Cảnh sát cơ động Thủ đô giỏi nghiệp vụ, sẵn sàng thực hiện mọi nhiệm vụ

Hội thi là dịp quan trọng để đánh giá toàn diện chất lượng công tác huấn luyện, rèn luyện của các đơn vị, trình độ chuyên môn, khả năng vận dụng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ và bản lĩnh chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ. Qua đó, tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng lực lượng Cảnh sát cơ động chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu

Thực hiện công tác năm 2026, Phòng Cảnh sát cơ động đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức Hội thi huấn luyện nghiệp vụ Cảnh sát cơ động giỏi năm 2026 với mục tiêu đánh giá đúng thực chất kết quả huấn luyện, rèn luyện của các đơn vị, đồng thời tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn lực lượng.

Phòng Cảnh sát cơ động, Công an thành phố (CATP) Hà Nội tổ chức Hội thi huấn luyện nghiệp vụ Cảnh sát cơ động giỏi năm 2026

Hội thi là dịp quan trọng để đánh giá toàn diện chất lượng công tác huấn luyện, rèn luyện của các đơn vị, trình độ chuyên môn, khả năng vận dụng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ và bản lĩnh chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ.

Đại diện lãnh đạo CATP, cùng các phòng nghiệp vụ CATP dự hội thi

Phát biểu khai mạc hội thi, Đại tá Phạm Văn Hậu, Trưởng phòng Cảnh sát cơ động nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác huấn luyện đối với việc nâng cao chất lượng tổng thể và sức mạnh chiến đấu của lực lượng Cảnh sát cơ động. Trong bối cảnh nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự ngày càng đặt ra những yêu cầu cao, mỗi cán bộ, chiến sĩ không chỉ cần có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm mà còn phải thành thạo kỹ năng nghiệp vụ, sử dụng hiệu quả các loại vũ khí, trang bị, phương tiện được giao.

"Hội thi không đơn thuần là hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả huấn luyện sau một thời gian tổ chức thực hiện, mà còn là dịp để các đơn vị nhìn nhận khách quan những mặt đã làm được, những hạn chế cần khắc phục, từ đó xác định giải pháp nâng cao chất lượng huấn luyện trong thời gian tới. Kết quả hội thi phải phản ánh đúng trình độ, năng lực, khả năng thực hành của từng tập thể, cá nhân; bảo đảm khách quan, công tâm, chính xác, thực chất, tránh chạy theo thành tích", Đại tá Phạm Văn Hậu nhấn mạnh.

Thiếu tướng Lê Văn Tuân, Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu chỉ đạo hội thi

Để hội thi đạt mục đích, yêu cầu đề ra, Ban tổ chức yêu cầu các đơn vị, cán bộ, chiến sĩ tham gia nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm điều lệnh Công an nhân dân, quy chế hội thi và các quy định về bảo đảm an toàn. Các nội dung thi phải được tổ chức chặt chẽ, khoa học, đúng chương trình, kế hoạch; quá trình đánh giá phải bảo đảm công bằng, minh bạch, phản ánh đúng năng lực và kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng đơn vị.

Đại tá Phạm Văn Hậu, Trưởng Phòng Cảnh sát cơ động CATP phát biểu khai mạc hội thi

Đại tá Trần Văn Hoá, Trưởng Phòng Công tác chính trị; Đại tá Phạm Văn Hậu, Trưởng Phòng Cảnh sát cơ động CATP tại hội thi

Tinh thần xuyên suốt của hội thi là lấy chất lượng huấn luyện làm thước đo, lấy hiệu quả thực hiện nhiệm vụ làm mục tiêu.

Mỗi nội dung kiểm tra không chỉ góp phần đánh giá trình độ, kỹ năng của cán bộ, chiến sĩ mà còn giúp các đơn vị rà soát khả năng tổ chức, chỉ huy, điều hành huấn luyện, qua đó nâng cao tính chủ động, khả năng phối hợp và sức mạnh tổng hợp trong thực hiện nhiệm vụ.

Lấy thực hành làm thước đo, xây dựng lực lượng tinh nhuệ

Phát biểu chỉ đạo tại hội thi, Thiếu tướng Lê Văn Tuân, Phó Giám đốc CATP Hà Nội ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động của Phòng Cảnh sát cơ động trong công tác chuẩn bị, tổ chức hội thi; đồng thời nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, gắn nội dung huấn luyện với thực tiễn công tác, chiến đấu của lực lượng Cảnh sát cơ động.

Ban tổ chức trao cờ cho các đội thi

Hội thi năm nay có 11 đội thi tham gia các nội dung

Theo đồng chí Phó Giám đốc CATP, Hà Nội là địa bàn có vị trí đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, nơi diễn ra nhiều sự kiện chính trị, đối ngoại và hoạt động lớn của đất nước. Cùng với quá trình phát triển đô thị, yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự ngày càng cao; các tình huống phức tạp có thể phát sinh đòi hỏi lực lượng Công an Thủ đô nói chung, Cảnh sát cơ động nói riêng phải luôn chủ động, sẵn sàng xử lý hiệu quả mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Vì vậy, công tác huấn luyện phải được xác định là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa trực tiếp đối với chất lượng thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Nội dung, phương pháp huấn luyện cần bám sát yêu cầu thực tiễn, chú trọng rèn luyện bản lĩnh, thể lực, trình độ chuyên môn, kỹ năng chiến thuật và khả năng xử lý tình huống của cán bộ, chiến sĩ. Việc huấn luyện phải bảo đảm đồng bộ, toàn diện, nhưng có trọng tâm, trọng điểm; kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết với thực hành, giữa rèn luyện cá nhân với nâng cao khả năng phối hợp tập thể.

Thiếu tướng Lê Văn Tuân yêu cầu Phòng Cảnh sát cơ động tiếp tục quán triệt nghiêm túc các quy định, chương trình, kế hoạch huấn luyện; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót. Đội ngũ cán bộ chỉ huy phải phát huy vai trò nêu gương, nâng cao trách nhiệm trong tổ chức, điều hành huấn luyện; thường xuyên quan tâm bồi dưỡng trình độ, phương pháp, kỹ năng cho cán bộ trực tiếp làm công tác huấn luyện.

Đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ, đồng chí Phó Giám đốc CATP yêu cầu phát huy tinh thần tự giác, chủ động học tập, rèn luyện, khắc phục khó khăn, tích cực nâng cao trình độ nghiệp vụ, thể lực và kỹ năng chiến đấu. Mỗi người cần nhận thức rõ rằng kết quả huấn luyện không chỉ thể hiện qua điểm số, thành tích tại hội thi, mà quan trọng hơn là khả năng vận dụng kiến thức, kỹ năng vào thực tiễn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bảo đảm an toàn cho bản thân, đồng đội và nhân dân.

Một số hình ảnh các nội dung thi

Đồng chí cũng nhấn mạnh việc tổ chức hội thi phải bảo đảm nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy chế, đánh giá đúng thực chất chất lượng huấn luyện của từng đơn vị và cá nhân. Sau hội thi, Phòng Cảnh sát cơ động cần tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm, phân tích rõ những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và bài học thực tiễn; từ đó đề ra giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng huấn luyện, xây dựng lực lượng ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Tình huống võ thuật

Thông qua hội thi, những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc sẽ được biểu dương, khen thưởng, tạo động lực thi đua trong toàn lực lượng. Những nội dung còn hạn chế cần được nhìn nhận thẳng thắn, khắc phục kịp thời, bảo đảm kết quả hội thi thực sự trở thành cơ sở quan trọng để nâng cao chất lượng công tác huấn luyện trong thời gian tiếp theo.

Hội thi huấn luyện nghiệp vụ Cảnh sát cơ động giỏi năm 2026 vì thế không chỉ là dịp kiểm tra, đánh giá năng lực chuyên môn mà còn góp phần củng cố ý chí, bản lĩnh, tinh thần đoàn kết, kỷ luật và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ. Qua đó, tiếp tục xây dựng lực lượng Cảnh sát cơ động Công an Thủ đô vững mạnh về mọi mặt, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, góp phần giữ vững bình yên cuộc sống của nhân dân Thủ đô.

Những màn võ thuật đẹp mắt, thể hiện bản lĩnh người chiến sĩ

Điểm nhấn tại hội thi là những màn thể hiện võ thuật đẹp mắt, mạnh mẽ và đầy uy lực của cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động. Trên sân thi đấu, từng động tác ra đòn, né tránh, phản công, khóa và khống chế đối tượng được thực hiện dứt khoát, chính xác, liên hoàn, thể hiện khả năng làm chủ kỹ thuật, sự nhanh nhạy trong phán đoán và xử lý tình huống. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa các chiến sĩ cùng tác phong khẩn trương, kỷ luật đã tạo nên những màn biểu diễn ấn tượng, thu hút sự chú ý của các đại biểu và lực lượng tham gia hội thi.

Biểu diễn bài võ Mai Hoa Quyền

Tình huống sử dụng chó nghiệp vụ vây bắt đối tượng ma tuý

Đằng sau mỗi động tác thuần thục là quá trình rèn luyện nghiêm túc, bền bỉ, đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ phải có nền tảng thể lực tốt, ý chí kiên cường và khả năng kiểm soát tình huống trong mọi hoàn cảnh. Các nội dung võ thuật không chỉ kiểm tra kỹ năng cá nhân mà còn đề cao tinh thần đồng đội, khả năng phối hợp chiến đấu và việc vận dụng linh hoạt các thế võ vào thực tiễn công tác. Qua đó, góp phần nâng cao khả năng tự vệ, khống chế đối tượng, xử lý các tình huống phức tạp, bảo đảm an toàn cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, đồng thời khắc họa rõ nét hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát cơ động Thủ đô bản lĩnh, tinh nhuệ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức tổng hợp kết quả, đánh giá toàn diện phần thi của các đơn vị trên tinh thần khách quan, công tâm, chính xác, bảo đảm phản ánh đúng thực chất trình độ, năng lực và chất lượng huấn luyện.

Những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm và sự nỗ lực trong quá trình học tập, rèn luyện của cán bộ, chiến sĩ.

Kết quả hội thi đồng thời là cơ sở để Phòng Cảnh sát cơ động CATP Hà Nội tiếp tục rút kinh nghiệm, đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện, nhân rộng những cách làm hiệu quả, góp phần xây dựng lực lượng ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.