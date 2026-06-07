Lãi gần 52.000 tỷ đồng trong năm 2025 song công ty mẹ EVN vẫn lỗ lũy kế gần 5.600 tỷ đồng

ANTD.VN - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) báo lãi sau thuế đạt gần 52.000 tỷ đồng năm 2025, cao gấp 6,3 lần so với năm trước.

EVN có lãi trong năm 2025

EVN vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2025. Theo đó, doanh thu thuần của tập đoàn năm 2025 đạt gần 646.000 tỷ đồng, tăng hơn 11% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế của Tập đoàn đạt 51.882 tỷ đồng, gấp hơn 6 lần kết quả năm 2024.

Tại thời điểm ngày 31/12/2025, EVN ghi nhận lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 5.533 tỷ đồng. Riêng Công ty mẹ - EVN lãi 39.000 tỷ đồng, nhờ vậy, số lỗ luỹ kế của công ty mẹ giảm từ 44.792 tỷ đồng xuống còn 5.600 tỷ đồng.

Kết quả này đặc biệt đáng chú ý, bởi trong hai năm 2022-2023, tập đoàn liên tiếp thua lỗ do giá nhiên liệu tăng cao, khiến lỗ lũy kế có thời điểm lên tới gần 47.000 tỷ đồng.

Theo báo cáo, động lực chính tạo nên mức lợi nhuận kỷ lục của EVN trong năm 2025 đến từ hoạt động kinh doanh điện.

Năm 2025, doanh thu bán điện đạt hơn 637.000 tỷ đồng, tăng hơn 64.000 tỷ đồng so với năm trước. Trong khi đó, giá vốn điện chỉ tăng khoảng 18.000 tỷ đồng, tương đương mức tăng hơn 3%. Việc doanh thu tăng nhanh hơn nhiều so với chi phí đầu vào đã giúp biên lợi nhuận cải thiện đáng kể.

Bên cạnh đó, EVN còn hưởng lợi từ lượng tiền gửi và đầu tư tài chính ngắn hạn rất lớn.

Tại thời điểm cuối năm 2025, tập đoàn đang nắm giữ hơn 132.000 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn và các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn. Riêng lãi tiền gửi, trái phiếu và các khoản ủy thác đầu tư đã mang về cho EVN hơn 3.000 tỷ đồng trong năm, trở thành nguồn thu tài chính đáng kể bên cạnh hoạt động bán điện.

Trên thực tế, EVN vẫn đang hoạt động với quy mô vay nợ rất lớn. Theo bảng cân đối, nợ phải trả của EVN ở mức 277.048 tỷ đồng, trong đó, nợ ngắn hạn là 167.560 tỷ đồng, còn lại là dài hạn.

Đến cuối năm 2025, tổng dư nợ vay và nợ thuê tài chính của tập đoàn lên tới hơn 339.000 tỷ đồng, tăng gần 18.000 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, phần lớn là các khoản vay dài hạn phục vụ đầu tư nguồn điện và lưới điện. Khối nợ này khiến chi phí lãi vay của EVN trong năm vẫn ở mức rất cao, lên tới gần 16.650 tỷ đồng, tương đương khoảng 46 tỷ đồng mỗi ngày.

Áp lực tỷ giá cũng tiếp tục hiện hữu khi khoản lỗ chênh lệch tỷ giá năm 2025 lên tới gần 7.000 tỷ đồng, tăng hơn 2.100 tỷ đồng so với năm trước.

Ngoài ra, EVN còn một số khoản chi phí chưa được xác định cuối cùng. Theo đó, một số nhà máy điện chưa thống nhất phương án phân bổ chênh lệch tỷ giá, các khoản vay ngoại tệ và giá mua bán điện theo hợp đồng nên tập đoàn chưa ghi nhận một số khoản chi phí liên quan.

Ngoài ra, chi phí vận chuyển khí đối với các nhà máy điện khí tại Phú Mỹ và Cà Mau hiện vẫn đang được hạch toán theo mức giá tạm tính. Khi cơ quan có thẩm quyền ban hành đơn giá chính thức, chi phí mua điện của EVN có thể phải điều chỉnh tương ứng.

EVN cũng đang bước vào chu kỳ đầu tư mới với quy mô lớn, trong đó, riêng dự án Nhiệt điện Quảng Trạch 1 đã có giá trị đầu tư dở dang hơn 29.300 tỷ đồng, lớn nhất trong danh mục dự án của tập đoàn hiện nay.