Bé trai sống sót thần kỳ sau 6 ngày dưới đống đổ nát ở Venezuela

ANTD.VN - Một bé trai đã được cứu sống khỏi đống đổ nát ở Venezuela, 6 ngày sau khi đất nước này bị tàn phá bởi 2 trận động đất liên tiếp.

Cậu bé Klieber Moran đã được cứu sống vào sáng sớm 30-6

Hãng tin Reuters cho biết, cậu bé Klieber Moran đã được cứu sống vào sáng sớm 30-6. Đây là trường hợp sống sót duy nhất được báo cáo trong ngày thứ sáu diễn ra hoạt động cứu hộ, theo chính quyền Venezuela.

Moran đã được lực lượng cứu hộ Jordan đưa ra khỏi tòa nhà Los Corales Garden 1 ở bang La Guaira, Tổng thống lâm thời Venezuela, Delcy Rodríguez, cho biết qua Telegram.

Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodríguez nói rằng, cậu bé Moran, 2 tuổi, đã được đưa đi điều trị y tế. “Chúng ta phải giữ vững hy vọng tìm thấy người sống sót dưới đống đổ nát”, ông Jorge nói trong bài phát biểu trên truyền hình, “Sáng sớm nay, một bé trai 2 tuổi đã được cứu sống và hiện đang được chăm sóc tại trung tâm y tế ở Caracas”.

Venezuela đã bị ảnh hưởng bởi 2 trận động đất có cường độ 7,2 và 7,5 độ richter cách nhau chưa đầy một phút vào thứ tư tuần trước. Động đất kép đã làm sập các tòa nhà và khiến hàng nghìn người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Người phát ngôn của Liên hợp quốc Stéphane Dujarric nói rằng, một lô hàng từ Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), với 47 tấn hàng viện trợ nhân đạo đã đến Venezuela hôm 30-6, đồng thời cho biết thêm số hàng này sẽ giúp hỗ trợ các trẻ em và gia đình đang gặp khó khăn.

Lô hàng bao gồm các bộ dụng cụ y tế khẩn cấp để chăm sóc y tế trong trường hợp cấp bách, bao gồm vật tư cho việc sinh nở an toàn, chăm sóc trẻ sơ sinh, phòng ngừa và điều trị bệnh tật, ông Dujarric nói thêm.

Chính phủ Venezuela cho biết số người chết do động đất là hơn 1.900 trường hợp, và hơn 10.000 người bị thương. Các chuyên gia cho rằng con số này thấp hơn đáng kể so với thực tế vì mỗi ngày vẫn có thêm nhiều thi thể được đưa ra khỏi đống đổ nát và các nhà xác đang phải vật lộn để xử lý số lượng thi thể khổng lồ.

Các cơ quan Liên hợp quốc bày tỏ lo ngại về ảnh hưởng đến sức khỏe của hàng nghìn người phải di tản, ngủ ngoài trời nhiều ngày hoặc trong các khu nhà tạm bợ chật chội, mất vệ sinh. Uớc tính gần 59.000 tòa nhà đã bị hư hại hoặc phá hủy do động đất, điều này có nghĩa là số người bị ảnh hưởng bởi động đất lên đến hàng trăm nghìn người.