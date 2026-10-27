Quy tắc phân cặp - Lịch thi đấu vòng loại trực tiếp

I. VÒNG 1/32
Thứ Tư, ngày 18/11/2026
13h30
|Sân
|Cặp đấu
|Mã trận
|1
|Nhất A - Nhì Ô
|201
|2
|Nhất B - Nhì P
|202
|3
|Nhất C - Nhì Q
|203
|4
|Nhất D - Nhì R
|204
|5
|Nhất Đ - Nhì S
|205
14h30
|Sân
|Cặp đấu
|Mã trận
|1
|Nhất E - Nhì T
|206
|2
|Nhất F - Nhì U
|207
|3
|Nhất G - Nhì Ư
|208
|4
|Nhất H - Nhì V
|209
|5
|Nhất I - Nhì X
|210
15h30
|Sân
|Cặp đấu
|Mã trận
|1
|Nhất J - Nhì Y
|211
|2
|Nhất K - Nhì Z
|212
|3
|Nhất L - Nhì W
|213
|4
|Nhất M - Nhì AA
|214
|5
|Nhất N - Nhì BB
|215
Chủ nhật, ngày 22/11/2026
8h00
|Sân
|Cặp đấu
|Mã trận
|1
|Nhất O - Nhì CC
|216
|2
|Nhất Ô - Nhì A
|217
|3
|Nhất P - Nhì B
|218
|4
|Nhất Q - Nhì C
|219
|5
|Nhất R - Nhì D
|220
9h00
|Sân
|Cặp đấu
|Mã trận
|1
|Nhất S - Nhì Đ
|221
|2
|Nhất T - Nhì E
|222
|3
|Nhất U - Nhì F
|223
|4
|Nhất Ư - Nhì G
|224
|5
|Nhất V - Nhì H
|225
10h00
|Sân
|Cặp đấu
|Mã trận
|1
|Nhất X - Nhì I
|226
|2
|Nhất Y - Nhì J
|227
|3
|Nhất Z - Nhì K
|228
|4
|Nhất W - Nhì L
|229
|5
|Nhất AA - Nhì M
|230
13h30
|Sân
|Cặp đấu
|Mã trận
|1
|Nhất BB - Nhì N
|231
|2
|Nhất CC - Nhì O
|232
II. VÒNG 1/16
Chủ nhật, ngày 22/11/2026
14h30
|Sân
|Cặp đấu
|Mã trận
|3
|Thắng 201 - Thắng 202
|233
|4
|Thắng 203 - Thắng 204
|234
|1
|Thắng 205 - Thắng 206
|235
|2
|Thắng 207 - Thắng 208
|236
|3
|Thắng 209 - Thắng 210
|237
|4
|Thắng 211 - Thắng 212
|238
|1
|Thắng 213 - Thắng 214
|239
Thứ Tư, ngày 25/11/2026
13h30
|Sân
|Cặp đấu
|Mã trận
|2
|Thắng 215 - Thắng 216
|240
|3
|Thắng 217 - Thắng 218
|241
|4
|Thắng 219 - Thắng 220
|242
14h30
|Sân
|Cặp đấu
|Mã trận
|5
|Thắng 221 - Thắng 222
|243
|1
|Thắng 223 - Thắng 224
|244
|2
|Thắng 225 - Thắng 226
|245
|3
|Thắng 227 - Thắng 228
|246
|4
|Thắng 229 - Thắng 230
|247
|5
|Thắng 231 - Thắng 232
|248
III. VÒNG 1/8
Chủ nhật, ngày 29/11/2026
8h00
|Sân
|Cặp đấu
|Mã trận
|1
|Thắng 233 - Thắng 234
|249
|2
|Thắng 235 - Thắng 236
|250
|3
|Thắng 237 - Thắng 238
|251
|4
|Thắng 239 - Thắng 240
|252
9h00
|Sân
|Cặp đấu
|Mã trận
|1
|Thắng 241 - Thắng 242
|253
|2
|Thắng 243 - Thắng 244
|254
|3
|Thắng 245 - Thắng 246
|255
|4
|Thắng 247 - Thắng 248
|256
IV. VÒNG TỨ KẾT
Chủ nhật, ngày 6/12/2026
8h00
|Sân
|Cặp đấu
|Ký hiệu
|Mã trận
|1
|Thắng 249 - Thắng 250
|TK1
|257
|2
|Thắng 251 - Thắng 252
|TK2
|258
9h00
|Sân
|Cặp đấu
|Ký hiệu
|Mã trận
|1
|Thắng 253 - Thắng 254
|TK3
|259
|2
|Thắng 255 - Thắng 256
|TK4
|260
V. VÒNG BÁN KẾT
Thứ Tư, ngày 9/12/2026
|Giờ thi đấu
|Sân
|Cặp đấu
|Ký hiệu
|Mã trận
|13h30
|1
|Thắng TK1 - Thắng TK2
|BK1
|261
|14h30
|1
|Thắng TK3 - Thắng TK4
|BK2
|262
VI. TRANH HẠNG BA, CHUNG KẾT VÀ BẾ MẠC
Chủ nhật, ngày 13/12/2026
13h30 - TRANH HẠNG BA
|Cặp đấu
|Mã trận
|Thua BK1 - Thua BK2
|263
14h30 - CHUNG KẾT
|Cặp đấu
|Mã trận
|Thắng BK1 - Thắng BK2
|264