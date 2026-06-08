Những khoảnh khắc rực rỡ, thăng hoa cảm xúc trong ROX30 Concert

ANTD.VN -Những ánh mắt lấp lánh, những nụ cười, cái ôm và những giây phút vỡ òa trong âm nhạc, ánh sáng đã tạo nên một ROX30 Concert - Vươn mình rực rỡ đầy cảm xúc. Đó không chỉ là đêm hội của niềm tự hào và sự tri ân, mà còn là nơi các thế hệ người ROX cùng nhìn lại hành trình đã qua và tiếp thêm niềm tin cho chặng đường phía trước.
Từ những ngày đầu khởi nghiệp đến một hệ sinh thái đa ngành mang tầm vóc quốc tế, hành trình 30 năm của ROX Group hiện lên như một bản trường ca được viết bằng ký ức, cảm xúc và khát vọng của nhiều thế hệ.
ROX30 Concert mang đến một cách kể chuyện đặc biệt về hành trình ấy. Trên sân khấu, âm nhạc, ánh sáng, công nghệ và nghệ thuật trình diễn hòa quyện để tái hiện một chặng đường ba thập kỷ, nơi quá khứ được nhắc nhớ, hiện tại được tôn vinh và tương lai được thắp sáng bằng khát vọng vươn mình rực rỡ.
Đại nhạc kịch sử thi tái hiện hành trình ba thập kỷ của ROX từ những ngày khởi nghiệp đến một hệ sinh thái đa ngành mang tầm vóc quốc tế. Lịch sử hiện lên bằng ký ức, cảm xúc và khát vọng của nhiều thế hệ người ROX.
Khoảnh khắc các nhà sáng lập, lãnh đạo và cán bộ nhân viên ROX cùng thắp sáng chiếc bánh sinh nhật tuổi 30. Không chỉ là nghi thức chúc mừng, đây còn là biểu tượng của sự tiếp nối, khi ngọn lửa khát vọng được trao truyền từ thế hệ mở đường tới những thế hệ đang tiếp bước trên hành trình vươn mình rực rỡ.
Đứng chung khung hình với Nhà sáng lập, Ban lãnh đạo cấp cao là những nhân viên bình dị, đại diện cho những con người thầm lặng góp phần làm nên hành trình 30 năm của Tập đoàn. Không có khoảng cách của vị trí hay chức danh, chỉ có những nguồn sáng đồng điệu hòa chung một khát vọng vươn mình rực rỡ.
Hai giọng ca giàu nội lực Đông Hùng và Dương Hoàng Yến đã tạo nên một chương nhạc rực rỡ và đậm chất nghệ thuật, nơi những giai điệu mang sắc màu văn hóa đa dạng phản chiếu tinh thần hội nhập và khát vọng vươn xa của ROX Group.
(S)TRONG Trọng Hiếu khuấy động sân khấu bằng những bước nhảy điêu luyện, chất giọng giàu cảm xúc và nguồn năng lượng lan tỏa. Mang trong mình cả bản sắc Việt Nam và trải nghiệm quốc tế, anh là hình ảnh của một thế hệ tự tin hội nhập. Cũng như ROX, lấy nội lực Việt Nam làm nền tảng để kết nối với thế giới và không ngừng vươn tới những chân trời mới.
SOOBIN mang đến những khoảnh khắc thăng hoa bằng các bản hit quen thuộc được khoác lên diện mạo mới cùng phần trình diễn giàu năng lượng và cảm xúc. Tinh thần không ngừng làm mới mình để vươn xa gợi nhắc đến hành trình ROX theo đuổi suốt 30 năm qua.
Đằng sau hành trình 30 năm của ROX là khát vọng không ngừng mang đến những giá trị tốt đẹp hơn cho con người, cộng đồng và xã hội. “Sáng tạo thuận ích” tiếp tục là sợi chỉ đỏ kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai.
80 cán bộ nhân viên ROX bước lên sân khấu trong tiết mục “Vinh Quang Đang Chờ Ta” cùng SOOBIN. Trong khoảnh khắc ấy, sân khấu không còn thuộc về riêng nghệ sĩ, mà trở thành nơi những người ROX cùng cất lên tiếng nói của niềm tự hào, sự gắn kết và khát vọng vươn mình rực rỡ.
Ba mươi năm đã trở thành một dấu son đáng nhớ, nhưng không phải điểm dừng. Trong ánh sáng của đêm hội, các thế hệ người ROX cùng hướng về phía trước, tiếp tục viết nên hành trình “Vươn mình rực rỡ” bằng tinh thần sáng tạo, khát vọng kiến tạo và niềm tin vào những giá trị Việt vươn xa.