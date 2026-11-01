Từ 1-11-2026, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng dầu giảm về 0%

ANTD.VN - Từ ngày hôm nay, 1-11-2026, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng dầu các loại là 0%, áp dụng đến hết tháng 3-2027.

Thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng dầu giảm về 0%

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa ký Nghị quyết số 45/2026/NQ-CP của Chính phủ ngày 31-10-2026 ban hành quy định về thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng.

Theo đó, từ ngày 1-11-2026, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng dầu các loại là 0%. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-11-2026 đến hết ngày 31-3-2027.

Theo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 66/2025/QH15, mức thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng thông thường là 10%, xăng E5 là 8% và xăng E10 là 7%.

Trước đó, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại đã từng được giảm về 0% kể từ ngày 26-3-2026 đến hết ngày 15-4-2026 (theo Quyết định số 482/QĐ-TTg ngày 26/3/2026) và từ ngày 16-4-2026 đến hết ngày 30-6-2026 (theo quy định tại Điều 3 Nghị quyết số 19/2026/QH16 của Quốc hội).

Hiện thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu đang ở mức 0 đồng/lít; xăng, dầu thuộc diện không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng theo chính sách hiện hành. Thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng dầu cũng được áp dụng ở mức 0% đến hết ngày 31-12-2026.