'Vì tương lai xanh' lần 2: Thêm động lực để người Việt sớm 'đổi xăng lấy xanh'

ANTD.VN -Ưu đãi tới 9% khi mua xe cùng quyền lợi sạc miễn phí đến năm 2029 mang tới lợi ích thiết thực cho người chuyển sang ô tô điện VinFast. Chương trình “Vì tương lai xanh” lần 2 giúp kế hoạch đổi xe dễ thực hiện hơn, từ khoản tiền ban đầu đến chi phí đi lại hàng ngày.

Cơ hội nhận ưu đãi tới 9%

Với người đang tính mua ô tô điện, ưu đãi khi đổi xe là một lý do để sớm quyết định. Chương trình “Vì tương lai xanh” lần 2 mang tới quyền lợi từ 3% đến 9%, tùy dòng xe, giúp người mua tiết kiệm ngay một khoản trong ngân sách dành cho phương tiện mới.

Chương trình áp dụng từ ngày 19/9 đến hết ngày 19/12/2026 cho người đang sở hữu ô tô, xe máy xăng của bất kỳ thương hiệu nào hoặc ô tô, xe máy điện VinFast chuyển sang mua ô tô điện VinFast.

Mức ưu đãi 9% áp dụng cho VF 5/Herio Green, VF 6, VF MPV 7, Limo Green và VF 8 thế hệ trước. Nhóm VF 2, Minio Green, VF 3 được ưu đãi 3%; EC Van, VF 7, VF 8 thế hệ mới, VF 9 và Lạc Hồng 900 LX hưởng mức 5%.

Các mức hỗ trợ trải trên nhiều dòng xe, từ phương tiện đô thị nhỏ gọn đến SUV, MPV và xe phục vụ kinh doanh. Người mua có thể chọn theo nhu cầu thực tế của mình, đồng thời tính ngay khoản tiết kiệm vào dự toán.

Chẳng hạn, với VF 6 Eco có giá niêm yết 646 triệu đồng, ưu đãi 9% tương ứng hơn 58 triệu đồng, đưa giá mua còn gần 588 triệu đồng – con số khiến nhiều khách hàng “đứng ngồi không yên” vì quá hời.

Với người mua xe phục vụ công việc, số tiền tiết kiệm lúc đầu còn có thể được dành cho hàng hóa, vốn kinh doanh. Còn với gia đình đang cần thêm chỗ ngồi, quyền lợi mua xe giúp kế hoạch nâng cấp đến gần hơn mà không phải thay đổi tiêu chí chọn phương tiện.

Ngoài khoản tiền tiết kiệm, cách thanh toán tiền mua xe cũng có thêm lựa chọn. Chính sách “Mua xe 0 đồng”, áp dụng đến hết ngày 31/12/2026, cho phép vay tới 100% giá trị phương tiện mà không cần vốn đối ứng.

Sạc miễn phí, bảo dưỡng gọn: Thêm lý do để “đổi xe ngay”

Với người đang quen sử dụng xe xăng, quyết định chuyển sang xe điện còn gắn với những câu hỏi rất cụ thể: nạp pin ở đâu, bảo dưỡng có thuận tiện và khi cần kiểm tra xe thì tìm đến cơ sở nào. Hệ sinh thái sạc và dịch vụ của VinFast giúp người dùng yên tâm từ trước khi nhận xe.

Hơn 150.000 cổng sạc V-Green trên toàn quốc mang tới nhiều lựa chọn nạp năng lượng, từ các điểm đến trong đô thị đến những tuyến di chuyển liên tỉnh. Chủ xe có thể chọn trạm phù hợp với nơi ở, nơi làm việc hoặc cung đường thường đi, kết hợp sạc pin với thời gian mua sắm, ăn uống hay nghỉ ngơi.

Mạng lưới này đi cùng quyền lợi sạc miễn phí đến hết ngày 10/2/2029. Người dùng vừa có nơi bổ sung năng lượng, vừa tiết kiệm khoản chi thường xuyên cho những chuyến đi làm, đưa đón con hoặc về quê. Việc chuyển sang xe điện nhờ đó có thêm lợi ích thiết thực trong sinh hoạt hằng ngày.

Ở khâu chăm sóc phương tiện, gần 450 xưởng dịch vụ VinFast trên toàn quốc tạo thêm sự yên tâm cho chủ xe. Mạng lưới rộng giúp người dùng thuận tiện tìm cơ sở chính hãng để bảo dưỡng, kiểm tra hoặc được hướng dẫn khi cần, kể cả khi đang di chuyển ngoài khu vực sinh sống.

Việc bảo dưỡng cũng bớt nhiều đầu việc do hệ truyền động điện không cần thay dầu động cơ, lọc dầu hay bugi. Cùng với hệ thống dịch vụ chính hãng, đặc điểm này giúp người lần đầu dùng xe điện dễ làm quen hơn với việc chăm sóc phương tiện.

Ưu đãi tới 9% tạo thuận lợi khi mua xe, còn mạng lưới sạc, quyền lợi nạp pin miễn phí và hệ thống xưởng dịch vụ hỗ trợ suốt quá trình sử dụng. “Vì tương lai xanh” lần 2 vì thế mang tới thêm cơ sở để người dùng sớm quyết định chuyển đổi xanh.