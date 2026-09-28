Vịnh Xanh: Nghệ thuật sống giữa tâm điểm phồn hoa nhưng vẫn giữ trọn khoảng riêng tư

ANTD.VN -Một buổi chiều có thể bắt đầu giữa không khí vui chơi, lễ hội náo nhiệt rồi khép lại bên không gian riêng tư với mặt nước tĩnh tại. Điều đáng nói là hai trải nghiệm ấy cùng thuộc về một nơi ở. Tại Ocean City, khu Vịnh Xanh được định vị như một vịnh nghỉ dưỡng dành cho giới tinh hoa, nơi mô hình compound khép kín tạo khoảng riêng mà vẫn giữ trọn sự thuận tiện của đại đô thị.

Gần với tiện nghi, có khoảng cách với sự náo nhiệt

Chọn một nơi sống riêng tư thường đi kèm câu hỏi về sự thuận tiện. Muốn yên tĩnh, gia đình có phải đi xa hơn để mua sắm, tập luyện hay gặp bạn bè? Muốn tiếp cận dịch vụ phong phú, liệu có phải chấp nhận nhịp sinh hoạt liên tục của một khu vực đông người? Khu Vịnh Xanh tiếp cận bài toán này bằng cách tổ chức hai phạm vi trải nghiệm.

Bên trong là phân khu compound biệt lập với 748 căn thấp tầng, mang kiến trúc Hy Lạp tân cổ điển. Quy mô giới hạn và hình thức khép kín tạo cơ sở cho một môi trường cư trú có ranh giới rõ ràng. Bên ngoài là Ocean City với hệ sinh thái thương mại, giải trí và những hoạt động cộng đồng sôi động, bổ sung lựa chọn khi chủ nhân muốn đổi nhịp. Vì thế, tận hưởng cùng lúc hai cuộc sống cách nhau một cánh cổng chính là quyền chủ động của cư dân.

Vịnh Xanh tạo không gian cư trú riêng tư trong Ocean City, kết nối nhịp nghỉ dưỡng với hệ tiện ích phong phú của đại đô thị

“Thế giới nước” VinWonders Wave Park rộng 18 ha là một minh chứng cho sức hút của Ocean City khi mang đến trải nghiệm vui chơi, nghỉ dưỡng không khác gì Nha Trang, Phú Quốc. Trong khi đó, hai trung tâm Vincom Mega Mall có tổng diện tích sàn khoảng 126.000 m² đáp ứng nhu cầu mua sắm, ẩm thực và giải trí. Những điểm đến này giúp chủ nhân Vịnh Xanh mở rộng trải nghiệm bên ngoài khu ở mà vẫn gắn với cùng một đại đô thị.

Trong tương lai, sân vận động PVF quy mô 60.000 chỗ, dự kiến hoàn thành tháng 3/2027, sẽ bổ sung sức hút thể thao và sự kiện cho khu vực. Với Vịnh Xanh, ý nghĩa của các điểm đến lớn nằm ở khả năng tiếp cận khi có nhu cầu, trong khi đời sống thường nhật vẫn được tổ chức trong phạm vi compound.

Sự phân định ấy đặc biệt phù hợp với người có lịch làm việc và giao tiếp dày. Sau những cuộc gặp, họ cần nơi trở về có nhịp sinh hoạt do gia đình quyết định. Khi muốn ra ngoài, hệ dịch vụ vẫn hiện diện. Giá trị của vị trí vì thế được đo bằng quyền được lựa chọn, thay vì chỉ bằng khoảng cách tới nơi đông vui.

Một vịnh riêng, nhiều phong cách sống

Dòng sông Bắc Hưng Hải bao quanh vừa là “hàng rào sinh thái” bảo vệ sự riêng tư, vừa là mảnh ghép tạo bản sắc cảnh quan mặt nước cho Vịnh Xanh. Bên trong phân khu, hồ cá Koi, sân thể thao và công viên riêng dành cho cư dân bổ sung những không gian sinh hoạt chung. Trải nghiệm nghỉ dưỡng nhờ đó có địa chỉ cụ thể, từ nơi thư thả ngắm cảnh đến chỗ vận động theo sở thích.

Ngay trong lòng Vịnh Xanh, công viên và sân thể thao riêng đáp ứng đời sống của cộng đồng cư dân. Những không gian này giúp các gia chủ có lựa chọn nghỉ ngơi, gặp gỡ gần nhà, đồng thời duy trì sự phân biệt giữa tiện ích cư trú bên trong và các điểm đến thu hút khách ngoài đại đô thị.

Hồ cá Koi, công viên và sân thể thao riêng tạo nên những khoảng trải nghiệm dành cho cộng đồng cư dân Vịnh Xanh

Kiến trúc Hy Lạp tân cổ điển tiếp tục tạo một ngôn ngữ thẩm mỹ chung cho phân khu. Với một nơi ở mang tinh thần resort, sự thống nhất kiến trúc giúp cảnh quan và nhà ở được cảm nhận như một tổng thể. Chủ nhân sở hữu căn nhà riêng, nhưng trải nghiệm mỗi ngày còn được tạo nên từ diện mạo của cả khu vực xung quanh.

Trong tổng quỹ 747 căn, 115 biệt thự đơn lập mặt tiền 12m giữ vị trí khan hiếm và đắt giá nhất phân khu. Đây là lựa chọn hướng tới chủ nhân ưu tiên tính độc lập của không gian sống.

Với 278 căn, dòng biệt thự song lập mặt tiền 7-8m mở ra cách tiếp cận cân bằng hơn giữa không gian riêng tư và chi phí sở hữu.

Dòng liền kề nhà vườn mặt tiền 5m, công năng linh hoạt với mức giá chỉ ngang căn hộ cao cấp nội đô là bến đỗ lý tưởng để các gia đình trẻ thành đạt kiến tạo ngôi nhà đầu đời.

Trong khi đó, dòng shophouse mặt đại lộ mở ra cơ hội khai thác kinh doanh, tiếp cận nhu cầu của cư dân Vịnh Xanh và dòng khách nội khu Ocean City.

Quỹ sản phẩm giới hạn với các dòng đơn lập, song lập, liền kề và shophouse đáp ứng những nhu cầu sở hữu khác nhau tại Vịnh Xanh

Để hai nhịp sống cùng vận hành song song, chất lượng quản lý giữ vai trò quan trọng. Ocean City có dịch vụ quản lý, vận hành 5 sao chuẩn Vinhomes, giúp duy trì cảnh quan, hạ tầng và môi trường sống an ninh, an toàn. Nền tảng ấy hỗ trợ trải nghiệm cư trú lâu dài, khi sự riêng tư luôn đi cùng tính thuận tiện và chất lượng đồng bộ.

Nằm trong quỹ căn thấp tầng cuối cùng tại Ocean City, Vịnh Xanh mở ra một vịnh nghỉ dưỡng riêng tư dành cho giới tinh hoa. Tại đây, các chủ nhân có không gian để lùi lại sau một ngày bận rộn, đồng thời có đủ lựa chọn để bước ra và kết nối. Giữa lòng Ocean City, cánh cổng khu compound đánh dấu một chuẩn sống khác biệt, đủ gần những điều cần thiết, và đủ khoảng cách cho đời sống riêng.