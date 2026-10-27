An ninh Thủ đô
Thời sự Chính trị Trật tự đô thị Xã hội Thế giới Pháp luật Video Thành phố thông minh Văn hóa - Giải trí Thể thao Kinh doanh
Danh mục
MEDIA
THÔNG TIN THÊM

Thể thao

Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XXV năm 2026 - Cúp Number 1 Active

Quy tắc phân cặp - Lịch thi đấu vòng loại trực tiếp

0 bình luận
Lê Vinh

ANTD.VN - Cùng theo dõi Quy tắc phân cặp cũng như Lịch thi đấu vòng loại trực tiếp (từ vòng 1/32 đến trận chung kết) Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XXV năm 2026 - Cúp Number 1 Active.

I. VÒNG 1/32

Thứ Tư, ngày 18/11/2026

13h30

Sân
Cặp đấu
Mã trận
1
Nhất A - Nhì Ô
201
2
Nhất B - Nhì P
202
3
Nhất C - Nhì Q
203
4
Nhất D - Nhì R
204
5
Nhất Đ - Nhì S
205

14h30

Sân
Cặp đấu
Mã trận
1
Nhất E - Nhì T
206
2
Nhất F - Nhì U
207
3
Nhất G - Nhì Ư
208
4
Nhất H - Nhì V
209
5
Nhất I - Nhì X
210

15h30

Sân
Cặp đấu
Mã trận
1
Nhất J - Nhì Y
211
2
Nhất K - Nhì Z
212
3
Nhất L - Nhì W
213
4
Nhất M - Nhì AA
214
5
Nhất N - Nhì BB
215

Chủ nhật, ngày 22/11/2026

8h00

Sân
Cặp đấu
Mã trận
1
Nhất O - Nhì CC
216
2
Nhất Ô - Nhì A
217
3
Nhất P - Nhì B
218
4
Nhất Q - Nhì C
219
5
Nhất R - Nhì D
220

9h00

Sân
Cặp đấu
Mã trận
1
Nhất S - Nhì Đ
221
2
Nhất T - Nhì E
222
3
Nhất U - Nhì F
223
4
Nhất Ư - Nhì G
224
5
Nhất V - Nhì H
225

10h00

Sân
Cặp đấu
Mã trận
1
Nhất X - Nhì I
226
2
Nhất Y - Nhì J
227
3
Nhất Z - Nhì K
228
4
Nhất W - Nhì L
229
5
Nhất AA - Nhì M
230

13h30

Sân
Cặp đấu
Mã trận
1
Nhất BB - Nhì N
231
2
Nhất CC - Nhì O
232

II. VÒNG 1/16

Chủ nhật, ngày 22/11/2026

14h30

Sân
Cặp đấu
Mã trận
3
Thắng 201 - Thắng 202
233
4
Thắng 203 - Thắng 204
234
1
Thắng 205 - Thắng 206
235
2
Thắng 207 - Thắng 208
236
3
Thắng 209 - Thắng 210
237
4
Thắng 211 - Thắng 212
238
1
Thắng 213 - Thắng 214
239

Thứ Tư, ngày 25/11/2026

13h30

Sân
Cặp đấu
Mã trận
2
Thắng 215 - Thắng 216
240
3
Thắng 217 - Thắng 218
241
4
Thắng 219 - Thắng 220
242

14h30

Sân
Cặp đấu
Mã trận
5
Thắng 221 - Thắng 222
243
1
Thắng 223 - Thắng 224
244
2
Thắng 225 - Thắng 226
245
3
Thắng 227 - Thắng 228
246
4
Thắng 229 - Thắng 230
247
5
Thắng 231 - Thắng 232
248

III. VÒNG 1/8

Chủ nhật, ngày 29/11/2026

8h00

Sân
Cặp đấu
Mã trận
1
Thắng 233 - Thắng 234
249
2
Thắng 235 - Thắng 236
250
3
Thắng 237 - Thắng 238
251
4
Thắng 239 - Thắng 240
252

9h00

Sân
Cặp đấu
Mã trận
1
Thắng 241 - Thắng 242
253
2
Thắng 243 - Thắng 244
254
3
Thắng 245 - Thắng 246
255
4
Thắng 247 - Thắng 248
256

IV. VÒNG TỨ KẾT

Chủ nhật, ngày 6/12/2026

8h00

Sân
Cặp đấu
Ký hiệu
Mã trận
1
Thắng 249 - Thắng 250
TK1
257
2
Thắng 251 - Thắng 252
TK2
258

9h00

Sân
Cặp đấu
Ký hiệu
Mã trận
1
Thắng 253 - Thắng 254
TK3
259
2
Thắng 255 - Thắng 256
TK4
260

V. VÒNG BÁN KẾT

Thứ Tư, ngày 9/12/2026

Giờ thi đấu
Sân
Cặp đấu
Ký hiệu
Mã trận
13h30
1
Thắng TK1 - Thắng TK2
BK1
261
14h30
1
Thắng TK3 - Thắng TK4
BK2
262

VI. TRANH HẠNG BA, CHUNG KẾT VÀ BẾ MẠC

Chủ nhật, ngày 13/12/2026

13h30 - TRANH HẠNG BA

Cặp đấu
Mã trận
Thua BK1 - Thua BK2
263

14h30 - CHUNG KẾT

Cặp đấu
Mã trận
Thắng BK1 - Thắng BK2
264
tai-tro-new2-01.jpg

Tin liên quan

Từ khóa:

#Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XXV năm 2026 - Cúp Number 1 Active

Tin cùng chuyên mục

Xin chào,
Tôi là Chatbot của
An ninh Thủ đô
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
An Ninh Thủ Đô nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!
5 điểm nghẽn của Hà Nội
giải pháp xử lý điểm nghẽn của Thủ đô
50 năm Báo An ninh Thủ đô
Công an Thủ đô Anh hùng