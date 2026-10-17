Chính thức khởi động chương trình Nhà thiết kế trẻ Việt Nam 2026

Với sứ mệnh kiến tạo và phát triển những giá trị mới cho thời trang Việt, Nhà Thiết kế trẻ Việt Nam 2026 được kỳ vọng trở thành sân chơi thường niên dành cho các nhà thiết kế trẻ. Không chỉ mở ra cơ hội để những tài năng mới khẳng định bản sắc và dấu ấn sáng tạo, chương trình còn được kỳ vọng trở thành bệ phóng cho thế hệ kế thừa, góp phần phát hiện và đưa những gương mặt triển vọng đến gần hơn với làng thời trang Việt Nam.

NTK Hoàng Minh Hà - Giám khảo chương trình Nhà thiết kế trẻ Việt nam 2026

Cuộc thi tìm kiếm Nhà Thiết kế trẻ Việt Nam 2026 lần đầu tiên được phát triển dưới hình thức chương trình truyền hình thực tế. Không chỉ mở ra cơ hội khẳng định tài năng, chương trình còn đặt các nhà thiết kế trẻ trước chuỗi thử thách thực tế, đòi hỏi tư duy sáng tạo, kỹ năng chuyên môn và bản lĩnh để từng bước hoàn thiện phong cách, định hình rõ ngôn ngữ thiết kế với tinh thần tỏa sáng phiên bản thuần khiết.

Đặc biệt, với khát vọng tìm kiếm và ươm mầm thế hệ nhà thiết kế kế cận cho thời trang Việt Nam, chương trình mang đến một cơ hội chưa từng có trong tiền lệ. Nếu như trước đây, vị trí mở màn tại Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam luôn được trao cho những tên tuổi hàng đầu của làng mốt Việt như Đỗ Mạnh Cường, Lê Thanh Hoà, Chung Thanh Phong, Vũ Việt Hà, Võ Công Khanh… thì ở mùa Thu Đông 2026, đặc quyền danh giá này lần đầu tiên được trao cho những tài năng trẻ xuất sắc nhất của cuộc thi.

Thí sinh Lê Trần Minh Nhật Bắc và thiết kế của mình

Theo đó, Top 3 Nhà thiết kế trẻ Việt Nam 2026 sẽ vinh dự đảm nhận vị trí mở màn tại Aquafina Vietnam International Fashion Week Thu Đông 2026, diễn ra tại Thủ đô Hà Nội vào tháng 11 tới. Bên cạnh cơ hội ghi dấu ấn trên sàn diễn thời trang chuyên nghiệp, Quán quân của chương trình còn nhận được giải thưởng trị giá 100 triệu đồng cùng chuyến trải nghiệm tại kinh đô thời trang Paris.

Không chỉ mang đến những màn tranh tài kịch tính, hấp dẫn đúng chất một “đấu trường thời trang”, chương trình còn tạo điều kiện để các nhà thiết kế trẻ trực tiếp cọ xát với môi trường làm việc chuyên nghiệp, thử thách giới hạn bản thân và từng bước khẳng định tư duy thiết kế riêng.

Á hậu Mai Ngô góp mặt trong chương trình với vai trò host

Đặc biệt, sự góp mặt của dàn Ban Giám khảo giàu kinh nghiệm, gồm Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường, Nhà thiết kế Hoàng Minh Hà - Quán quân mùa đầu tiên của Chương trình Project Runway Vietnam, Creative Director - Stylist Kelbin Lei, cùng sự đồng hành của Á hậu - Host Mai Ngô, tiếp tục là điểm nhấn đáng mong đợi của mùa giải. Với kinh nghiệm chuyên môn cùng những dấu ấn riêng trong lĩnh vực thời trang, dàn nhân vật quyền lực không chỉ đảm nhận vai trò đánh giá, lựa chọn những gương mặt xuất sắc mà còn trực tiếp đưa ra những định hướng, góp ý và truyền cảm hứng để các tài năng trẻ phát triển. Tất cả hứa hẹn tạo nên một mùa giải với những màn cạnh tranh quyết liệt, nhiều bất ngờ và những bước đột phá đầy ấn tượng.

Với nguồn năng lượng hoàn toàn mới mẻ, Nhà Thiết kế trẻ Việt Nam 2026 chào đón sự góp mặt của 15 tài năng mới thu hút sự chú ý của giới chuyên môn và khán giả khi quy tụ nhiều gương mặt trẻ sở hữu thành tích nổi bật. Không chỉ nổi bật với những gương mặt được đào tạo bài bản về thời trang, Top 15 năm nay còn mang đến sự đa dạng đầy thú vị khi quy tụ những thí sinh đến từ nhiều ngành nghề và lĩnh vực khác nhau.

Creative Director - Stylist Kelbin Lei

Cuộc thi Nhà Thiết kế trẻ Việt Nam 2026 sẽ tiếp tục là bệ phóng cho những tài năng tương lai của thời trang Việt, đưa thời trang Việt Nam vươn ra thế giới. Ai sẽ là nhân tố bứt phá đầu tiên? Liệu những nhân tố trẻ có làm nên chuyện? Và ban giám khảo sẽ đưa ra những thử thách gì để khai phá tiềm năng những nhà thiết kế mới? Tất cả sẽ được hé lộ trong các tập phát sóng của Aquafina Pure Fashion 2026, chính thức lên sóng vào lúc 20:00, ngày 23/10 trên kênh Youtube chính thức của chương trình - MultiTV Official.