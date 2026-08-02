Rơi máy bay chở khách du lịch ở Peru, toàn bộ 13 người trên khoang tử nạn

ANTD.VN - Cảnh sát Peru thông báo, 13 người, trong đó có khách du lịch nước ngoài, đã thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay ở miền Nam Peru.

Hiện trường vụ máy bay rơi. Ảnh: Anews

Chính quyền địa phương ở Nazca xác nhận 11 du khách và 2 phi công đã tử vong khi chiếc máy bay Cessna Grand Caravan gặp nạn ở Pueblo Viejo, cách thành phố Nazca khoảng 6 km và cách khu vực Nazca Lines khoảng 12 km.

Các hành khách trên máy bay gồm 7 người Italy, 2 người Đức - được cho là 1 cặp vợ chồng - và 2 người Tây Ban Nha. Phi công và cơ phó được xác định lần lượt là Americo Salazar Cuellar và Irenka Del Carpio.

Máy bay này đã cất cánh từ thành phố Pisco gần đó vào khoảng 13h (giờ địa phương) ngày 1-8 để bay qua khu vực Nazca Lines, nhưng vài phút sau đó mất liên lạc với tháp điều khiển không lưu và rơi lúc 13h20 chiều cùng ngày, cảnh sát cho biết.

Nhà chức trách địa phương đã mở cuộc điều tra để xác định nguyên nhân vụ tai nạn. “Chúng tôi có thông tin rằng 11 hành khách và 2 thành viên phi hành đoàn đã thiệt mạng”, Thiếu tá cảnh sát Jorge Andrade nói với các phóng viên tại hiện trường vụ tai nạn. “Không có ai sống sót. Đến nay, chúng tôi đã tìm thấy 4 thi thể”, Thiếu tá Andrade cho biết thêm.

Trong một tuyên bố, Bộ Du lịch Peru bày tỏ “nỗi đau buồn sâu sắc trước cái chết bi thảm của các du khách và thành viên phi hành đoàn”.

Nazca Lines - địa điểm được UNESCO công nhận là di sản thế giới, nơi thu hút hàng trăm nghìn khách du lịch mỗi năm. Ảnh: Guardian

Đây không phải là vụ tai nạn máy bay đầu tiên tại Nazca Lines - địa điểm được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là di sản thế giới, nơi thu hút hàng trăm nghìn khách du lịch mỗi năm.

Những hình khắc bí ẩn trên sa mạc, bao gồm những hình chim ruồi, khỉ và cá voi khổng lồ, chỉ có thể được nhìn thấy đầy đủ từ trên không. Một số nhà khai thác cạnh tranh nhau để cung cấp các chuyến bay chở du khách dọc theo những đường kẻ mang tính biểu tượng có niên đại từ năm 200-700 sau Công nguyên này.

Năm 2022, vụ tai nạn máy bay cỡ nhỏ đã khiến 7 người thiệt mạng, trong đó có 2 người Chile và 3 người Hà Lan. Vào tháng 10-2010, bốn du khách người Anh và 2 thành viên phi hành đoàn người Peru cũng tử nạn khi chiếc máy bay cỡ nhỏ do AirNasca khai thác bị rơi sau khi bay qua khu vực này.