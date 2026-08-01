Tổng thống Trump: Vụ tấn công mạng ở Minnesota không phải do Iran gây ra

ANTD.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 31-7 đã bác bỏ các cáo buộc cho rằng Iran đứng sau vụ tấn công mạng nhằm vào hơn 30 hệ thống cấp nước tại bang Minnesota.

Tổng thống Mỹ Donald Trump

Phát biểu tại phiên họp Nội các ở Trại David, Tổng thống Trump cho biết ông không tin Iran là thủ phạm của vụ việc, đồng thời cho rằng nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ công tác quản lý yếu kém của bang Minnesota.

"Chúng tôi nghe nói ở Minnesota có một cuộc tấn công mạng, và họ đổ lỗi cho Iran. Tôi không nghĩ vậy. Tôi nghĩ đó là do lỗi của Minnesota vì họ quá bất tài" - ông Trump nói.

Ông cũng chỉ trích Thống đốc bang Minnesota Tim Walz liên quan đến việc bảo đảm an ninh đối với các hệ thống hạ tầng trọng yếu của bang.

Phản hồi trên mạng xã hội X, ông Tim Walz cho rằng các cơ quan chức năng đã xác định đây là một phần của mối đe dọa mạng nhằm vào hạ tầng quan trọng của Mỹ và nhấn mạnh cần có chiến lược toàn diện để đối phó với các nguy cơ an ninh mạng từ nước ngoài.

Theo Cơ quan Dịch vụ Công nghệ thông tin bang Minnesota, cuộc tấn công mạng phối hợp diễn ra trong hai ngày 27, 28-7, nhắm vào hơn 30 hệ thống cấp nước cộng đồng trên toàn bang.

Một số cơ sở phải chuyển sang vận hành thủ công sau khi hệ thống điều khiển tự động bị gián đoạn. Tuy nhiên, giới chức y tế bang khẳng định chưa phát hiện nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng nước sinh hoạt và chưa ban hành khuyến cáo thay đổi việc sử dụng nước đối với người dân.

Báo The New York Times dẫn lời nhiều quan chức liên bang và bang cho biết các dấu hiệu kỹ thuật ban đầu cho thấy nhóm tin tặc có liên hệ với Iran có thể đứng sau vụ tấn công.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra nhấn mạnh quá trình xác minh vẫn đang được tiến hành và chưa có kết luận chính thức về thủ phạm.

Trong những ngày gần đây, Cơ quan An ninh mạng và Hạ tầng Mỹ (CISA), Cục Điều tra Liên bang (FBI) và Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA) cũng đã phát đi cảnh báo về nguy cơ các nhóm tin tặc có liên hệ với Iran gia tăng hoạt động nhằm vào hệ thống cấp nước, năng lượng và các cơ sở hạ tầng thiết yếu của Mỹ, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng giữa Washington và Tehran tiếp tục leo thang.