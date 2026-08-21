Lãnh đạo châu Âu lên án kế hoạch xây dựng khu định cư của Israel ở Bờ Tây

ANTD.VN - Lãnh đạo 6 quốc gia châu Âu ngày 21-8 đã lên án quyết định của chính phủ Israel về việc công bố đấu thầu xây dựng dự án khu định cư E1 ở Bờ Tây, kêu gọi Israel ngay lập tức rút lại kế hoạch này.

Khu vực E1 ở Bờ Tây gần Jerusalem, ảnh chụp ngày 19-8-2026

Trong một tuyên bố chung được Điện Elysee công bố, các nhà lãnh đạo Pháp, Đức, Italia, Hà Lan, Na Uy và Anh cho rằng động thái này là "không thể chấp nhận được", đồng thời cảnh báo nó sẽ chia cắt Bờ Tây, làm tổn hại đến sự liền kề lãnh thổ của các vùng lãnh thổ Palestine và làm suy yếu triển vọng về một giải pháp hai nhà nước.

Tái khẳng định các khu định cư của Israel ở Bờ Tây là bất hợp pháp theo luật quốc tế và các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, các nhà lãnh đạo châu Âu nhấn mạnh quyết định này được đưa ra vào thời điểm bất ổn nghiêm trọng, với mức độ bạo lực chưa từng có đối với thường dân và những hạn chế nặng nề đối với nền kinh tế Palestine.

Khu vực E1 ở Bờ Tây gần Jerusalem, ảnh chụp ngày 19-8-2026

Tuyên bố chung kêu gọi Israel chấm dứt việc mở rộng khu định cư ở Bờ Tây, nhấn mạnh rằng kế hoạch này sẽ đẩy khu vực ngày ra xa hơn tiến trình hòa bình và làm tổn hại đến uy tín quốc tế của Israel.

Các nhà lãnh đạo châu Âu cũng cảnh báo các doanh nghiệp không nên tham gia vào các gói thầu xây dựng, do những hậu quả tiềm tàng về pháp lý và uy tín, bao gồm cả nguy cơ vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế.

"Chúng tôi tái khẳng định cam kết của mình đối với một nền hòa bình toàn diện, công bằng và lâu dài dựa trên giải pháp hai nhà nước. Chúng tôi sẽ tiếp tục hành động vì lợi ích của giải pháp này", tuyên bố cho biết.

Ngày 19-8, Israel đã đẩy mạnh kế hoạch cho dự án khu định cư E1 gây tranh cãi ở Bờ Tây, công bố đấu thầu 1.234 căn nhà.

Thông báo đấu thầu, được Bộ Xây dựng và Nhà ở công bố trực tuyến, là một phần của kế hoạch rộng hơn nhằm xây dựng 3.401 căn nhà ở tại E1, khu vực phía đông Jerusalem.