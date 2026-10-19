Vanessa Lê: Từ thạc sĩ tài chính đến màn “rẽ hướng” sang nghệ thuật

ANTD.VN - Tốt nghiệp thạc sĩ tài chính tại Mỹ nhưng lại bén duyên với diễn xuất ở Việt Nam, Vanessa Lê đang có một hành trình sự nghiệp “không đi theo kịch bản”. Sau vai Mai trong "Mãi nợ một lời tạm biệt", cô tiếp tục thử sức với MV "Sài Gòn đẹp lắm" và chuẩn bị ra mắt web drama.

Một buổi tiệc, một vai diễn và cú “chốt đơn” bất ngờ

Nếu nghĩ muốn có vai diễn điện ảnh thì phải trải qua hàng loạt vòng casting căng thẳng, câu chuyện của Vanessa Lê có thể khiến bạn bất ngờ. Cơ duyên đưa cô đến với vai Mai trong "Mãi nợ một lời tạm biệt" bắt đầu từ một buổi tiệc, khi Vanessa gặp lại hoạ sĩ Daniel và Tiến Phạm, người từng học cùng cô.

Vanessa Lê tại sự kiện ra mắt phim điện ảnh "Mãi nợ một lời tạm biệt"

Thế là một cơ hội diễn xuất mở ra theo cách chẳng ai ngờ. Dù từng có kinh nghiệm, Vanessa vẫn nghiêm túc chuẩn bị cho vai diễn điện ảnh đầu tay. Cô dành hơn 40 giờ tập luyện, từ học nhảy đến luyện nói tiếng Việt mỗi ngày để lời thoại không bị cứng hay mất tự nhiên. Nhưng bất ngờ lớn nhất trong hồ sơ của Vanessa có lẽ nằm ở xuất phát điểm: cô từng tốt nghiệp thạc sĩ tài chính tại Mỹ. Từ một người có nền tảng học thuật và công việc ở nước ngoài, Vanessa lại chọn trở về Việt Nam, thử sức với nghệ thuật và từng bước tìm hướng đi riêng.

Vanessa Lê từng tốt nghiệp thạc sĩ tài chính tại Mỹ

Không định làm ca sĩ, nhưng vẫn muốn tự mình cầm mic

Diễn xuất chưa đủ thử thách, Vanessa tiếp tục lấn sân âm nhạc với MV "Sài Gòn đẹp lắm". Và phía sau ca khúc này cũng có một câu chuyện hậu trường thú vị. Ban đầu, cô chỉ được đề nghị hát nhép theo ca khúc có sẵn. Nhưng Vanessa nghĩ: đã có cơ hội thì tại sao không thử tự hát một bài của mình? Thế là cô chủ động đề xuất tham gia sáng tác và thu âm cùng nhà sản xuất âm thanh.

“Tôi đã nỗ lực hết mình trong suốt nhiều ngày, thậm chí chấp nhận lỡ chuyến bay, chỉ để thu âm ca khúc này cùng nhà sản xuất âm thanh của mình”, Vanessa kể. Tuy nhiên nữ nghệ sĩ khẳng định mình không có ý định trở thành ca sĩ chuyên nghiệp. Với cô, âm nhạc đơn giản là một niềm vui, một thử thách mới và cơ hội tự khám phá bản thân. Nói cách khác, không cần phải đặt mục tiêu trở thành ngôi sao ở mọi lĩnh vực, đôi khi cứ mạnh dạn thử sức đã là một trải nghiệm đáng giá.

Vanessa Lê trong vai Mai đang thể hiện ca khúc "Sài Gòn đẹp lắm" trong phim "Mãi nợ một lời tạm biệt"

Dù gắn bó với Việt Nam từ năm 19 tuổi, cô vẫn chưa hoàn toàn tự tin với khả năng diễn đạt bằng tiếng Việt. Vanessa thừa nhận từng ngần ngại đi casting vì lo mình không thể truyền tải trọn vẹn những câu chuyện muốn kể. Nhưng thay vì chọn cách đứng ngoài cuộc chơi, cô đang tích cực học tiếng Việt, tự viết kịch bản và hợp tác với các biên kịch trong nước. Với Vanessa, điều quan trọng nhất không phải là nói thật hay ngay lập tức, mà là làm sao để câu chuyện mình kể đủ chân thật và chạm đến người nghe.

Sắp có web drama, Vanessa tiếp tục “mở khóa” kỹ năng mới

Sau MV "Sài Gòn đẹp lắm", Vanessa đang thực hiện một bộ phim chiếu mạng, đồng thời đảm nhận nhiều vai trò: viết kịch bản, sản xuất và diễn xuất. Nếu trước đây cô chủ yếu tập trung vào việc thể hiện nhân vật, lần này Vanessa muốn góp tiếng nói ngay từ khâu hình thành câu chuyện.

Dự án cũng là dịp để cô khai thác những trải nghiệm cá nhân từng được chia sẻ với công chúng. Vanessa mong khán giả nhìn thấy một phiên bản nhiều màu sắc hơn của mình: có thể đáng yêu, hài hước nhưng cũng đủ mạnh mẽ để vượt qua những thử thách trong cuộc sống.

Từ thạc sĩ tài chính đến diễn viên, rồi thử sức với âm nhạc và sản xuất phim, Vanessa Lê đang chứng minh rằng sự nghiệp không nhất thiết phải đi theo một đường thẳng. Có thể bắt đầu ở một lĩnh vực, rẽ sang một hướng hoàn toàn khác và vẫn tiếp tục học hỏi trên đường đi.

Còn với Vanessa, hành trình phía trước vẫn đang được viết tiếp. Và biết đâu, sau diễn xuất, âm nhạc cùng web drama, khán giả sẽ còn được thấy cô mở khóa thêm những kỹ năng mới. Bởi đôi khi, điều thú vị nhất không phải là bạn đã giỏi đến đâu, mà là bạn còn dám thử những gì.