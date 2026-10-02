Vận động thành công đối tượng có quyết định truy nã ra đầu thú

ANTD.VN -Chủ động nắm thông tin, khéo léo tiếp cận, thuyết phục, Công an phường Hai Bà Trưng, Hà Nội đã vận động thành công đối tượng truy nã ra đầu thú.

Theo tài liệu của cơ quan Công an, ngày 17/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định truy nã đối với Trương Ngọc Minh Anh (SN 2009, nơi ở: xóm 1, thôn Hiệp Thị, xã Ninh Giang, thành phố Hải Phòng) về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Đối tượng Trương Ngọc Minh Anh ra đầu thú

Sau khi nắm được thông tin về đối tượng truy nã, Công an phường Hai Bà Trưng đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đồng thời tích cực tuyên truyền, khéo léo vận động đối tượng chấp hành quy định của pháp luật.

Đến ngày 27/9/2026, Trương Ngọc Minh Anh đã đến Công an phường Hai Bà Trưng đầu thú.

Hiện Công an phường Hai Bà Trưng đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, phối hợp với các đơn vị chức năng để điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.