Những khoảnh khắc rực rỡ, thăng hoa cảm xúc trong ROX30 Concert

ANTD.VN -Những ánh mắt lấp lánh, những nụ cười, cái ôm và những giây phút vỡ òa trong âm nhạc, ánh sáng đã tạo nên một ROX30 Concert - Vươn mình rực rỡ đầy cảm xúc. Đó không chỉ là đêm hội của niềm tự hào và sự tri ân, mà còn là nơi các thế hệ người ROX cùng nhìn lại hành trình đã qua và tiếp thêm niềm tin cho chặng đường phía trước.