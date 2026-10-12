An ninh Thủ đô
Thời sự Chính trị Trật tự đô thị Xã hội Thế giới Pháp luật Video Thành phố thông minh Văn hóa - Giải trí Thể thao Kinh doanh
Danh mục
MEDIA
THÔNG TIN THÊM

Xã hội

Xác minh vụ thi thể nam giới đang phân hủy tại bãi giữa sông Hồng

0 bình luận
Minh Châu

ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội (Công an phường Hồng Hà) đang tiến hành xác minh vụ việc phát hiện 01 thi thể người nổi trên mặt nước sông Hồng (khu vực bãi giữa sông Hồng), phường Hồng Hà, Hà Nội (trước kia là phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội).

Khoảng 13 giờ 30 phút, ngày 23/06/2024, Cơ quan CSĐT - Công an quận Tây Hồ (cũ) nhận được tin báo của Công an Phường Phú Thượng về vụ việc phát hiện thi thể người (là nam giới - chưa rõ tung tích) nổi trên sông Hồng. Thi thể nạn nhân được tìm thấy tại khu vực mép nước sát với bãi giữa sông Hồng, thuộc địa bàn phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội (cũ).

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân được xác định khoảng 23 đến 30 tuổi, tóc đen để bình thường, cao khoảng 1m67, thể trạng trung bình và đang trong quá trình phân hủy. Nạn nhân mặc áo phông cộc tay có cổ màu xanh đen. Tại viền cổ áo và viền quanh hai ống tay áo có sọc ngang màu đỏ và cam, ngực áo bên trái thêu logo hình con cá sấu. Nạn nhân mặc quần dài vải màu ghi, đeo thắt lưng da nâu. Trên thi thể không có giấy tờ tùy thân.

Hiện tại, vụ việc đang do Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội (Công an phường Hồng Hà) thụ lý. Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cung cấp thông tin nếu biết các nội dung liên quan hoặc ghi lại được hình ảnh về vụ việc nêu trên.

Mọi thông tin xin người dân liên lạc đồng chí Phan Ngọc Hà - Điều tra viên thụ lý vụ việc qua số điện thoại 091427370 hoặc có thể trực tiếp khai báo tại trụ sở Công an phường Hồng Hà, thành phố Hà Nội (số 15 An Dương, phường Hồng Hà, Hà Nội).

Tin liên quan

Từ khóa:

#bãi giữa sông Hồng #Công an phường Hồng Hà

Tin cùng chuyên mục

Xin chào,
Tôi là Chatbot của
An ninh Thủ đô
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
An Ninh Thủ Đô nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!
5 điểm nghẽn của Hà Nội
giải pháp xử lý điểm nghẽn của Thủ đô
50 năm Báo An ninh Thủ đô
Công an Thủ đô Anh hùng