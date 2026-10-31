Hệ sinh thái Masan thu hút người tiêu dùng tại Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên 2026

ANTD.VN - Tại Festival Trà Quốc tế – Thái Nguyên 2026, diễn ra từ ngày 30/10 đến 7/11/2026, Tập đoàn Masan (HOSE: MSN) mang đến ba không gian trưng bày và trải nghiệm, thể hiện năng lực vượt trội kết nối sản xuất, phân phối của toàn hệ điều hành tiêu dùng. Đặc biệt, sự hiện diện của Masan High-Tech Materials (UPCOM: MSR), doanh nghiệp Việt Nam đóng góp ngân sách lớn nhất tỉnh Thái Nguyên, tiếp tục khẳng định mối gắn kết giữa sự phát triển của doanh nghiệp với hành trình phát triển của địa phương.

Khách hàng trẻ chờ đón gian hàng Phúc Long ngay từ khi khai mạc

Không gian văn hóa trà và tiêu dùng – bán lẻ

Hơn 30 năm hoạt động, Tập đoàn Masan đã xây dựng hệ sinh thái tiêu dùng – bán lẻ có khả năng phục vụ người tiêu dùng hiệu quả trên quy mô lớn, hướng đến mục tiêu giúp người tiêu dùng chi trả ít hơn 10% cho các nhu cầu thiết yếu.

Tại Thái Nguyên, WinCommerce – thành viên Tập đoàn Masan hiện vận hành 61 cửa hàng WinMart+ cùng siêu thị WinMart có diện tích 1.266 m2. Ngày 09/05/2026, siêu thị WinMart Thái Nguyên đã ra mắt diện mạo mới, mang đến không gian mua sắm hiện đại và gia tăng trải nghiệm cho người dân địa phương. Thông qua hệ thống gần 5.500 WinMart, WinMart+ và WiN trên toàn quốc, WinCommerce góp phần kết nối nhà sản xuất với hàng triệu người tiêu dùng, tạo điều kiện để các sản phẩm chất lượng tiếp cận thị trường rộng lớn hơn. Đây cũng là một trong những cách thức để những giá trị và sản phẩm mang dấu ấn địa phương có cơ hội vượt ra khỏi phạm vi thị trường truyền thống.

Trong không gian trải nghiệm của chuỗi bán lẻ lớn nhất cả nước, các sản phẩm hàng tiêu dùng của Masan cũng được giới thiệu với các thương hiệu nổi tiếng, thân thuộc với người tiêu dùng như: Omachi, nước mắm CHIN-SU 365, trà Búp Non Tea365,…

Bên cạnh đó, Phúc Long Heritage thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Masan cũng góp mặt tại Festival và tạo sự thu hút với người dân Thái Nguyên. Trên nền tảng kinh nghiệm và chuyên môn được tích lũy qua nhiều thế hệ, Phúc Long không ngừng mở rộng sự am hiểu về các vùng nguyên liệu và thổ nhưỡng đặc trưng trên khắp Việt Nam trong đó có Thái Nguyên.

Từ đó, thương hiệu không ngừng sáng tạo và phát triển những dòng trà đặc trưng, góp phần tôn vinh hương vị nguyên bản cùng những nét riêng làm nên danh tiếng của từng vùng trà.

Ngay tại sự kiện, Phúc Long lần đầu tiên giới thiệu các dòng trà đóng gói, mang đến cơ hội để khách hàng khám phá hương vị trà đặc trưng của thương hiệu từ năm 1968 và trải nghiệm cách thưởng trà, pha chế sáng tạo ngay tại nhà, qua đó đưa tinh hoa trà Việt đến gần hơn với đời sống thường ngày.

Thứ trưởng Bộ KH&CN Lê Xuân Định tham quan gian trưng bày Masan High-Tech Materials

Không gian vật liệu công nghệ cao toàn cầu

Một trong những điểm nhấn tại Festival là không gian trưng bày của Masan High-Tech Materials, doanh nghiệp đang vận hành tổ hợp khai thác và chế biến khoáng sản Núi Pháo tại Thái Nguyên.

Là doanh nghiệp Việt Nam đóng góp ngân sách lớn nhất tỉnh Thái Nguyên, MSR không chỉ là một nhà đầu tư và nhà sản xuất công nghiệp quy mô lớn, mà còn là đại diện cho một hướng phát triển mới: chuyển hóa tài nguyên khoáng sản thành các sản phẩm vật liệu công nghệ cao có giá trị gia tăng lớn, phục vụ nhiều ngành công nghiệp tiên tiến như điện tử, bán dẫn, hàng không vũ trụ, năng lượng và sản xuất công nghệ cao.

Điều làm nên khác biệt của MSR không chỉ nằm ở quy mô tài nguyên, mà còn ở năng lực chế biến sâu và phát triển chuỗi giá trị vonfram tích hợp. Từ hoạt động khai thác, tuyển khoáng đến tinh luyện và sản xuất các sản phẩm vonfram công nghệ cao như APT, YTO, BTO, doanh nghiệp từng bước đưa khoáng sản Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng vật liệu chiến lược toàn cầu. Cả 3 sản phẩm nói trên vừa được công nhận Thương hiệu Quốc gia Việt Nam năm 2026.

Trong bối cảnh thế giới ngày càng quan tâm đến an ninh nguồn cung khoáng sản chiến lược và các vật liệu thiết yếu cho công nghệ tương lai, hành trình của MSR tại Thái Nguyên mang một ý nghĩa vượt ra ngoài hoạt động khai thác khoáng sản thông thường. Đó là câu chuyện về năng lực làm chủ công nghệ, nâng cao giá trị tài nguyên trong nước và đóng góp vào chuỗi cung ứng công nghiệp toàn cầu.

Dù ở lĩnh vực kinh doanh nào, với Tập đoàn Masan, đồng hành cùng Festival Trà Quốc tế không chỉ là sự hiện diện tại một sự kiện văn hóa lớn, mà còn là dịp thể hiện sự gắn bó với vùng đất nơi doanh nghiệp đang đầu tư, sản xuất và phát triển. Từ tinh hoa đất Thái đến những sản phẩm dịch vụ tiêu dùng bán lẻ phục vụ cuộc sống và vật liệu cho công nghệ tương lai, Masan mong muốn tiếp tục cùng địa phương kết nối các nguồn lực, phát huy lợi thế và tạo dựng những giá trị bền vững.