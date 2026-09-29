Việt Nam nhập khẩu thủy sản nhiều nhất từ thị trường nào?

ANTD.VN - Ấn Độ là thị trường nhập khẩu thủy sản lớn nhất của Việt Nam trong 8 tháng đầu năm nay.

Nhập khẩu thủy sản của Việt Nam giảm nhẹ

Dẫn số liệu từ Cục Hải quan (Bộ Tài chính), Trung tâm thông tin Công nghiệp và Thương mại (Bộ Công Thương) cho biết, 8 tháng năm 2026, nhập khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 2,13 tỷ USD, sụt giảm không đáng kể (1,02%) so với cùng kỳ năm 2025. Mặc dù tổng kim ngạch chung có xu hướng giảm nhẹ nhưng thị phần và tốc độ biến động từ từng quốc gia cung cấp lại ghi nhận sự phân hóa rõ nét.

Ấn Độ duy trì vị thế là đối tác cung cấp thủy sản lớn nhất của Việt Nam trong 8 tháng đầu năm. Kim ngạch nhập khẩu từ thị trường này đạt 325,86 triệu USD, tăng nhẹ 0,23% so với cùng kỳ năm ngoái và chiếm tỷ trọng 15,28% tổng trị giá nhập khẩu thủy sản của cả nước.

Indonesia đứng thứ hai với kim ngạch 8 tháng đạt 252,36 triệu USD, giảm 17,94% so với cùng kỳ năm 2025 và chiếm tỷ trọng 11,83%. Na Uy giữ vị trí thứ ba với 227,83 triệu USD, giảm 3,06%, chiếm tỷ trọng 10,68%.

Số liệu 8 tháng đầu năm 2026 phản ánh sự phân hóa rõ rệt trong cơ cấu thị trường nhập khẩu thủy sản của Việt Nam. Nhóm các thị trường đạt mức tăng trưởng kim ngạch cao nhất so với cùng kỳ năm 2025 gồm Hoa Kỳ (tăng 33,87%), Trung Quốc (tăng 20,73%) và Nhật Bản (tăng 15,43%). Trong đó, Hoa Kỳ là thị trường có tốc độ bứt phá mạnh nhất cả trong tháng 8/2026 là 45,41% và lũy kế 8 tháng tăng 33,87%.

Ở chiều ngược lại, một số nguồn cung sụt giảm kim ngạch so với 8 tháng đầu năm 2025. Giảm mạnh nhất là Hàn Quốc (-25,45%), Philippines (-22,11%), Đài Loan (-21,14%) và Indonesia (-17,94%). Các thị trường Nga (-8,27%), Chile (-5,03%) và Na Uy (-3,06%) cũng ghi nhận đà thu hẹp kim ngạch so với cùng kỳ.

Hiện 5 thị trường lớn nhất là Ấn Độ, Indonesia, Na Uy, Nhật Bản, Trung Quốc đóng góp 58,13% tổng trị giá nhập khẩu toàn ngành thủy sản.

Ở chiều ngược lại, tổng trị giá xuất khẩu thủy sản đã chạm mốc 7,99 tỷ USD sau 8 tháng, ghi nhận mức tăng trưởng 11,8% so với cùng kỳ năm 2025. Sự tăng trưởng này giúp ngành thủy sản tiến gần đến mục tiêu đạt 12 tỷ USD trong cả năm 2026.

Theo đánh giá từ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), đà tăng trưởng của toàn ngành hiện phụ thuộc lớn vào sức kéo từ thị trường Trung Quốc và các nước khu vực Châu Á. Tăng trưởng mạnh về nhu cầu tôm, cá tra và cua ghẹ tại Trung Quốc đã bù đắp đáng kể cho sự suy giảm đơn hàng tại Mỹ và Châu Âu.