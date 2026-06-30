Động đất kinh hoàng tại Venezuela: Số người thiệt mạng vượt mốc 1.700, khẩn cấp khai thông cảng biển tiếp tế

ANTD.VN - Tính đến ngày 29-6 (giờ địa phương), 5 ngày sau thảm họa động đất kép kinh hoàng, số nạn nhân tử vong tại Venezuela đã tăng vọt lên ít nhất 1.719 người. Trước quy mô khủng khiếp của thảm kịch, Liên hợp quốc thông báo đang khẩn cấp viện trợ 10.000 túi đựng thi thể cho quốc gia Nam Mỹ này.

Thi thể các nạn nhân của trận động đất được đặt tại cảng La Guaira, ngày 29-6-2026

Lực lượng công binh Thủy quân lục chiến Mỹ đã hoàn thành việc sửa chữa và chính thức mở cửa lại một trong hai cảng biển lớn nhất Venezuela tại bang La Guaira để khơi thông tuyến tiếp tế huyết mạch.

Ngay sau khi cảng La Guaira hoạt động trở lại, tàu vận tải quân sự USS Fort Lauderdale của Hải quân Mỹ đã khẩn cấp cập cảng để bốc dỡ hàng trăm tấn trang thiết bị cứu hộ chuyên dụng và nhu yếu phẩm.

Tuy nhiên, một nhà kho lớn tại khu vực cảng này cũng đã phải chuyển đổi công năng thành nhà xác dã chiến.

Hàng trăm thi thể được đặt trong các túi bọc màu trắng, đen và quan tài xếp san sát để chờ nhận dạng. Hàng dài người thân đứng nghẹt bên ngoài cửa kho trong bầu không khí tang thương để ngóng trông tin tức.

Anh Wilker Molalla nghẹn ngào chia sẻ: "Nhà tôi có tất cả 11 thành viên, giờ chỉ còn lại tôi và một người nữa sống sót vì lúc đó đang đi làm. Cả gia đình tôi đều nằm trong kia. Người ta bảo tôi rằng em gái tôi, các cháu và cả con của anh trai tôi đều đã được đưa vào đây".

Lực lượng cứu hộ không ngừng nỗ lực giải cứu nạn nhân

Dù "khung giờ vàng" 72 tiếng đã khép lại và hy vọng tắt dần, các lực lượng cứu nạn vẫn không ngừng đào bới.

Một phép màu đã xuất hiện vào ngày 29-6 tại thị trấn Tanaguarena khi nam thanh niên 21 tuổi Aaron Levi được kéo ra sống sót sau chiến dịch giải cứu phức tạp dưới đống đổ nát.

Tính đến nay, các đội quốc tế đã cứu sống thành công thêm ít nhất 7 người.

Vào lúc 7h sáng ngày 29-6, một dư chấn mạnh 4,6 độ richter lại tiếp tục làm rung chuyển khu vực, đe dọa làm sập hoàn toàn hàng trăm tòa nhà vốn đã bị nứt vỡ và suy yếu sau hai địa chấn cường độ 7,2 và 7,5 độ richter trước đó.

Điều phối viên thường trú của Liên hợp quốc tại Venezuela, ông Gianluca Rampolla del Tindaro, trong cuộc họp báo trực tuyến toàn cầu đã từ chối đưa ra các dự đoán mang tính suy đoán, nhưng thừa nhận:

"Chúng tôi chắc chắc rằng con số thương vong lớn hơn rất nhiều so với những gì đã công bố. LHQ đã thống nhất với chính quyền sở tại để cung cấp khẩn cấp 10.000 túi đựng thi thể. Đó là điều vô cùng đau lòng và chúng tôi thực lòng cầu nguyện rằng con số thực tế sẽ nhỏ hơn mức đó".

Hành nghìn công trình bị đổ sập

Hiện tại, đã có 27 quốc gia điều động hơn 40 đội cứu hộ với hơn 2.000 chuyên gia tinh binh cùng 160 chó nghiệp vụ tinh nhuệ đến hiện trường.

Ước tính có ít nhất 2.500 công trình cấu trúc bị ảnh hưởng nặng nề, phần lớn bị sập đổ hoàn toàn.

Theo tính toán của Tổ chức Di cư Liên Hợp Quốc (IOM), tổng số người bị ảnh hưởng trực tiếp lên tới 6,76 triệu người.