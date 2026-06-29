Mỹ điều 'quái vật vận tải' C-17 cùng loạt khí tài hùng hậu tới Venezuela cứu trợ

ANTD.VN - Không quân Mỹ đã điều động nhiều máy bay vận tải chiến lược C-17 Globemaster III cùng lực lượng tìm kiếm cứu nạn và hàng viện trợ đến Venezuela, mở rộng chiến dịch hỗ trợ nhân đạo sau trận động đất gây thiệt hại nghiêm trọng.

Không quân Mỹ đang tăng cường điều động các máy bay vận tải chiến lược C-17 Globemaster III tới Venezuela để vận chuyển lực lượng cứu hộ, thiết bị chuyên dụng và hàng viện trợ phục vụ công tác khắc phục hậu quả sau trận động đất mạnh 7,2 và 7,5 độ Richter xảy ra ngày 24/6.

Theo Bộ Tư lệnh miền Nam Mỹ (SOUTHCOM), chiếc C-17 đầu tiên đã hạ cánh xuống Venezuela, trong khi ít nhất 4 máy bay cùng loại đã cất cánh từ Mỹ để tham gia chiến dịch cứu trợ. Đây là một phần trong nỗ lực quân sự ngày càng mở rộng của Washington nhằm hỗ trợ hoạt động nhân đạo do Bộ Ngoại giao Mỹ điều phối.

Máy bay vận tải chiến lược C-17 Globemaster III là một trong những phương tiện vận tải quân sự lớn nhất của Không quân Mỹ. Máy bay có tải trọng tối đa hơn 77,5 tấn và có khả năng hạ cánh trên các đường băng ngắn hoặc bị hư hại, giúp nhanh chóng đưa nhân lực, phương tiện và hàng cứu trợ tới các khu vực thiên tai.

Đại sứ quán Mỹ tại Caracas cho biết lô thiết bị đầu tiên được vận chuyển bằng đường hàng không nhằm hỗ trợ 2 đội tìm kiếm cứu nạn đô thị chuyên nghiệp của Mỹ. Mỗi đội gồm gần 80 thành viên là lính cứu hỏa, bác sĩ, kỹ sư kết cấu cùng 12 chó nghiệp vụ được huấn luyện để tìm kiếm nạn nhân mắc kẹt dưới các đống đổ nát.

Vận tải cơ chiến lược C-17 Globemaster III

SOUTHCOM cho biết các máy bay C-17 đang liên tục vận chuyển nhân sự và trang thiết bị từ căn cứ không quân Dover tới Venezuela. Một máy bay khác đã hạ cánh xuống đảo Curaçao, nơi được sử dụng làm trung tâm trung chuyển cho các hoạt động cứu hộ quốc tế và phân phối hàng viện trợ.

Bên cạnh đội bay C-17, Mỹ còn triển khai máy bay cánh quạt nghiêng MV-22 Osprey, máy bay vận tải C-130 Hercules, trực thăng vận tải CH-47 Chinook cùng nhiều phương tiện trinh sát để hỗ trợ đánh giá thiệt hại và vận chuyển nhân lực tới các khu vực bị ảnh hưởng.

Vận tải cơ chiến lược C-17 Globemaster III

Trên biển, tàu vận tải đổ bộ USS Fort Lauderdale và tàu chiến ven biển USS Billings đã có mặt gần Venezuela để tham gia chiến dịch cứu trợ. Theo SOUTHCOM, các lực lượng này sẽ hỗ trợ vận chuyển người, thiết bị và hàng cứu trợ, đồng thời tăng cường khả năng tiếp cận các khu vực bị cô lập.

Thông tin cập nhật mới nhất của SOUTHCOM cho biết 2 máy bay vận tải chiến lược C-17 đang vận chuyển các đội tìm kiếm cứu nạn từ Los Angeles và Fairfax, bang Virginia, trong khi một chiếc C-17 khác đảm nhiệm vận chuyển thiết bị hậu cần tới Caracas. Ngoài ra, 3 trực thăng vận tải CH-47 Chinook sẽ cất cánh từ Honduras để đưa nhân sự và vật tư thiết yếu tới các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, còn Bộ phận Không gian thuộc SOUTHCOM cung cấp hình ảnh vệ tinh nhằm hỗ trợ đánh giá thiệt hại và xác định các khu vực ưu tiên cứu trợ.