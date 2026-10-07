Kiểm tra bãi xe trường học, ngăn phụ huynh giao xe cho con chưa đủ tuổi

ANTD.VN - Cùng với kiểm tra phương tiện học sinh tại trường và các điểm trông giữ xe, CSGT Hà Nội yêu cầu phụ huynh không giao xe cho con khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe hoặc chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện.

Chấm dứt vi phạm tự phát

Qua kiểm tra các điểm trông giữ xe quanh trường học, lực lượng CSGT Hà Nội ghi nhận nhiều hộ dân tự phát nhận trông giữ xe máy, xe máy điện của học sinh. Việc tập trung phương tiện trong khu vực nhà dân không chỉ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn phòng cháy, chữa cháy mà còn gây khó khăn cho nhà trường trong quản lý việc sử dụng phương tiện của học sinh.

Đội CSGT đường bộ số 12 - Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội vừa phối hợp Công an phường Xuân Mai kiểm tra một số điểm trông giữ phương tiện quanh Trường THPT Xuân Mai.

Một số hộ dân nhận trông giữ xe tự phát tại nhà

Theo ghi nhận, quanh khu vực trường có một số hộ dân nhận trông giữ xe máy, xe máy điện của học sinh. Mỗi điểm tập trung khoảng 10-20 phương tiện, được đưa vào khu vực nhà dân để trông giữ trong thời gian học sinh đến trường.

Tại những nơi tập trung nhiều phương tiện trong không gian nhà dân, lực lượng chức năng đặc biệt lưu ý các điều kiện bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy. Đây là vấn đề đáng lưu tâm khi các điểm trông giữ này chủ yếu hình thành từ nhu cầu tự phát, không phải công trình được thiết kế chuyên biệt cho việc tập trung, lưu giữ số lượng lớn phương tiện.

Đặc biệt, với xe máy điện, việc tập trung phương tiện với mật độ cao nhưng lại không đảm bảo công tác PCCC thì trong trường hợp xảy ra sự cố, số lượng lớn phương tiện tập trung trong không gian hẹp có thể khiến đám cháy lan nhanh, gây khó khăn cho việc thoát nạn, di chuyển phương tiện và tiếp cận xử lý.

Trong quá trình kiểm tra, có trường hợp khi tổ công tác tiếp cận đã đóng cửa, không phối hợp làm việc. Một số hộ dân khác chấp hành, được kiểm tra và nhắc nhở về các điều kiện liên quan đến hoạt động trông giữ phương tiện.

Việc trông giữ xe tại nhà không đảm bảo các yêu cầu phòng cháy chữa cháy có thể dẫn tới nhiều nguy cơ liên quan đến cháy, nổ

Những điểm chưa bảo đảm điều kiện theo quy định được yêu cầu không tiếp tục nhận trông giữ xe. Lực lượng chức năng đồng thời tuyên truyền, yêu cầu cam kết không tái phạm; trường hợp cố tình tiếp tục hoạt động sẽ bị xử lý theo quy định.

Theo Trung tá Nguyễn Quang Việt - Phó Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 12, việc học sinh gửi phương tiện bên ngoài trường không chỉ liên quan đến điều kiện an toàn của nơi trông giữ mà còn ảnh hưởng đến công tác quản lý học sinh.

Khi phương tiện được gửi bên ngoài, học sinh có thể chủ động lấy xe và rời khỏi khu vực trường, khiến nhà trường khó kiểm soát việc sử dụng phương tiện. Đây cũng là một trong những yếu tố cần được lưu ý trong quản lý học sinh chưa đủ tuổi hoặc chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện.

Trong sáng 6-10, Đội CSGT đường bộ số 1 - Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội cũng phối hợp Công an phường Cửa Nam kiểm tra khu vực bãi để xe trong Trường THPT Trần Phú và các điểm trông giữ xe quanh cổng trường.

Tại đây, lực lượng chức năng tập trung xác định các phương tiện học sinh đang sử dụng, qua đó phát hiện những trường hợp chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện được phép điều khiển; đồng thời kiểm tra xem phương tiện có phù hợp với lứa tuổi học sinh hay không.

Trong gần một giờ kiểm tra hàng trăm xe tại bãi gửi trong trường và một bãi trông giữ gần cổng trường, lực lượng chức năng chưa phát hiện trường hợp học sinh điều khiển xe trên 50cc.

Người dân sau khi được tuyên truyền, phân tích các nguy cơ thì đã chấp hành việc dừng nhận trông giữ xe cho học sinh tại nhà

Theo Trung tá Nguyễn Công Hà, Tổ trưởng tổ công tác, lực lượng chức năng tập trung kiểm tra các loại xe mà lứa tuổi học sinh không được phép điều khiển, đồng thời kiểm tra việc sử dụng mũ bảo hiểm có đạt chuẩn theo quy định.

Nếu phát hiện vi phạm, CSGT sẽ mời phụ huynh đến làm việc, thông báo rõ hành vi vi phạm, yêu cầu ký cam kết không giao xe cho con khi chưa đủ tuổi điều khiển; đồng thời thông tin cho nhà trường để phối hợp quản lý, giáo dục.

Các bãi xe xung quanh trường cũng được yêu cầu cam kết không nhận phương tiện của học sinh chưa đủ tuổi điều khiển.

Trên các tuyến đường gần trường, lực lượng tuần tra, kiểm soát được bố trí trong khung giờ học sinh đến và tan học, tập trung xử lý những hành vi là nguyên nhân dẫn đến tai nạn như không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, không có giấy phép lái xe.

Nâng cao trách nhiệm của gia đình và nhà trường

Thống kê của Phòng CSGT - CATP Hà Nội cho thấy, từ ngày 4-9 đến 6-10, Phòng CSGT và Công an cấp xã đã phát hiện, xử lý 4.252 trường hợp phụ huynh, học sinh vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

Trong đó có 3.063 học sinh không đội mũ bảo hiểm; 505 phụ huynh vi phạm; 405 trường hợp chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện và 81 trường hợp giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển.

Nhiều học sinh điều khiển xe đến trường nhưng lại không đội mũ bảo hiểm hoặc đi xe không phù hợp với độ tuổi

Những con số này cho thấy việc bảo đảm an toàn giao thông cho học sinh cần được kiểm soát đồng bộ từ gia đình, nhà trường, điểm trông giữ phương tiện đến các tuyến đường xung quanh trường học.

Bên cạnh công tác kiểm tra, xử lý, lực lượng CSGT cũng tăng cường phối hợp với các nhà trường để tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm và nhận thức cho các em học sinh.; hướng dẫn học sinh kỹ năng tham gia giao thông an toàn, kỹ năng điều khiển phương tiện phù hợp với lứa tuổi và nhận diện những nguy cơ có thể dẫn đến tai nạn.

Lực lượng CSGT đề nghị các nhà trường tiếp tục tăng cường phối hợp với gia đình và lực lượng chức năng trong quản lý học sinh, nhất là việc sử dụng phương tiện đến trường; duy trì tuyên truyền, nhắc nhở thường xuyên và kịp thời phát hiện những trường hợp có nguy cơ vi phạm để phối hợp giáo dục, chấn chỉnh.

Tình trạng học sinh, phụ huynh đưa con em đến trường vi phạm vẫn tái diễn dù đã được tuyên truyền rộng rãi trên nhiều phương tiện

Về phía cha mẹ học sinh, cần quản lý chặt việc sử dụng phương tiện của con em, tuyệt đối không giao xe cho người chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe hoặc chưa đủ điều kiện điều khiển. Việc lựa chọn phương tiện phù hợp với lứa tuổi, nhắc nhở học sinh chấp hành quy định về đội mũ bảo hiểm và các quy tắc giao thông phải được thực hiện thường xuyên, không chỉ khi có lực lượng chức năng kiểm tra.

Việc kiểm tra, kiểm soát phương tiện học sinh sử dụng khi đến trường còn nhằm đảm bảo an toàn cho tính mạng của chính các em

Đối với các điểm trông giữ xe, lực lượng chức năng yêu cầu chấp hành nghiêm các quy định về trông giữ phương tiện, bảo đảm điều kiện an toàn, nhất là phòng cháy, chữa cháy, đồng thời không nhận trông giữ phương tiện của học sinh chưa đủ tuổi điều khiển.

Việc kết hợp tuyên truyền, kiểm tra tại trường và các điểm trông giữ xe, cùng tuần tra, xử lý trên các tuyến đường xung quanh trường học, nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn vi phạm từ sớm, góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông, hạn chế nguy cơ cháy nổ và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của học sinh.