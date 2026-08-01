Rộ tin Mỹ can thiệp thị trường ngoại hối để hỗ trợ đồng yên

ANTD.VN - Báo Financial Times của Anh đưa tin, Bộ Tài chính Mỹ đã can thiệp vào thị trường ngoại hối trong ngày 31-7 bằng cách bán đồng euro và mua đồng yên.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent. Ảnh: EPA/Shutterstock

Theo Đài NHK, hôm 30-7, Chính phủ Nhật Bản và Ngân hàng Nhật Bản (BOJ) đã can thiệp để hỗ trợ đồng yên, sau khi đồng yên giảm xuống mức thấp kỷ lục so với đồng USD. Nếu Nhật Bản và Mỹ phối hợp can thiệp vào thị trường ngoại hối, đây sẽ là động thái rất hiếm gặp.

Lệnh mua đồng yên xuất hiện rải rác đến sáng 1-8 (theo giờ Nhật Bản), khiến đồng yên có lúc lên mức dưới 157,5 yên đổi 1 USD. Đây là mức cao nhất trong khoảng 2 tháng rưỡi qua. Diễn biến này làm dấy lên đồn đoán rằng giới chức Nhật Bản đã tiếp tục can thiệp, sau đợt mua đồng yên hôm 30-7.

Ngày 31-7, báo Financial Times dẫn các nguồn thạo tin cho biết Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York “đã thực hiện bước đi bất thường là thay mặt Bộ Tài chính Mỹ bán đồng euro để mua đồng yên”.

Nếu Nhật Bản và Mỹ đã phối hợp can thiệp lần này, đây sẽ là động thái đầu tiên như vậy kể từ năm 2011, khi đồng yên tăng mạnh sau Đại động đất Đông Nhật Bản.

Trong khi đó, hãng Reuters đưa tin, cuốn sổ ghi chú đặt trước Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent, xuất hiện trong bức ảnh Reuters chụp tại cuộc họp nội các hôm 31-7, có dòng chữ: “Mua lượng Yên Nhật trị giá 5-10 tỷ USD”.