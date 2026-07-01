Đàm phán hạt nhân Mỹ - Iran: Tehran ra tối hậu thư

ANTD.VN - Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf ngày 1-7 tuyên bố, nước này sẽ không bước vào bất kỳ cuộc đàm phán nào với Mỹ để tiến tới một thỏa thuận hòa bình cuối cùng, trừ khi Washington thực hiện đầy đủ các điều khoản tiên quyết trong Bản ghi nhớ mới ký kết.

Ông Mohammad Baqer Qalibaf

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh phái đoàn kỹ thuật của hai quốc gia đang có cuộc gặp mặt tại Thụy Sĩ nhằm hạ nhiệt căng thẳng.

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn trực tiếp trên kênh truyền hình quốc gia IRIB, ông Qalibaf, Trưởng phái đoàn đàm phán Iran khẳng định nước này sẽ đóng băng toàn bộ tiến trình thực thi các bước tiếp theo nếu Mỹ không đáp ứng toàn diện 5 yêu cầu cốt lõi.

Trong đó bao gồm chấm dứt hoàn toàn các hành động chiến tranh trên tất cả các mặt trận, bao gồm cả chiến trường Lebanon. Mỹ phải dỡ bỏ hoàn toàn lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran. Tái mở cửa eo biển chiến lược Hormuz để bảo đảm tự do hàng hải.

Chính phủ Mỹ phải ban hành các văn bản miễn trừ trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu dầu thô của Iran. Đồng thời giải phóng toàn bộ các tài sản tài chính của Iran đang bị phía Mỹ đóng băng ở nước ngoài.

"Trừ khi 5 điều khoản sơ bộ này được thực hiện, việc triển khai các nội dung khác trong bản ghi nhớ sẽ không bao giờ được bắt đầu", ông Qalibaf nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội Iran khẳng định Tehran luôn sẵn sàng theo đuổi con đường đối thoại thiện chí nhưng cũng kiên quyết đáp trả bằng vũ lực quân sự ở bất cứ nơi nào thấy cần thiết để bảo vệ chủ quyền.

Trưởng phái đoàn đàm phán Iran tiết lộ, phía Iran, Mỹ và Lebanon đã đạt được một thỏa thuận chung về việc thành lập một ủy ban hỗn hợp nhằm thực thi lệnh ngừng bắn, bảo đảm chấm dứt chiến sự và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của Lebanon.

Hiện tại, Iran và Mỹ đã chính thức hoàn tất việc bổ nhiệm các đại diện lập pháp của mình vào ủy ban này.