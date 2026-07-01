Tòa án Tối cao Mỹ bác sắc lệnh cấm quyền công dân theo nơi sinh, ông Trump phản ứng gay gắt

ANTD.VN - Tòa án Tối cao Mỹ vừa giáng một đòn mạnh vào chương trình nghị sự về nhập cư của Tổng thống Donald Trump khi ra phán quyết giữ nguyên "quyền công dân theo nơi sinh".

Tổng thống Mỹ Donald Trump

Phản ứng trước quyết định này, ông Trump đã lên tiếng chỉ trích và gọi đây là một "chiến thắng lớn cho Trung Quốc".

Phán quyết của các thẩm phán đã chính thức vô hiệu hóa sắc lệnh hành pháp được người đứng đầu Nhà Trắng ký ban hành ngay trong ngày đầu tiên của nhiệm kỳ thứ hai.

Chỉ vài giờ sau khi Tòa án Tối cao công bố phán quyết, Tổng thống Donald Trump đã viết trên nền tảng mạng xã hội Truth Social: "Tôi muốn chúc mừng Chủ tịch Tập Cận Bình và đất nước Trung Quốc vì chiến thắng lớn về quyền công dân theo nơi sinh của họ".

Từ lâu, ông Trump luôn bảo vệ quan điểm rằng quốc tịch Mỹ không phải là thứ cho tất cả mọi người trên thế giới. Trong nỗ lực siết chặt nhập cư, chính quyền của ông đã liên tục tìm cách ngăn chặn các phụ nữ giàu có từ Trung Quốc và nhiều quốc gia khác du lịch sang Mỹ với mục đích duy nhất là sinh con trên lãnh thổ nước này để đứa trẻ mặc nhiên có quốc tịch.

Sắc lệnh hành pháp bị bác bỏ được Tổng thống Donald Trump ký vào ngày 20-1-2025 nhằm mục đích chấm dứt việc tự động cấp quốc tịch cho những đứa trẻ sinh ra tại Mỹ nếu cha mẹ chúng không phải là công dân hoặc không có tư cách cư trú hợp pháp.

Tuy nhiên, nguyên tắc này lại được bảo hộ vững chắc bởi Tu chính án thứ 14 của Hiến pháp Mỹ.

Được phê chuẩn vào năm 1868, văn kiện này quy định: "Tất cả những người sinh ra hoặc được nhập quốc tịch tại Mỹ, và chịu sự tài phán của Mỹ, đều là công dân của Mỹ và của bang nơi họ cư trú". Vào thời điểm đó, điều khoản này được xem là nền tảng dân chủ để trao quyền công dân cho các cựu nô lệ da đen.

Trong phiên tranh tụng, Hội đồng Thẩm phán Tòa án Tối cao đã bỏ phiếu với tỷ lệ 6-3 để bác bỏ sắc lệnh của ông Trump.

Chánh án Tòa án Tối cao John Roberts, đại diện cho phái đa số, khẳng định: "Quyền công dân, dù ở quá khứ hay hiện tại, là quyền để có các quyền - được tự do tham gia vào cộng đồng chính trị của chúng ta. Những người soạn thảo Tu chính án thứ 14 đã mở rộng lời hứa đó đến mọi người tự do được sinh ra trên mảnh đất này. Và chúng ta giữ lời hứa đó trong ngày hôm nay".

Ngược lại, trong ý kiến phản đối của phái thiểu số, Thẩm phán bảo thủ Clarence Thomas đã đứng về phía chính quyền ông Trump khi chỉ ra thực trạng nhức nhối của vấn đề "du lịch sinh con".

Ông Thomas nhấn mạnh rằng các công ty dịch vụ du lịch sinh sản hiện đang thu những khoản phí khổng lồ từ những người nước ngoài giàu có để hợp thức hóa các chuyến đi sinh con tại Mỹ.