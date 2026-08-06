Nhật Bản tưởng niệm 81 năm ngày Hiroshima bị ném bom nguyên tử

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Đúng 8h15, thời khắc quả bom nguyên tử thả xuống Hiroshima cách đây 81 năm, các đại biểu có mặt tại Công viên Hòa bình ở thành phố Hiroshima đã dành 1 phút mặc niệm để tưởng nhớ các nạn nhân.

Sức nóng và bức xạ từ vụ nổ đã tàn phá thành phố, ước tính đến cuối năm 1945, có khoảng 140.000 người đã thiệt mạng. Nhiều người sống sót mắc ung thư và các bệnh liên quan đến phơi nhiễm phóng xạ.

Tham dự buổi lễ tưởng niệm có Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi cùng đại diện của 121 quốc gia và vùng lãnh thổ - nhiều nhất từ trước đến nay.

Thị trưởng Hiroshima, ông Matsui Kazumi, đã đặt danh sách cập nhật tên nạn nhân bom nguyên tử vào bên trong đài tưởng niệm của công viên. Danh sách hiện có 353.639 tên, trong đó có 4.393 người đã qua đời hoặc mới được xác nhận qua đời trong 12 tháng qua. Ông Matsui đã đọc tuyên bố hòa bình, kêu gọi xóa bỏ vũ khí hạt nhân.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Takaichi nói: “Nhật Bản kiên định tuân thủ Ba nguyên tắc Phi hạt nhân và với tư cách là ‘quốc gia duy nhất bị ném bom nguyên tử trong chiến tranh’, chúng ta sẽ kiên trì hướng tới một ‘thế giới không có vũ khí hạt nhân’. Đây chính là sứ mệnh mà chúng ta mang trên mình.

Hiện nay, môi trường an ninh toàn cầu ngày càng phức tạp hơn. Gần đây, ‘Hội nghị Rà soát Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân’ đã được tổ chức và cho thấy con đường tiến tới một ‘thế giới không có vũ khí hạt nhân’ không hề bằng phẳng. Nhưng chính vì vậy mà chúng ta không thể dừng bước”.