Tàu hàng Nga chìm ở Biển Đen do bị tấn công bằng máy bay không người lái

ANTD.VN - Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Nhà nước Nga Rosatom ngày 1-8 cho biết, tàu container Yanina của Nga đã bị chìm sau khi bị máy bay không người lái hải quân Ukraine tấn công ở Biển Đen.

Tập đoàn Rosatom cho biết ít nhất 2 UAV của Ukraine đã tấn công tàu chở hàng Yanina gần cảng Novorossiysk của Nga

Thông báo trên mạng xã hội, Tập đoàn Rosatom xác nhận, tàu đã bị hai máy bay không người lái hải quân Ukraine tấn công vào khoảng 22h tối 1-8, tại địa điểm cách Novorossiysk khoảng 130 hải lý. Cuộc tấn công khiến tàu bị hư hại nặng và sau đó bị chìm.

Toàn bộ 17 thành viên thủy thủ đoàn trên tàu đã được cứu sống.

Ông Alexei Likhachev, Tổng giám đốc Rosatom cho biết tàu container dân sự đang di chuyển trên vùng biển quốc tế và đang chở hàng hóa dân dụng bao gồm thực phẩm đông lạnh và vật liệu xây dựng vào thời điểm xảy ra sự cố.

Ông Likhachev cho biết: "Toàn bộ 17 thành viên thủy thủ đoàn đã được giải cứu và trong tình trạng sức khỏe tốt". Chiến dịch cứu hộ được thực hiện với sự hỗ trợ từ các đơn vị không quân, hải quân thuộc Hạm đội Biển Đen của Nga và thủy thủ đoàn quốc tế của tàu Delphinus.

Trên trang X, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy đã xác nhận cuộc tấn công. "Một tàu container của Nga bị trừng phạt, tàu Yanina, treo cờ Nga và có trọng tải hơn 100.000 tấn đã bị trúng đạn. Nhờ sự chính xác của Lực lượng Quốc phòng, nó đã bị đánh chìm", ông Zelenskiy nói.

Cả Nga và Ukraine đều đã tăng cường các cuộc tấn công trong những tuần gần đây nhằm vào các tàu mà họ cho là đang hỗ trợ nỗ lực chiến tranh của phía bên kia.