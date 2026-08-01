57 người chết khi làn sóng người di cư tràn vào lãnh thổ Tây Ban Nha

ANTD.VN - Giới chức Tây Ban Nha cho biết 57 người đã thiệt mạng trong quá trình vượt biên khi nước này đang phải đối mặt với làn sóng người di cư từ Morocco gia tăng mạnh trong những ngày gần đây.

Người di cư cố gắng vượt qua biên giới tại Ceuta, Tây Ban Nha. Ảnh: Getty Images

Giới chức Tây Ban Nha cho biết khoảng 60.000 người đã tới Ceuta, vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha tại Bắc Phi. Quân đội nước này đã được triển khai để tăng cường an ninh.

Giới chức Tây Ban Nha cho biết 57 người thiệt mạng trong quá trình vượt biên, và hơn 48.000 người đã trở về Morocco. Hôm 31-7, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cho rằng đây là hành vi vi phạm “chủ quyền lãnh thổ” của Tây Ban Nha.

Người di cư ngồi trên các mỏm đá sau khi bơi qua vùng biển gần biên giới Morocco để vào Ceuta, lãnh thổ tự trị của Tây Ban Nha ở Bắc Phi, hôm 31/7. Ảnh: AFP

Ceuta từ lâu là điểm đến của những người di cư tìm đường đến châu Âu. Truyền thông địa phương cho biết một phán quyết gần đây của tòa án có thể là nguyên nhân khiến số người vượt biên tăng đột biến. Cụ thể, tháng 7 vừa qua, Tòa án Tối cao Tây Ban Nha ra phán quyết rằng không thể trục xuất những người di cư bị chặn trên biển về Morocco ngay lập tức.

Làn sóng di cư này đang làm gia tăng lo ngại trên khắp châu Âu về khả năng người di cư tiếp tục di chuyển sang các quốc gia khác. Tây Ban Nha là thành viên của Khu vực Schengen, cơ chế cho phép người dân đi lại tự do trên phần lớn lãnh thổ Liên minh châu Âu.

Lực lượng an ninh Tây Ban Nha được tăng cường tới Ceuta để đối phó làn sóng di cư ồ ạt từ Morocco hôm 31/7. Ảnh: AFP

Thủ tướng Italy Giorgia Meloni đăng trên mạng xã hội rằng nước này đã quyết định tạm thời đình chỉ việc áp dụng Thỏa thuận Schengen với Tây Ban Nha. Pháp, nước láng giềng của Tây Ban Nha, cũng tuyên bố sẽ siết chặt kiểm soát biên giới.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen ra tuyên bố, trong đó gọi những hình ảnh từ khu vực này là “không thể chấp nhận được”. Bà nhấn mạnh Liên minh châu Âu không thể cho phép người dân nhập cảnh mà không tuân thủ các quy định của khối.

Trong khi đó, một quan chức Liên minh châu Âu cho biết hiện chưa có dấu hiệu nào cho thấy người di cư đã di chuyển từ Ceuta sang các quốc gia thành viên khác.