ANTD.VN -Qua hệ thống hơn 500 camera an ninh, Công an phường Hai Bà Trưng, Hà Nội đã phát hiện một đối tượng có hành vi đổ trộm chất thải xây dựng tại khu vực công trường đang thi công Dự án cầu Trần Hưng Đạo (đường Trần Khánh Dư).

Khoảng 0h36 phút ngày 5/11/2026, qua camera giám sát, Ban Chỉ huy Công an phường Hai Bà Trưng đã phát hiện một lái xe ô tô tải BKS: 30B-141xx có hành vi đổ trộm chất thải xây dựng tại khu vực công trường đang thi công Dự án cầu Trần Hưng Đạo (đường Trần Khánh Dư).

Hình ảnh xe ô tô tải BKS: 30B-141xx có hành vi đổ trộm trạc thải xây dựng tại khu vực công trường đang thi công Dự án cầu Trần Hưng Đạo (đường Trần Khánh Dư).

Ngay lập tức, phương án vây bắt quả tang đối tượng được triển khai. Rất nhanh chóng, lái xe là Đỗ Văn M (SN 1968, HKTT: Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã được đưa về trụ sở làm rõ.

Đối tượng Đỗ Văn M bị xử phạt hành chính 7 triệu đồng.

Qua đấu tranh, đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm. Căn cứ vào những dấu hiệu vi phạm, Công an phường Hai Bà Trưng đã đề xuất UBND phường ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với Đỗ Văn M và yêu cầu khắc phục hậu quả thu dọn số chất thải đã đổ trộm.

Đây không phải lần đầu tiên, Công an phường Hai Bà Trưng phát hiện vi phạm qua hệ thống 500 “mắt thần” camera. Trước đó vào vào ngày 21/9/2026, tại số 1 Tăng Bạt Hổ, qua hệ thống camera AI giám sát an ninh trật tự, Công an phường phát hiện một nhóm đối tượng đang dùng xe tải bốc hàng có dấu hiệu nghi vấn. Khẩn trương kiểm tra, Công an phường bắt quả tang các đối tượng gồm 2 đối tượng người Trung Quốc và một số đối tượng người Việt Nam đang vận chuyển số lượng cực lớn: 16.800 điếu thuốc lá điện tử. Trị giá lô hàng ước tính hơn 5 tỷ đồng. Toàn bộ số hàng hóa nêu trên được xác định là hàng cấm lưu thông trên thị trường theo quy định hiện hành.

Bên cạnh đó, nhiều đối tượng có hành vi dán quảng cáo rao vặt cũng bị phát hiện từ hệ thống camera giám sát an ninh trật tự.

Thời gian qua, hệ thống camera an ninh trên địa bàn phường Hai Bà Trưng đã phát huy hiệu quả, hỗ trợ lực lượng Công an trong công tác nắm tình hình, phòng ngừa và xác minh, xử lý vụ việc. Theo thống kê, từ đầu năm 2026 đến ngày 14/8/2026, Công an phường đã phát hiện, điều tra, khám phá nhiều vụ việc, hành vi vi phạm pháp luật qua hệ thống camera: Bắt 3 vụ cờ bạc (gần 20 đối tượng) ở khu vực Hồ Thiền Quang, 4 vụ mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy (8 đối tượng), 2 vụ trộm cắp tài sản (8 đối tượng); 1 vụ gây rối trật tự công cộng (6 đối tượng). Tổng số phạt nguội 272 trường hợp trong đó phạt qua hình ảnh camera của CAP là 112 trường hợp chiếm 41,2%.

Hệ thống camera an ninh trên địa bàn phường Hai Bà Trưng đã phát huy hiệu quả, hỗ trợ lực lượng Công an trong công tác nắm tình hình, phòng ngừa và xác minh, xử lý vụ việc

Để phát huy hiệu quả hệ thống camera, Trung tâm camera an ninh tại Công an phường được hoạt động 24/24 giờ. Đặc biệt, CAP trang bị bộ đàm tại trung tâm kết nối trực tiếp các tổ tuần tra để thông báo về tình hình xử lý các điểm vi phạm khi phát hiện qua hệ thống trung tâm giám sát, thiết lập nhóm zalo với lực lượng an ninh trật tự cơ sở sử dụng xe đạp tuần tra có mặt xử lý khi xảy ra các vụ việc, các vấn đề vi phạm về trật tự đô thị, ùn tắc giao thông, giải quyết các điểm nghẽn, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và cuộc sống bình yên của nhân dân.