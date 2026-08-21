Nhà sáng lập tập đoàn bất động sản Evergrande bị kết án tù chung thân vì gian lận tài chính

ANTD.VN - Tòa án Trung Quốc ngày 20-8 đã tuyên án tù chung thân đối với ông Xu Jiayin, nhà sáng lập tập đoàn bất động sản Trung Quốc Evergrande, trong vụ án gian lận tài chính quy mô lớn liên quan đến “đế chế” địa ốc lớn hàng đầu Trung Quốc này.

Ông Jiayin từng là một trong những tỷ phú giàu nhất Trung Quốc

Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Thâm Quyến kết án ông Xu Jiayin, 67 tuổi, cùng Evergrande đã thổi phồng tài sản, che giấu các khoản nợ, đồng thời ông Xu Jiayin lợi dụng chức vụ để hoạt động gian lận và chiếm dụng tài sản của doanh nghiệp.

Tòa án cho rằng số tiền liên quan đặc biệt lớn, tính chất vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại kinh tế rất lớn và tác động nghiêm trọng đến xã hội, do đó cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc.

Hai doanh nghiệp thuộc Evergrande cũng bị phạt tổng cộng 15,82 tỷ nhân dân tệ (khoảng 2,35 tỷ USD), trong đó Evergrande Group bị phạt 8,82 tỷ nhân dân tệ và Evergrande Real Estate Group 7 tỷ nhân dân tệ.

Theo Tân Hoa xã, hai con trai của ông Xu Jiayin cùng nhiều lãnh đạo cấp cao và cá nhân liên quan đến Evergrande cũng bị kết án về các tội danh như huy động tiền gửi trái phép, gian lận gây quỹ và sử dụng vốn bất hợp pháp. Hơn 50 bị cáo nhận các mức án từ 22 tháng đến 18 năm tù.

Ông Xu Jiayin đã nhận tội hồi tháng 4 đối với nhiều cáo buộc, trong đó có huy động tiền gửi trái phép, gian lận và hối lộ.

Được thành lập năm 1996, Evergrande từng là một trong những tập đoàn bất động sản lớn nhất Trung Quốc trước khi vỡ nợ năm 2021 với hơn 300 tỷ USD nghĩa vụ tài chính.

Cuộc khủng hoảng của Evergrande sau đó lan rộng sang lĩnh vực bất động sản Trung Quốc, góp phần kéo dài tình trạng suy giảm của thị trường nhà ở.

Các cuộc điều tra trước đó của giới chức Trung Quốc đại lục và Hồng Kông (Trung Quốc) xác định Evergrande đã sử dụng nhiều cách để làm sai lệch số liệu tài chính, trong đó có ghi nhận doanh thu bán nhà trước khi các dự án hoàn thành và bàn giao.

Doanh thu của doanh nghiệp được cho là đã bị thổi phồng khoảng 80 tỷ USD trong hai năm 2019-2020.

Từ một người xuất thân trong gia đình nông thôn ở tỉnh Hà Nam, ông Xu Jiayin trở thành người giàu nhất Trung Quốc, trước khi đế chế Evergrande sụp đổ trong cuộc khủng hoảng nợ của ngành bất động sản nước này.