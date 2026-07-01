Tiết lộ gây sốc từ bản kê khai tài sản của Tổng thống Donald Trump

ANTD.VN - Một bản báo cáo tài chính liên bang vừa được công bố cho thấy, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thu về gần 1,2 tỷ USD từ các hoạt động kinh doanh tiền điện tử (crypto) cá nhân trong năm qua.

Tổng thống Donald Trump thu về 1,2 tỷ USD từ tiền điện tử chỉ trong một năm

Khoản lợi nhuận khổng lồ này được thu về ngay trong bối cảnh các nhà đầu tư vào các dự án của ông đang phải gánh chịu những khoản lỗ nặng nề.

Mặc dù mới chỉ là những doanh nghiệp khởi nghiệp khi ông Trump bước vào Nhà Trắng, các liên doanh kỹ thuật số này hiện đã vượt qua phần lớn danh mục bất động sản đồ sộ vốn mất hàng thập kỷ để tích lũy của ông về mặt doanh thu.

Báo cáo công khai tài sản hàng năm nộp lên Văn phòng Đạo đức Chính phủ Mỹ (OGE) đã hé lộ chi tiết các nguồn thu từ "hệ sinh thái" số của người đứng đầu Nhà Trắng.

Dự án World Liberty Financial mang lại cho ông Donald Trump hơn 500 triệu USD thông qua việc mở bán các sản phẩm tiền điện tử mới, bao gồm các "token quản trị".

Công ty CIC Digital LLC thu về hơn 600 triệu USD nhờ doanh số bán các đồng tiền ảo lưu niệm theo trào lưu, hay còn gọi là "meme coin", có in hình gương mặt của chính ông.

Tuy nhiên, giới phân tích tài chính chỉ ra một thực tế trái ngược khi cả hai loại token và đồng tiền ảo nói trên đều đã bị lao dốc, sụt giảm giá trị mạnh ngay sau khi đợt mở bán kết thúc, đẩy các nhà đầu tư thứ cấp vào cảnh thua lỗ.

Sự trỗi dậy mạnh mẽ của các công ty này được cho là có sự hậu thuẫn lớn từ hai nhà đầu tư tỷ phú, kết hợp với các động thái chính sách của chính ông Trump nhằm ngăn chặn các chiến dịch siết chặt quản lý ngành tiền ảo từ phía các cơ quan tài chính liên bang.

Bên cạnh tiền điện tử, Tổng thống Donald Trump cũng thu về hàng triệu USD nhờ việc bán các sản phẩm thương hiệu cá nhân - một động thái được đánh giá là chưa từng có tiền lệ đối với một Tổng thống Mỹ đương nhiệm.

Riêng đối với mặt hàng đồng hồ mang thương hiệu Trump, ông đã thu về 4,7 triệu USD. Ngoài ra, các sản phẩm khác như sách Kinh Thánh và giày thể thao cũng mang lại nguồn thu không nhỏ.