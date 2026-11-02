Nhặt được cọc tiền 39 triệu đồng, nam shipper chờ trả lại cho cô dâu vội đi chụp ảnh cưới đánh rơi

ANTD.VN - Giữa nhịp sống tất bật, hành động trung thực của anh Trần Ngọc Tứ, một nhân viên giao hàng tại Đắk Lắk, khi nhặt được 39 triệu đồng và tìm cách trao trả tận tay cho người đánh rơi đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng.

Khoảng 11h15 ngày 1-11, trong lúc dừng xe nghe điện thoại tại trước số 89 đường Hoàng Hoa Thám, phường Buôn Ma Thuột, anh Trần Ngọc Tứ, nhân viên giao hàng thuộc Bưu cục 262A08 của J&T Express tại Đắk Lắk, bất ngờ phát hiện một cọc tiền được buộc bằng dây thun nằm ngay dưới bánh xe.

Nhận thấy đây có thể là tài sản của người đi đường vô tình đánh rơi, anh Tứ lập tức giơ cao cọc tiền và hô lớn: “Em lượm được tiền, ai rớt tiền đây?”, nhưng không có ai nhận.

Sau đó, anh Tứ dựng xe bên lề đường, ngồi lại tại vị trí nhặt được cọc tiền với hy vọng thấy người đánh rơi quay lại tìm kiếm.

Anh Tứ trả lại cọc tiền cho chị Thủy với sự chứng kiến của người dân và quay lại clip

Theo chia sẻ của anh Tứ, khi đó anh nghĩ người đánh rơi một khoản tiền lớn như vậy chắc hẳn đang rất lo lắng. Vì thế, dù đang dở công việc, anh vẫn quyết định dành thời gian chờ đợi với mong muốn sớm tìm được chủ nhân số tiền. Nếu không có ai nhận, anh sẽ mang số tiền đến cơ quan công an nhờ tìm giúp.

Một người phụ nữ gần đó cho biết, trước đó có thấy một cô gái đứng tại vị trí này rồi đi vào cửa hàng trang điểm.

Ít phút sau, một cô gái tên Thủy hốt hoảng chạy ra chỗ anh Tứ và nói mình là người đánh rơi tiền.

Tuy nhiên, để chắc chắn trao đúng người, anh Tứ đề nghị kiểm tra camera của nhà dân xung quanh. Khi hình ảnh xác nhận người phụ nữ chính là người đã đánh rơi cọc tiền trên, anh quyết định trao trả đầy đủ 39 triệu đồng.

Clip trả lại tiền thu hút sự quan tâm, khen ngợi từ cộng đồng mạng

Chị Thủy cho biết đánh rơi số tiền 39 triệu đồng trong lúc đi chụp ảnh cưới và rất cảm kích khi được anh Tứ tốt bụng trả lại số tiền. Người dân xung quanh cũng dành nhiều lời khen cho hành động trung thực, tốt bụng của nam shipper.

Trước khi nhận lại tài sản, chị Thủy chủ động muốn quay video xác nhận đã nhận đủ số tiền, đồng thời cam kết chịu trách nhiệm nếu nhận sai. Hai bên thống nhất giải quyết sự việc nhanh chóng để mỗi người tiếp tục công việc của mình.

Câu chuyện sau đó được chia sẻ trên mạng xã hội và nhận về nhiều bình luận tích cực. Không ít người bày tỏ sự cảm kích trước cách xử lý thẳng thắn, minh bạch của anh Tứ, đặc biệt là việc chủ động ở lại chờ đợi người đánh rơi đi tìm tài sản.

Anh Trần Ngọc Tứ, shipper J&T Express - người đã chờ để trả lại 39 triệu đồng cho cô dâu đi chụp ảnh cưới đánh rơi

Anh Tứ cho biết, việc nhặt được và trả lại tài sản cho người khác đơn giản là điều anh nên làm. Nhưng trong cuộc sống, đôi khi chính những hành động bình dị, xuất phát từ sự trung thực và lòng tốt như vậy lại mang đến niềm tin và sự ấm áp cho những người xung quanh.