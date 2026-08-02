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Hơn 7.000 trường hợp vi phạm khi đi xe đạp bị cảnh sát Nhật xử phạt

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Tuấn Anh

ANTD.VN - Trong 3 tháng kể từ khi thực thi quy định mới nghiêm ngặt hơn, cảnh sát Nhật Bản đã lập hơn 7.000 "vé xanh" đối với các trường hợp vi phạm, trong đó phổ biến nhất là sử dụng điện thoại thông minh khi đi xe đạp.

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Ảnh minh họa: NHK

Các quy định mới về giao thông xe đạp bắt đầu áp dụng từ tháng 4-2026 đối với người từ 16 tuổi trở lên. Người vi phạm sẽ bị cảnh sát lập "vé xanh" và phải nộp phạt. Trong hầu hết các trường hợp, cảnh sát nhắc nhở và cảnh cáo ngay tại chỗ. Người tiếp tục vi phạm sẽ bị xử phạt.

Theo Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản, từ tháng 4 đến hết tháng 6, cảnh sát đã lập 7.159 "vé xanh". Trong đó, 2.812 trường hợp sử dụng điện thoại thông minh khi điều khiển xe, 2.706 trường hợp không dừng tại vạch quy định, 686 trường hợp không tuân thủ đèn giao thông, 527 trường hợp đi vào đường ngang khi rào chắn đường sắt đã hạ xuống.

Ngoài ra, cảnh sát đã nhắc nhở và cảnh cáo khoảng 360.000 người mà không áp dụng thêm biện pháp xử lý.

Cơ quan này cũng cho biết số vụ tai nạn nghiêm trọng hoặc gây tử vong liên quan đến xe đạp là khoảng 1.600 vụ, giảm khoảng 120 vụ so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo NHK

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Từ khóa:

#vi phạm giao thông #xe đạp #cảnh sát Nhật #xử phạt #vé xanh

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