VN-Index mất 26,5 điểm, chứng khoán giảm sâu phiên thứ hai liên tiếp

ANTD.VN - Thị trường chứng khoán diễn biến không mấy tích cực, nhiều cổ phiếu lớn gặp áp lực khiến VN-Index giảm sâu phiên thứ hai liên tiếp. Khối ngoại tiếp tục có phiên bán ròng mạnh.

Trong phiên giao dịch hôm qua (23/9), VN-Index đã giảm hơn 15 điểm, chủ yếu đến từ giao dịch ở các cổ phiếu lớn, trong đó riêng nhóm Vingroup đã kéo giảm tới 16 điểm chỉ số. Tuy vậy, chỉ số sàn HOSE vẫn níu giữ được mốc 1.800 điểm, chủ yếu nhờ lực đỡ từ một số cổ phiếu ngân hàng như: TCB, LPB, HDB, VIB…

Nhưng bước sang phiên giao dịch hôm nay, ngưỡng tâm lý này đã không thể duy trì. Áp lực bán gia tăng ngay những phút mở cửa đã khiến VN-Index nhanh chóng lùi sâu. Bên cạnh sức ép lớn từ các cổ phiếu họ Vingroup, sắc đỏ lan rộng các nhóm ngành, thậm chí các cổ phiếu ngân hàng cũng quay đầu điều chỉnh.

Chốt phiên sáng, VN-Index giảm 22,4 điểm (-1,24%) xuống 1.779,25 điểm với 230 mã giảm, gấp gần 3,5 lần mã tăng (68 mã). Tổng khối lượng giao dịch đạt 288,9 triệu đơn vị, giá trị 7.355 tỷ đồng.

HNX-Index giảm 2,71 điểm (-0,98%) xuống 273,74 điểm với 33 mã tăng và 84 mã giảm. UPCoM-Index giảm 0,31 điểm (-0,25%) xuống 125,7 điểm với 62 mã tăng và 74 mã giảm.

Áp lực bán tăng mạnh ở nhóm cổ phiếu lớn, đặc biệt là Vingroup

Sang phiên chiều, diễn biến vẫn tiếp tục tiêu cực hơn. Chốt phiên, nhóm VN30 có tới 23 mã giảm, chỉ có 4 mã tăng và 3 mã đứng giá.

Các cổ phiếu nhà Vingroup dẫn đầu đà giảm, với VHM giảm 4,1%, VRE giảm 3%, VIC giảm 2,5% và VPL giảm 1,4%. Ngoài ra, BSR hôm nay cũng giảm sâu 4,2%, GAS giảm 3,3%...

Điểm sáng thị trường hôm nay là nhóm cổ phiếu dịch vụ viễn thông với đóng góp chính đến từ các cổ phiếu họ Viettel. Trong đó, VTP hôm nay tăng kịch trần, VGI tăng 4%, VTK tăng 2,2%, CTR tăng 2,2%

Ngoài ra, bộ đôi MSN – MSR hôm nay cũng diễn biến tích cực. MSR có thời điểm tăng kịch trần trước khi thu hẹp, chốt phiên với mức tăng 4,13%; MSN tăng 1,43%.

Hôm nay, Công ty CP Masan High-Tech Materials (MSR) đã công bố quan hệ hợp tác chiến lược với Elmet Group Co. (Elmet), doanh nghiệp có trụ sở tại Mỹ chuyên cung cấp hợp kim vonfram và các sản phẩm khoáng sản chiến lược cho các khách hàng lớn tại Bắc Mỹ.

Theo hợp tác ký kết, Elmet sẽ mua 4,99% cổ phần MSR từ một công ty con do Masan Group (MSN) sở hữu 100%, tương ứng với mức định giá vốn chủ sở hữu của MSR là 2,5 tỷ USD theo giá trị giao dịch.

Tính chung toàn sàn HOSE hôm nay có 228 mã giảm, chỉ có 81 mã tăng. VN-Index giảm 26,56 điểm (-1,47%) xuống 1.775,09 điểm. Khối lượng khớp lệnh đạt 654,7 triệu đơn vị, giá trị 16.680 tỷ đồng.

Khối ngoại giao dịch tiêu cực khi bán ròng 916 tỷ đồng, tập trung bán VHM (-349 tỷ đồng), VIC (-177 tỷ đồng). Ngoài ra, các cổ phiếu ngân hàng cũng bị khối này xả bán mạnh, như: VPB (-114 tỷ đồng), HDB (-99,5 tỷ đồng), ACB (-92 tỷ đồng), CTG (-90 tỷ đồng), TCB (-77 tỷ đồng)…

Trên sàn HNX hôm nay có tới 90 mã giảm, gần gấp đôi so với 48 mã tăng. HNX-Index giảm 3,68 điểm (-1,33%) xuống 272,77 điểm. Khối lượng giao dịch gần 36 triệu đơn vị, giá trị 570 tỷ đồng. Khối ngoại mua ròng 7 tỷ đồng.

UPCoM-Index giảm nhẹ 0,18 điểm (-0,14%) xuống 125,83 điểm. Trên sàn có 104 mã tăng, 123 mã giảm. Thanh khoản 72 triệu đơn vị, trị giá 1.230 tỷ đồng. Khối ngoại mua ròng 45 tỷ đồng.