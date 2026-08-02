Các Đại sứ quán Mỹ kêu gọi công dân rời khỏi Trung Đông

ANTD.VN - Đại sứ quán Mỹ tại các Thủ đô trên khắp Trung Đông ngày 1-8 đã cảnh báo công dân về "sự leo thang khó lường" trong cuộc xung đột khu vực và kêu gọi người dân sẵn sàng rời đi.

Các thông báo từ Đại sứ quán Mỹ kêu gọi công dân kiểm tra chi tiết chuyến bay và tuân theo hướng dẫn an toàn từ chính quyền địa phương

Cảnh báo được các Đại sứ quán Mỹ tại Bahrain, Ai Cập, Iraq, Israel, Jordan, Kuwait, Lebanon, Oman, Qatar, Ảrập Xêút và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đăng tải trực tuyến nêu rõ: "Công dân Mỹ trong khu vực nên cân nhắc rời đi, hoặc chuẩn bị sẵn sàng rời đi trong trường hợp xảy ra leo thang".

Cảnh báo được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ giáng một đòn "rất mạnh" vào Iran.

Các thông điệp này kêu gọi công dân kiểm tra thông tin chi tiết chuyến bay và tuân thủ khuyến cáo an toàn từ giới chức địa phương.

Người Mỹ tại Jordan được yêu cầu không đến các căn cứ quân sự của Washington tại đây, những nơi vừa hứng chịu các cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran, trong khi tại Israel, công dân Mỹ được khuyến nghị tìm kiếm vị trí hầm tránh bom gần nhất.

Các Đại sứ quán Mỹ ở Trung Đông đề nghị công dân sơ tán khi ông Trump tuyên bố chuẩn bị ném bom Iran

Một bài đăng trên trang web của Đại sứ quán Mỹ tại Jerusalem nhận định: "Chế độ Iran rất khó đoán, thể hiện qua các quyết định gần đây của họ khi tấn công các khu vực mà không có cảnh báo hay sự khiêu khích nào, cũng như mở rộng tấn công sang những nơi chưa từng bị nhắm mục tiêu trước đây (như Ai Cập)".

Đại sứ quán Mỹ tại Beirut cho biết phái đoàn vẫn đang trong "tình trạng phải di dời theo lệnh", các thành viên gia đình và nhân viên chính phủ Mỹ không thiết yếu vẫn đang được di dời ra khỏi Lebanon.

Quân đội Iran ngày 1-8 cáo buộc Washington "làm leo thang căng thẳng" trong khu vực.

"Bất kỳ quốc gia nào làm lá chắn phòng thủ cho nước Mỹ hiếu chiến sẽ bị nhấn chìm trong ngọn lửa chiến tranh", ông Ali Abdollahi, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Trung ương quân đội Iran, tuyên bố trên truyền hình nhà nước.

Cố vấn của lãnh đạo tối cao Iran Mohammad Mokhber cũng cảnh báo đáp trả bất kỳ cuộc tấn công nào vào cơ sở hạ tầng của Iran. "Các ông tính toán bằng các phương trình quân sự, nhưng chúng tôi đáp trả bằng logic của lịch sử," ông Mokhber viết trên X.