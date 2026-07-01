Nổ bom xe ở Israel, 1 người tử vong tại chỗ

ANTD.VN - Cảnh sát Israel thông báo 1 người đàn ông đã thiệt mạng trong vụ nổ bom xe trên phố đông đúc ở Haifa, miền Bắc nước này hôm 30-6.

Hiện trường vụ nổ

Cơ quan dịch vụ khẩn cấp quốc gia Israel, Magen David Adom (MDA), cho biết các nhân viên y tế đã được điều động ngay trước 16h (giờ địa phương) ngày 30-6 sau khi nhận được thông tin về vụ nổ xe. Nạn nhân bất tỉnh bên trong xe và được tuyên bố đã tử vong tại hiện trường.

Video do MDA công bố cho thấy các nhân viên cứu hỏa đang phun nước dập tắt ngọn lửa sau vụ nổ. Cảnh sát Israel tin rằng vụ đánh bom có ​​liên quan đến bạo lực băng đảng trong cộng đồng người Ảrập ở nước này.

Nạn nhân được xác định là Rabee Abu Haikal, người được cho là có liên hệ với một băng đảng địa phương và có tiền án tiền sự, theo tờ Times of Israel.

Sự việc xảy ra sau một loạt các vụ tấn công tương tự trong những tuần gần đây. Hai vụ đánh bom xe riêng rẽ hôm 28-6 đã khiến 1 người thiệt mạng và 2 người khác bị thương, trong khi ít nhất 3 người khác đã thiệt mạng trong các vụ nổ tương tự hồi đầu tháng này.