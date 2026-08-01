Iran tuyên bố 'phá hủy 3 tiêm kích F-35' trong đòn tấn công căn cứ Mỹ

ANTD.VN - IRGC tuyên bố đã tập kích căn cứ không quân Al-Azraq ở Jordan, phá hủy nhiều tiêm kích F-35 của Mỹ, song Washington chưa đưa ra bình luận về thông tin này.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 30/7 tuyên bố đã tiến hành cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo nhằm vào căn cứ không quân Al-Azraq ở Jordan để đáp trả các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào đảo Qeshm.

Theo tuyên bố của IRGC, các đơn vị không quân của lực lượng này đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo vào khu vực đường băng và nhà kho bảo dưỡng tại căn cứ Al-Azraq, nơi được cho là có các máy bay chiến đấu tàng hình F-35 của Mỹ đồn trú.

IRGC khẳng định cuộc tập kích đã phá hủy hoàn toàn 3 máy bay chiến đấu tàng hình F-35 và gây thiệt hại nặng cho 3 chiếc khác.

Tiêm kích F-35

Lực lượng này cũng tuyên bố một số sĩ quan cùng nhân viên kỹ thuật và bảo dưỡng của phía Mỹ đã thiệt mạng trong cuộc tấn công.

Tuy nhiên, phía Mỹ hiện chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về những tuyên bố của IRGC.

IRGC nhấn mạnh các hoạt động quân sự của lực lượng này sẽ tiếp tục cho đến khi "người Mỹ cuối cùng bị trục xuất khỏi vùng đất Hồi giáo".

Bên cạnh đó, IRGC cũng xác nhận 3 thành viên của lực lượng đã thiệt mạng trong cuộc tấn công bằng tên lửa của Mỹ ngày 30/7. Theo tuyên bố, họ hy sinh khi "bảo vệ biên giới và người dân Iran".

Tiêm kích F-35

Cùng ngày, IRGC tiếp tục khẳng định eo biển Hormuz sẽ vẫn đóng cửa chừng nào Mỹ còn duy trì các hành động mà Tehran gọi là "đe dọa" và "can thiệp" vào hoạt động hàng hải trong khu vực.

Lực lượng này tuyên bố eo biển Hormuz nằm dưới sự kiểm soát của Iran và xác nhận đã nhiều lần tấn công các tàu không tuân thủ chỉ thị của Tehran.

"Không một thế lực bên ngoài nào, đến từ cách đây hàng nghìn km, được phép can thiệp", IRGC tuyên bố, đồng thời cảnh báo các đối thủ sẽ phải trả giá nếu tiếp tục gây sức ép.

IRGC cũng đưa ra lời cảnh báo đối với các quốc gia đang hỗ trợ đối thủ của Iran, cho rằng những nước này sẽ phải hứng chịu phản ứng cứng rắn nếu không thay đổi lập trường.

Tuyên bố của Iran được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Bộ tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào hàng chục mục tiêu của IRGC trên lãnh thổ Iran.

Tiêm kích F-35

Theo CENTCOM, các mục tiêu bị tấn công gồm sở chỉ huy quân sự, cơ sở tên lửa, cơ sở máy bay không người lái, các địa điểm giám sát, phòng thủ ven biển và nhiều năng lực tác chiến trên biển.

Quân đội Mỹ cho biết đây là đòn đáp trả sau vụ Iran phóng tên lửa nhằm vào lực lượng Mỹ đồn trú tại Trung Đông.

Trước đó, ngày 28/7, IRGC đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo nhằm vào các căn cứ có lực lượng Mỹ hiện diện trong khu vực. Mỹ tuyên bố toàn bộ số tên lửa này đã bị đánh chặn.

IRGC cho biết mục tiêu của chiến dịch là căn cứ không quân của Mỹ tại Jordan, đồng thời nhắm vào sở chỉ huy tiền phương của Bộ tư lệnh Trung tâm Mỹ đặt tại quốc gia này. Lực lượng này khẳng định các cuộc tấn công sẽ tiếp diễn nếu Washington còn tiến hành các hoạt động quân sự nhằm vào lợi ích của Iran.

Đây được xem là cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo đầu tiên nhằm vào một cơ sở của Mỹ kể từ khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố tạm dừng chiến dịch không kích Iran hôm 24/7. Sau diễn biến mới, ông Trump tuyên bố Washington sẽ tiến hành các đòn đáp trả mạnh mẽ đối với Tehran.