổ phần Xe lửa Gia Lâm (phường Bồ Đề, Hà Nội), Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Công an phường Bồ Đề tổ chức hội nghị bồi dưỡng kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn.

Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Trung tá Nguyễn Đức Văn, Phó Trưởng Công an phường Bồ Đề. Tham dự chương trình có đại diện Phòng CSGT, Công an phường Bồ Đề cùng 820 cán bộ, sĩ quan, học sinh và người dân trên địa bàn.

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Trung tá Nguyễn Đức Văn, Phó Trưởng Công an phường Bồ Đề phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, người tham gia được phổ biến những quy định cơ bản của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; hướng dẫn các kỹ năng cần thiết khi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy như tư thế lái xe, sử dụng phanh, quan sát, chuyển hướng và xử lý các tình huống thường gặp khi tham gia giao thông.

Sau phần hướng dẫn lý thuyết, các học viên trực tiếp thực hành trên sa hình được bố trí hệ thống biển báo, vạch kẻ đường và cọc tiêu mô phỏng các tình huống giao thông thực tế. Dưới sự hướng dẫn của cán bộ, kỹ thuật viên, người tham gia thực hiện các bài tập điều khiển phương tiện, rèn luyện khả năng giữ thăng bằng, phối hợp thao tác và làm chủ tay lái.

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Công an phường hướng dẫn người dự hội nghị quét mã QR khảo sát kiến thức giao thông.

Chương trình được triển khai theo kế hoạch của UBND thành phố Hà Nội và Công an Thành phố về thực hiện “Chiến dịch bồi dưỡng kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn”.

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Đại diện Phòng CSGT hỏi đáp các kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ

Thông qua hoạt động, người dân được trang bị thêm kiến thức pháp luật và kỹ năng điều khiển phương tiện, góp phần nâng cao ý thức chấp hành quy định về trật tự, an toàn giao thông, chủ động phòng ngừa tai nạn. Việc kết hợp giữa tuyên truyền và thực hành cũng giúp người tham gia vận dụng kiến thức vào thực tế, hình thành kỹ năng xử lý tình huống và thói quen lái xe an toàn.

Một số hình ảnh tại hội nghị:

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