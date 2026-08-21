Cảnh sát Pháp ngăn người di cư trái phép vượt Eo biển Manche

ANTD.VN - Hình ảnh từ máy bay không người lái do Bộ Tư lệnh An ninh Biên giới Vương quốc Anh công bố hôm 20-8 cho thấy cảnh sát Pháp đang ngăn chặn những người di cư tìm cách vượt Eo biển Manche một cách bất hợp pháp.

Các sĩ quan cảnh sát Pháp đã tiếp cận bãi biển khi hàng chục người di cư mặc áo phao đang đẩy chiếc xuồng bơm hơi xuống nước để tìm cách vượt biên từ Pháp sang Anh. Theo đài ITV, một số người di cư đã ném đá vào các sĩ quan, lực lượng chức năng sau đó sử dụng bình xịt hơi cay và dùng dao rạch thủng chiếc xuồng.

Giới chức cho biết, tính từ đầu năm 2026 đến nay, khoảng 15.900 người di cư đã vượt Eo biển Manche, giảm 43% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bộ Nội vụ Anh hôm 20-8 nói rằng, hơn 80.000 tội phạm và người vi phạm quy định nhập cư đã bị trục xuất kể từ tháng 7-2024. “Số người bị trục xuất đã đạt mức cao nhất trong gần một thập kỷ qua, với tỷ lệ trục xuất hiện ở mức cao nhất kể từ năm 2016”, Bộ Nội vụ Anh cho biết thêm.

Cảnh sát Pháp tiếp cận bãi biển khi hàng chục người di cư mặc áo phao đang đẩy chiếc xuồng bơm hơi xuống nước

Nhập cư vẫn là vấn đề gây tranh cãi gay gắt tại Vương quốc Anh, nơi từng bùng phát ​​các vụ bạo loạn và biểu tình quy mô lớn do những vụ việc bạo lực liên quan đến người di cư và người Anh có nguồn gốc nước ngoài.

Thủ tướng Anh Andy Burnham, người mới nhậm chức tháng trước, cam kết sẽ hành động “quyết liệt” để ngăn chặn các chuyến vượt biển bằng xuồng nhỏ qua Eo biển Manche, sau khi 752 người di cư đến Anh trên 9 chiếc thuyền vào ngày 29-7 - con số cao nhất ghi nhận trong một ngày tính từ đầu năm đến nay.

Các cơ quan chức năng châu Âu đã được đặt trong tình trạng cảnh giác cao kể từ cuối tháng trước, khi khoảng 72.000 người di cư bất hợp pháp vượt biển vào vùng lãnh thổ Ceuta của Tây Ban Nha. Mặc dù phần lớn những người này sau đó đã bị trục xuất trở lại Morocco, nhưng một số quốc gia vẫn cáo buộc Tây Ban Nha tắc trách, trong đó Italy đã đình chỉ thỏa thuận đi lại tự do Schengen với nước này.