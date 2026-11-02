Tuyên truyền, ký cam kết bảo đảm trật tự đô thị

ANTD.VN - Ngày 2/11/2026, Công an xã Thiên Lộc, Hà Nội phối hợp với Đội CSGT đường bộ số 15, Phòng CSGT - CATP Hà Nội tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật và ký cam kết với các doanh nghiệp, nhà thầu, ban quản lý chợ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị trong hoạt động thi công xây dựng, vận chuyển vật liệu và kinh doanh trên địa bàn.

Công an xã Thiên Lộc, Hà Nội phối hợp với Đội CSGT đường bộ số 15, Phòng CSGT - CATP Hà Nội tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật và ký cam kết với các doanh nghiệp, nhà thầu, ban quản lý chợ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị

Hoạt động được triển khai thực hiện Kế hoạch số 332/KH-UBND ngày 10/12/2025 của UBND thành phố Hà Nội về giải quyết các điểm nghẽn về trật tự đô thị, xây dựng xã, phường bảo đảm trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị và Kế hoạch số 100/KH-CAHN-PC08 ngày 6/3/2026 của CATP Hà Nội về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Dự và chỉ đạo hội nghị có Trung tá Vũ Hữu Huỳnh, Phó trưởng Công an xã Thiên Lộc; Trung tá Lều Thọ Dũng, Phó Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 15 cùng đại diện 6 doanh nghiệp, nhà thầu và ban quản lý chợ trên địa bàn.

Tại buổi làm việc, đại diện Công an xã Thiên Lộc và Đội CSGT đường bộ số 15 đã phổ biến những quy định pháp luật liên quan đến bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị và trật tự công cộng. Trong đó, tập trung vào trách nhiệm của các doanh nghiệp, nhà thầu trong quá trình thi công xây dựng, vận chuyển vật liệu và quản lý phương tiện.

Theo đó, các đơn vị phải chấp hành nghiêm quy định về giao thông đường bộ; không để phương tiện thi công, xe vận chuyển vật liệu dừng, đỗ dưới lòng đường, trên vỉa hè hoặc tại những vị trí gây cản trở giao thông. Xe vận chuyển đất, đá, cát và vật liệu xây dựng phải được che chắn đúng quy định, không để rơi vãi xuống đường; không chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn.

Đặc biệt, các nhà thầu phải chủ động bố trí người hướng dẫn, điều tiết phương tiện ra vào công trường khi cần thiết, không để hoạt động thi công, tập kết vật liệu ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, gây ùn tắc hoặc mất an toàn giao thông.

Đối với công tác bảo đảm trật tự đô thị, các doanh nghiệp không được tự ý sử dụng lòng đường, vỉa hè, đất công và khu vực công cộng để tập kết vật liệu, máy móc, thiết bị, phế thải xây dựng khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Khu vực thi công phải được rào chắn, che chắn, bố trí biển báo và đèn cảnh báo đầy đủ. Các đơn vị có trách nhiệm thu gom, vận chuyển, xử lý phế thải đúng quy định; thường xuyên vệ sinh công trường và các tuyến đường xung quanh, kịp thời thu dọn đất, bùn, vật liệu rơi vãi.

Công an xã cũng yêu cầu doanh nghiệp phổ biến các quy định đến cán bộ, công nhân, lái xe, nhà thầu và đơn vị vận chuyển liên quan; thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, chấn chỉnh những trường hợp vi phạm. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an và cơ quan chức năng trong quá trình kiểm tra, xử lý các vấn đề phát sinh.

Đối với ban quản lý các chợ, nội dung tuyên truyền tập trung vào việc chấm dứt tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, buôn bán, họp chợ hoặc đặt hàng hóa, vật dụng trái phép. Các đơn vị phải chủ động vận động tiểu thương không sử dụng không gian công cộng sai quy định; tự giác tháo dỡ mái che, mái vẩy, ô dù, bục bệ, biển quảng cáo và các vật kiến trúc lắp đặt trái phép, gây cản trở giao thông, mất mỹ quan đô thị.

Bên cạnh đó, ban quản lý chợ cần hướng dẫn các hộ kinh doanh lắp đặt biển hiệu, biển quảng cáo đúng kích thước, vị trí; không xả rác, nước thải ra lòng đường, vỉa hè; thực hiện thu gom rác đúng nơi, đúng thời gian quy định, giữ gìn vệ sinh môi trường.

Tại hội nghị, các doanh nghiệp, nhà thầu và đại diện ban quản lý chợ đã ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị và trật tự công cộng; đồng thời xác định rõ trách nhiệm trong quản lý hoạt động thi công, vận chuyển vật liệu và kinh doanh.

Thông qua hoạt động tuyên truyền, ký cam kết, Công an xã Thiên Lộc hướng tới nâng cao ý thức tự giác, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong chấp hành pháp luật; phòng ngừa vi phạm ngay từ cơ sở, không để những tồn tại nhỏ kéo dài, trở thành điểm nghẽn về trật tự đô thị.

Thời gian tới, Công an xã Thiên Lộc sẽ tiếp tục phối hợp với Đội CSGT đường bộ số 15 và các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện cam kết. Những trường hợp cố tình vi phạm, gây mất trật tự, an toàn giao thông và trật tự đô thị sẽ được phát hiện, xử lý theo quy định.

Qua đó góp phần lập lại kỷ cương đô thị, bảo đảm đường thông, hè thoáng, giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng địa bàn xã Thiên Lộc xanh, sạch, đẹp, văn minh và an toàn.