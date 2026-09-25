Festival Tân sinh viên: Từ lựa chọn xanh đến hành động vì tương lai

ANTD.VN - Festival Tân sinh viên Chuyển đổi xanh không chỉ mang đến không gian trải nghiệm, tìm hiểu về giao thông xanh mà còn lan tỏa thông điệp: Chuyển đổi xanh bắt đầu từ những lựa chọn cụ thể của mỗi người, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Chuyển đổi xanh bắt đầu từ mỗi lựa chọn

Sáng 25/9, Festival Tân sinh viên Chuyển đổi xanh với thông điệp "Bắt đầu xanh - Bước tới tương lai" do Báo Xây dựng phối hợp với Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức, chính thức khai mạc.

Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Thị Hồng Nga, Tổng Biên tập Báo Xây dựng nhấn mạnh, chuyển đổi xanh không còn là câu chuyện của tương lai mà đang hiện diện trong cuộc sống thường ngày của mỗi người.

Đại diện Ban tổ chức cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Festival Tân sinh viên Chuyển đổi xanh 2026.

Đó có thể là một chiếc xe điện thay thế phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch, một trạm sạc mới trên phố hay đơn giản là lựa chọn của sinh viên về chiếc xe đầu tiên đồng hành trong những năm tháng đại học.

Theo bà Nguyễn Thị Hồng Nga, với hàng triệu người Việt Nam, xe máy không chỉ là phương tiện đi lại mà còn gắn với việc học tập, lao động, khởi nghiệp và kết nối cuộc sống. Vì vậy, quá trình chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện không đơn thuần là thay đổi một phương tiện giao thông, mà còn là bước chuyển trong tư duy và cách thức xây dựng các đô thị xanh, hiện đại, bền vững hơn.

Bà Nguyễn Thị Hồng Nga, Tổng Biên tập Báo Xây dựng phát biểu khai mạc.

Tổng Biên tập Báo Xây dựng cho rằng, chuyển đổi xanh sẽ khó thành công nếu chỉ dựa vào chính sách của Nhà nước hay nỗ lực từ doanh nghiệp, mà cần bắt đầu từ sự lựa chọn và hành động của mỗi cá nhân. Trong hành trình ấy, sinh viên là một trong những lực lượng quan trọng nhất tạo nên sự thay đổi.

"Các bạn trẻ hôm nay không chỉ là người sử dụng công nghệ mà còn là những người tạo ra xu hướng, hình thành sáng kiến và có thể mang đến các giải pháp hữu ích cho cộng đồng", bà Nguyễn Thị Hồng Nga chia sẻ.

Từ đó, Tổng Biên tập Báo Xây dựng nhấn mạnh, Festival không chỉ là nơi để tham quan, trải nghiệm và tìm hiểu về xe điện, mà còn là không gian để cùng đặt ra những câu hỏi thiết thực để góp phần xây dựng một hệ thống giao thông xanh hơn trong tương lai.

Bà Nguyễn Thị Hồng Nga, Tổng Biên tập Báo Xây dựng, Trưởng Ban tổ chức tặng hoa, chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu, các đơn vị đồng hành cùng Festival Tân sinh viên chuyển đổi xanh.

Bà Nguyễn Thị Hồng Nga cũng bày tỏ mong muốn các sinh viên đến với ngày hội sẽ mạnh dạn trải nghiệm, đặt câu hỏi, trao đổi và phản biện, bởi chuyển đổi xanh không chỉ cần sự đồng thuận mà còn cần những người trẻ hiểu rõ vấn đề, có chính kiến và sẵn sàng hành động.

Đối với Báo Xây dựng, truyền thông về giao thông xanh không chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền chủ trương hay giới thiệu sản phẩm, mà còn hướng tới vai trò cầu nối giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp, chuyên gia, nhà trường và người tiêu dùng, để những vấn đề của chuyển đổi xanh được tiếp cận một cách khách quan, khoa học và gần gũi với đời sống.

"Một chiếc xe điện có thể chỉ là một phương tiện, nhưng hàng triệu lựa chọn xanh sẽ góp phần tạo nên những đổi thay lớn hơn cho xã hội", Tổng Biên tập Nguyễn Thị Hồng Nga chia sẻ.

Từ sân trường đến những hành động xanh

Phát biểu tại lễ khai mạc, PGS.TS Phạm Thanh Huyền, Trưởng ban công tác sinh viên, Đại học Bách khoa Hà Nội nhấn mạnh Festival Tân sinh viên chuyển đổi xanh là một chương trình giàu ý nghĩa, góp phần lan tỏa nhận thức và hành động về lối sống xanh, giao thông xanh và phát triển bền vững trong thế hệ trẻ.

"Đối với một trường đại học kỹ thuật hàng đầu như Đại học Bách khoa Hà Nội, sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tiên phong trong nghiên cứu khoa học, phát triển và ứng dụng công nghệ luôn gắn liền với trách nhiệm đối với cộng đồng, môi trường và sự phát triển bền vững của đất nước.

PGS.TS Phạm Thanh Huyền, Trưởng ban công tác sinh viên, Đại học Bách khoa Hà Nội phát biểu tại lễ khai mạc.

Vì vậy, giáo dục ý thức bảo vệ môi trường và trách nhiệm xã hội là một nội dung quan trọng trong quá trình đào tạo, hình thành và phát triển toàn diện mỗi sinh viên. Đặc biệt, nhận thức về di chuyển xanh, giao thông xanh cần được hình thành ngay từ những ngày đầu các tân sinh viên bước vào môi trường đại học - nơi các em bắt đầu xây dựng những thói quen, lựa chọn và lối sống sẽ đồng hành trong suốt những năm tháng tuổi trẻ", bà Huyền chia sẻ.

Theo bà Huyền, chuyển đổi xanh không phải là một khái niệm xa vời hay chỉ thuộc về những chính sách lớn. Chuyển đổi xanh bắt đầu chính từ những lựa chọn rất cụ thể trong cuộc sống hằng ngày.

Đó có thể là ưu tiên sử dụng phương tiện giao thông công cộng, lựa chọn phương tiện giao thông điện, hạn chế những hành vi làm gia tăng phát thải, sử dụng tiết kiệm tài nguyên và từng bước hình thành lối sống văn minh, thân thiện với môi trường.

Các đại biểu trải nghiệm thực tế tại các gian hàng trong khuôn khổ Festival Tân sinh viên Chuyển đổi xanh.

Đối với các em tân sinh viên, những người đang bắt đầu một hành trình mới tại Thủ đô, bà Huyền cho rằng, những lựa chọn ấy càng có ý nghĩa. Hình thành thói quen di chuyển xanh không chỉ góp phần bảo vệ sức khỏe của mỗi cá nhân mà còn góp phần giảm ùn tắc giao thông, giảm ô nhiễm, hướng tới xây dựng một Hà Nội xanh, sạch và văn minh hơn.

Từ đó, bà kỳ vọng sân trường Bách khoa sẽ trở thành điểm khởi đầu cho hàng vạn lựa chọn xanh của các bạn tân sinh viên. Từ những trải nghiệm tại chương trình, từ kiến thức và công nghệ được học tập tại Đại học Bách khoa Hà Nội, mỗi sinh viên sẽ tiếp tục lan tỏa tinh thần ấy bằng những hành động cụ thể trong học tập, sinh hoạt và cuộc sống.

"Mỗi sinh viên hãy biến nhận thức thành hành động, biến những lựa chọn nhỏ trong cuộc sống thành những đóng góp cụ thể cho cộng đồng. Khi mỗi người cùng thay đổi từ những điều nhỏ nhất, những thay đổi ấy sẽ tạo nên sức mạnh lớn, góp phần xây dựng một môi trường sống bền vững cho hôm nay và mai sau", PGS.TS Phạm Thanh Huyền kêu gọi.